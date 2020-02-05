CHP'li Ağbaba: "Depremle ilgili komisyon kurulmaması ciddiyetsiz bir karar" - Son Dakika
Son Dakika Politika CHP'li Ağbaba: 'Depremle ilgili komisyon kurulmaması ciddiyetsiz bir karar' - Son Dakika

CHP'li Ağbaba: "Depremle ilgili komisyon kurulmaması ciddiyetsiz bir karar"

6 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, TBMM'de depremle ilgili araştırma komisyonu kurulmamasının "ciddiyetsiz bir karar" olduğunu savundu.

CHP'li Ağbaba:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, TBMM'de depremle ilgili araştırma komisyonu kurulmamasının "ciddiyetsiz bir karar" olduğunu savundu.

Ağbaba, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, dün TBMM Genel Kurulunda CHP grubu olarak depremle ilgili araştırma komisyonu kurulması için verdikleri önergenin görüşüldüğünü anımsattı.

" Türkiye'de depremle ilgili araştırma komisyonu kurulmayacaksa hangi konuyla ilgili kurulacak merak ediyorum?" diyen Ağbaba, "Doping, aromatik bitkiler, teknoloji bağımlılığı, boşanmalarla ilgili araştırma komisyonu kurulmuş ama herkesi yakından ilgilendiren depremle ilgili araştırma komisyonu kurulmuyor." dedi.

AK Parti ve MHP milletvekillerinin, komisyonun kurulmasına karşı çıktılarını belirten Ağbaba, " Hükümet, depremden sonra yapılacaklarla ilgili açıklama yapıyor. Komisyonun amacı, deprem olmadan önlem alınması. TBMM'nin ciddiyetine yakışmayan bir karar çıktı." diye konuştu.

"Araştırma Komisyonunun kurulmasına neden karşısınız?" diye soran Ağbaba, "Acaba, depremle ilgili açığınız, imarla ilgili yanlışlar veya başka pislikler ortaya çıkar diye mi korkuyorsunuz? Bunun bir gerekçesi olamaz. Deprem gibi hayati bir konuda komisyon kurulmaması son derece ciddiyetsiz bir karardır. Ayrıca araştırma komisyonu kurulmamasını, AKP ve MHP milletvekilleri alkışlarla kutladılar." değerlendirmesini yaptı.

Bugün ve gelecek hafta tekrar araştırma komisyonu kurulmasını gündeme getireceklerini bildiren Ağbaba, "Mutlaka deprem araştırma komisyonu kurulmalıdır." ifadesini kullandı.

Deprem bölgesinde insanların en büyük probleminin barınma olduğunu dile getiren Ağbaba, "Kış şartlarında çadırda kalmak oldukça zor. Önümüzdeki sonbahara kadar barınma sorunun mutlaka çözülmesi gerekiyor. İnsanlar kendi evlerinin bulunduğu yerlere ev yapılmasını istiyorlar." şeklinde konuştu.

Ağbaba, depremden etkilenenlere konteynerlerin bir an önce teslim edilmesi gerektiğini vurgulayarak, depremin ardından yaraların sarılması için katkı sunan herkese teşekkür etti.

Cumhuriyet Halk Partisi, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 12:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Eminönü'ndeki balıkçı teknesi davasında karar! 3 nolu balıkçının tahliyesi durduruldu
Elektrikte yenilenebilir enerji tarifesi geliyor "Kanal İstanbul yapılmalı mı?" anketinden dikkat çeken sonuçlar çıktı MHP, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili suç duyurusunda bulundu

Son Dakika Haberleri
18:46 Madonna'dan Prens Harry ve Meghan Markle'a ilginç teklif!
18:08 Türkücü Aydın Aydın'dan üç dilde koronavirüs şarkısı: Korona var öpme
17:40 Acun Ilıcalı'nın yengesi Olcay Ilıcalı hayatını kaybetti
17:32 Van'daki çığ faciasının ardından ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar!
15:52 Müge Anlı'da şaşkına çeviren dolandırıcılık! 300 kilo altın için 600 rekat namaz kıldılar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2020 18:55:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP'li Ağbaba: "Depremle ilgili komisyon kurulmaması ciddiyetsiz bir karar" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]