CHP'li Ağbaba, EYT'lilerle birlikte basın açıklaması yaptı - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile birlikte basın açıklaması yaptı.

CHP Genel Bakan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, partililer ve EYT'liler Ankara Ulus Meydanı'nda bir araya geldi. CHP'li Ağbaba, muhalefetteyken halkın sorunlarını çözen tek siyasi parti olduklarını söyleyerek, "'Umarım yapılacak ilk seçimde iktidara geldiğimizde, EYT'lilerin sorununu derhal çözeceğimizi buradan söylemek istiyorum. Nasıl ki geçmiş yıllarda 'taşerona kadro' dedik; kadro verildiyse, nasıl ki 'emekliye iki maaş ikramiye' dedik; yetmese de ikramiye verildiyse, muhtarların maaşlarını düzelttiysek, 2015'te asgari ücrete yüzde 70 zam yapıldıysa, bunun sebebi iktidar değil, bunun sebebi CHP'dir. Sevgili EYT'liler maç başlarken kural değişti. EYT'liler lütuf istemiyor, EYT'liler hakkını istiyor. EYT'liler iktidardan bir lütuf ya da bahşiş istemiyor, işe girerken hak etmiş oldukları haklarını istiyorlar" diye konuştu.

Konuşmanın ardından EYT'liler slogan atarak dağıldı.