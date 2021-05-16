CHP'li Ağbaba, esnafın işsizlik maaşı almasını sağlayacak Esnaf Destekleri Sigorta Fonu oluşturulmasını önerdi - Son Dakika

CHP'li Ağbaba, esnafın işsizlik maaşı almasını sağlayacak Esnaf Destekleri Sigorta Fonu oluşturulmasını önerdi

16.05.2021 12:29
CHP'li Ağbaba, esnafın işsizlik maaşı almasını sağlayacak Esnaf Destekleri Sigorta Fonu oluşturulmasını önerdi, System.String[]

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, kepenk kapatan esnafın, işsizlik ödeneğinde olduğu gibi aylık işsizlik maaşı almasını sağlayacak "Esnaf Destekleri Sigorta Fonu" oluşturulmasını önerdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, kepenk kapatan esnafın, işsizlik ödeneğinde olduğu gibi aylık işsizlik maaşı almasını sağlayacak "Esnaf Destekleri Sigorta Fonu" oluşturulmasını önerdi.

Ağbaba, yazılı açıklamasında, esnafın gelir kaybına karşı desteklenmesi için Esnaf Destekleri Sigortası üzerindeki çalışmalarını tamamladıklarını belirtti.

İşsizlik Sigortası Kanunu'na eklenecek madde ile esnaf ve sanatkar için İşsizlik Fonu işlevini görecek, "Esnaf Ahilik Sandığı" oluşturulmasını teklif eden Ağbaba, bu sandığın, kepenk kapatan esnafın bir nevi işsizlik ödeneğinde olduğu gibi aylık işsizlik maaşı almasını amaçladığını dile getirdi.

Esnaf Ahilik Sandığı'na ilişkin fonun, 2017'den beri yasal düzenlemesinin bulunmasına rağmen henüz hayata geçmediğini anımsatan Ağbaba, şöyle devam etti:

"Fonun devlet tarafından tek taraflı yürürlüğe konması ve yardım alanlarını genişletmesi ile Esnaf Ahilik Desteği Fonunun, bu süreçte Esnaf Destekleri Sigorta Fonu'na dönüştürülmesi, esnafın salgın sürecinde ve bundan sonraki mücbir sebeplerde sürekli bir gelir desteğine sahip olmasına imkan tanıyacaktır.

Devlet, Esnaf Ahilik Sandığı primi öder, 'esnaf Ahilik Sandığı primi sigortalının 5510 sayılı Kanunun 80. ve 82. maddelerinde belirtilen prime esas günlük kazançlarından, yüzde 2 sigortalı ve yüzde 1 devlet payı olarak alınır' maddesi yer almaktadır. Bu madde, 'Esnaf Destekleri Fonu' kapsamında devlet payı yüzde 2, esnaf desteği ise yüzde 1 olarak değiştirilebilir. Devlet, 2017 yılından bugüne ve salgın sonrasına kadar yüzde 2'lik katkısına ek olarak, esnafın fona ödemesi gereken yüzde 1'lik katkı payını üstlenip fona yüzde 3'lük katkı desteğini kendisi aktarabilir. Bu şekilde fonda biriken miktar, bu süre içerisinde esnafa işsizlik ödeneği olarak ödenebilir."

"Devlet fona gerektiğinde ek kaynak aktarabilir"

Ekonomik ve sektörel krizler ile büyük salgın süreçlerinde Esnaf Destekleri Sigorta Fonu'nun, esnafın kriz süreçlerinde gelir kaybını desteklemek amacıyla kullanılabileceğini vurgulayan Ağbaba, şunları kaydetti:

"Mücbir sebeplerden etkilenen tüm esnaf ve esnaf grupları, Esnaf Destekleri Sigorta Fonu'ndan destek alabilecektir. Bu yönüyle yaşadığımız salgın krizi ile birlikte etkilenen ve yeteri kadar desteklenmeyen esnafımız, böylesi bir durumun tekrarında sosyal devleti yanında bulmuş olacaktır. Bu aşamada, Esnaf Destekleri Sigorta Fonu'ndan yararlanma şartları kaldırılabilir. Esnafa fondan aylık prime esas kazancının yüzde 80'i maaş desteği olarak verilebilir. Maaş desteği için esnaf ahilik sandığında belirtilen 'brüt asgari ücretin yüzde 80'inden fazla olamayacak' şartı Esnaf Destekleri Sigorta Fonu kapsamında kaldırılabilir. Hatta devlet fona gerektiğinde ek kaynak aktarabilir."

Ağbaba, Esnaf Destekleri Sigorta Fonu'nun, Sosyal Güvenlik Kurumu çatısı altında yürütülmesi gerektiğini aktardı.

Fonun gelir ve gider durumuna göre merkezi bütçeden fona kaynak aktarılabileceğini belirten Ağbaba, "Esnafın, iflas edip işsiz kaldıkları dönemde, düzenli bir maaş gelirine sahip olması ile dışsal etkilerden kaynaklı olarak da yaşanan olağanüstü dönemlerde ekonomik olarak desteklenmesi, Esnaf Destekleri Sigorta Fonu'nun öncelikli amacı olacaktır." ifadesini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi, İşsizlik, Sigorta, Esnaf, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP'li Ağbaba, esnafın işsizlik maaşı almasını sağlayacak Esnaf Destekleri Sigorta Fonu oluşturulmasını önerdi - Son Dakika


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