CHP'li Ağbaba:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, TBMM'de depremle ilgili araştırma komisyonu kurulmamasının "ciddiyetsiz bir karar" olduğunu savundu.

Ağbaba, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, dün TBMM Genel Kurulunda CHP grubu olarak depremle ilgili araştırma komisyonu kurulması için verdikleri önergenin görüşüldüğünü anımsattı.

" Türkiye'de depremle ilgili araştırma komisyonu kurulmayacaksa hangi konuyla ilgili kurulacak merak ediyorum?" diyen Ağbaba, "Doping, aromatik bitkiler, teknoloji bağımlılığı, boşanmalarla ilgili araştırma komisyonu kurulmuş ama herkesi yakından ilgilendiren depremle ilgili araştırma komisyonu kurulmuyor." dedi.

AK Parti ve MHP milletvekillerinin, komisyonun kurulmasına karşı çıktılarını belirten Ağbaba, " Hükümet, depremden sonra yapılacaklarla ilgili açıklama yapıyor. Komisyonun amacı, deprem olmadan önlem alınması. TBMM'nin ciddiyetine yakışmayan bir karar çıktı." diye konuştu.

"Araştırma Komisyonunun kurulmasına neden karşısınız?" diye soran Ağbaba, "Acaba, depremle ilgili açığınız, imarla ilgili yanlışlar veya başka pislikler ortaya çıkar diye mi korkuyorsunuz? Bunun bir gerekçesi olamaz. Deprem gibi hayati bir konuda komisyon kurulmaması son derece ciddiyetsiz bir karardır. Ayrıca araştırma komisyonu kurulmamasını, AKP ve MHP milletvekilleri alkışlarla kutladılar." değerlendirmesini yaptı.

Bugün ve gelecek hafta tekrar araştırma komisyonu kurulmasını gündeme getireceklerini bildiren Ağbaba, "Mutlaka deprem araştırma komisyonu kurulmalıdır." ifadesini kullandı.

Deprem bölgesinde insanların en büyük probleminin barınma olduğunu dile getiren Ağbaba, "Kış şartlarında çadırda kalmak oldukça zor. Önümüzdeki sonbahara kadar barınma sorunun mutlaka çözülmesi gerekiyor. İnsanlar kendi evlerinin bulunduğu yerlere ev yapılmasını istiyorlar." şeklinde konuştu.

Ağbaba, depremden etkilenenlere konteynerlerin bir an önce teslim edilmesi gerektiğini vurgulayarak, depremin ardından yaraların sarılması için katkı sunan herkese teşekkür etti.