CHP'li Ağbaba: Erken seçimden kaçmıyoruz - Son Dakika

CHP'li Ağbaba: Erken seçimden kaçmıyoruz

24.10.2020 13:39
CHP'li Ağbaba: Erken seçimden kaçmıyoruz, System.String[]

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, erken seçimden kaçmadıklarını söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, erken seçimden kaçmadıklarını söyledi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Adıyaman'a gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere ile birlikte parti binasında basın toplantısı düzenledi. Son günlerde bölgede dolaştığını belirten Ağbaba, "Vatandaş artık erken seçim olsun istiyor. Biz de vatandaşın bu erken seçim talebine 'Eyvallah başımız üzerine' diyoruz. Erken seçimi sen istiyorsan, vatandaş istiyorsa, çiftçi istiyorsa, esnaf istiyorsa, işçi istiyorsa başımız üzerine, erken seçimden kaçmıyoruz. Hodri meydan diyoruz. Erken seçimse erken seçim, halkın karşısına herkes çıksın ve boyunun ölçüsünü alsın" dedi.


CHP'li Ağbaba: Erken seçimden kaçmıyoruz
CHP'li Ağbaba: Erken seçimden kaçmıyoruz
CHP'li Ağbaba: Erken seçimden kaçmıyoruz
CHP'li Ağbaba: Erken seçimden kaçmıyoruz

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Veli Ağbaba, Hatay, Politika, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Politika CHP'li Ağbaba: Erken seçimden kaçmıyoruz - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika! Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan İmamoğlu hastaneden 1,5 dakikalık video yayınladı: Durumum iyi AK Partili başkan, belediyenin arsasını kendi vakfına devreden AK Partili selefini mahkemeye verdi Yasak Elma'dan 5 oyuncu birden ayrılıyor! Başrol Şevval Sam'dan ilk yorum geldi Yüz yüze eğitime katılmayan öğrenciler dikkat! Okula gitmek zorunlu değil ama sınava girmeyen yandı Kıskançlığın böylesi! Erkek arkadaşının önce ısırarak testislerini kopardı, ardından defalarca bıçakladı Sayaçların periyodik muayene işleri özel sektöre devrediliyor: Vatandaşın faturası kabaracak İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın adını kullanan çete, iş insanını 20 bin lira dolandırdı Bir adama saldırıp pantolonunu indirmişti! Meğer 'Azman' yavrularını korumak için saldırmış
Lille, Abdülkadir Ömür ve Serkan Asan'ı gündemine aldı Lille, Abdülkadir Ömür ve Serkan Asan'ı gündemine aldı         
13:32
Son Dakika! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı         
12:01
Yüzüne tükürdüğü yolcu, kadını hareket halindeki otobüsten aşağı attı Yüzüne tükürdüğü yolcu, kadını hareket halindeki otobüsten aşağı attı         
11:31
Milyonları ilgilendiren borç yapılandırmasının detayları belli oldu! Peşin ödeyen büyük indirimi kapar Milyonları ilgilendiren borç yapılandırmasının detayları belli oldu! Peşin ödeyen büyük indirimi kapar         
11:27
Çin'den gelen aşıyı gönüllü yaptıran profesör konuştu: Yan etki hissetmedim, aşıya karşı çıkmayın Çin'den gelen aşıyı gönüllü yaptıran profesör konuştu: Yan etki hissetmedim, aşıya karşı çıkmayın         
10:59
Türkiye'nin Libya'ya verdiği sahil güvenlik eğitimine İtalyan basınından ilginç yorum: Anahtar Erdoğan'ın elinde Türkiye'nin Libya'ya verdiği sahil güvenlik eğitimine İtalyan basınından ilginç yorum: Anahtar Erdoğan'ın elinde         
10:44
Dert dinleme başı 10 TL alan genç gezgin, derdiyle kendisini ağlatana da 100 TL veriyor Dert dinleme başı 10 TL alan genç gezgin, derdiyle kendisini ağlatana da 100 TL veriyor         
10:11
Görevini kötüye kullanan doktor, 17 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip çıplak fotoğraflarını istedi Görevini kötüye kullanan doktor, 17 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip çıplak fotoğraflarını istedi         
09:57
Paraları Türk lirası karşısında değer kazanınca Bulgarlar Edirne'ye akın etti Paraları Türk lirası karşısında değer kazanınca Bulgarlar Edirne'ye akın etti         
09:05
Elini kıyma makinesine kaptıran asker, 2 saatlik operasyonla kurtarıldı Elini kıyma makinesine kaptıran asker, 2 saatlik operasyonla kurtarıldı         
08:21
Ermenistan Radyosu Serdar Ortaç'ın ardından Tarkan'ı da öldürülen Azerbaycan askeri olarak servis etti Ermenistan Radyosu Serdar Ortaç'ın ardından Tarkan'ı da öldürülen Azerbaycan askeri olarak servis etti         
08:17
Ahmet Kural yeni imajını paylaştı, hayranları şaşkınlığını gizleyemedi Ahmet Kural yeni imajını paylaştı, hayranları şaşkınlığını gizleyemedi         
23:43
Süt sağarken elektrik akımına kapılan kadın feci şekilde can verdi Süt sağarken elektrik akımına kapılan kadın feci şekilde can verdi         
23:33
82 yıl önce kurulan Ümraniyespor, ismini değiştirdi 82 yıl önce kurulan Ümraniyespor, ismini değiştirdi         
18:43
Aleyna Tilki'nin yıllar önce İstiklal Caddesi'nde türkü söylediği video ortaya çıktı Aleyna Tilki'nin yıllar önce İstiklal Caddesi'nde türkü söylediği video ortaya çıktı         
17:45
Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle Londra'da görüntülendi Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle Londra'da görüntülendi         
16:02
Yürümekte dahi zorluk çeken 70'lik dedenin evinden 400 gram esrar çıktı Yürümekte dahi zorluk çeken 70'lik dedenin evinden 400 gram esrar çıktı         
14:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2020 13:43:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP'li Ağbaba: Erken seçimden kaçmıyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei