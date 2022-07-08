CHP'li Ağbaba: "Emekliler, 3500 TL ile Bayram Sofrası Kurmak İsterse, 2500 TL Emekli Aylığı ile Kıyaslandığında 175 Adet Ekmek Kaybetti" - Son Dakika
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CHP'li Ağbaba: "Emekliler, 3500 TL ile Bayram Sofrası Kurmak İsterse, 2500 TL Emekli Aylığı ile Kıyaslandığında 175 Adet Ekmek Kaybetti"

08.07.2022 10:33
CHP'li Ağbaba: "Emekliler, 3500 TL ile Bayram Sofrası Kurmak İsterse, 2500 TL Emekli Aylığı ile Kıyaslandığında 175 Adet Ekmek Kaybetti"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Emekliler bayramda değil torunlarına harçlık vermeyi, artık ağız tadıyla bayram sofrası dahi kurmayı unuttular… Emekliler, 3500 TL ile bu bayramda bayram sofrası kurmak isterse 2500 TL en düşük emekli aylığı ile kıyaslandığında sadece ekmekteki kaybı 175 adet oldu. Yine en düşük emekli aylığının ocak ayına göre kaybı tavuk etinde 14 kilogram, ette ise 8 kilogram oldu” açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Emekliler bayramda değil torunlarına harçlık vermeyi, artık ağız tadıyla bayram sofrası dahi kurmayı unuttular… Emekliler, 3500 TL ile bu bayramda bayram sofrası kurmak isterse 2500 TL en düşük emekli aylığı ile kıyaslandığında sadece ekmekteki kaybı 175 adet oldu. Yine en düşük emekli aylığının ocak ayına göre kaybı tavuk etinde 14 kilogram, ette ise 8 kilogram oldu" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, emekli maaşlarına yapılan enflasyon farkı zammı karşısında emeklinin alım gücündeki kayıp ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

"EMEKLİLER BAYRAM SOFRASI DAHİ KURAMAYACAK DURUMA GELDİ"

"Sene başında 1500 TL en düşük emekli aylığı 2500 TL'ye yükseltilmişti. En düşük emekli aylığı bu yılın ilk 6 ayı dolmadan yüzde 40 artışla 3500 TL'ye yükseltildi. En düşük emekli aylıkları son 6 ayda iki kez yükseltilmesine rağmen alım gücü olarak bir önceki emekli aylığı 2500 TL'nin altında kaldı. Haziran ayı itibariyle resmi enflasyon yüzde 78'e gıda enflasyonu ise yüzde 93,9'a yükselirken, en düşük emekli aylığı emeklinin sofrasındaki kaybolan ürünleri geri getirmediği gibi aksine alım gücü olarak 2500 TL en düşük emekli aylığının gerisinde kaldı. Emekliler, bu bayramda torunlarına harçlık verme şurada dursun bayram sofrası dahi kuramayacak duruma geldi.

"EMEKLİLER, 3500 TL İLE BU BAYRAMDA BAYRAM SOFRASI KURMAK İSTERSE EKMEKTEKİ KAYBI 175 ADET OLDU"

En düşük emekli aylığında 1000 TL'lik artış olmasına rağmen emeklinin sofrasındaki temel besin maddelerinde alım gücünde artış değil aksine azalış meydana geldi. Emekliler, 3500 TL ile bu bayramda bayram sofrası kurmak isterse 2500 TL en düşük emekli aylığı ile kıyaslandığında sadece ekmekteki kaybı 175 adet oldu. Yine en düşük emekli aylığının ocak ayına göre kaybı tavuk etinde 14 kilogram, ette ise 8 kilogram oldu.

Emekliler artık sebze ve sebze ürünlerini de tane ile alır oldu. Yıl başındaki en düşük 2500 TL emekli aylığı ile karşılaştırıldığında 3500 TL en düşük emekli aylığının kuru soğan karşısındaki kaybı 502 kilogram, patates karşısındaki kaybı 221 kilogram, domateste 31 kilogram ve biberdeki kaybı ise 12 kilogram oldu.

Türkiye'de 8 milyon emekli ve dul yetimin asgari ücretin altında aylık aldığını düşündüğümüzde, emekliler hayatlarının geri kalan bölümünde bayramları sevinçle değil ne yazık ki açlıkla karşılayacaktır."

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Ağbaba: 'Emekliler, 3500 TL ile Bayram Sofrası Kurmak İsterse, 2500 TL Emekli Aylığı ile Kıyaslandığında 175 Adet Ekmek Kaybetti' - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP'li Ağbaba: "Emekliler, 3500 TL ile Bayram Sofrası Kurmak İsterse, 2500 TL Emekli Aylığı ile Kıyaslandığında 175 Adet Ekmek Kaybetti" - Son Dakika
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