CHP'li Ağbaba, iş gücü istatistiklerini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

CHP'li Ağbaba, iş gücü istatistiklerini değerlendirdi Açıklaması

10.12.2020 13:17
CHP'li Ağbaba, iş gücü istatistiklerini değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "TÜİK yine her zamanki gibi iş bulmaktan ümidini kesen 1,4 milyon işsizi işsizlik hesabına dahil etmeyerek ülkedeki gerçek işsiz sayısını yine düşük göstermeye, gerçekleri manipüle etmeye devam etmiştir.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "TÜİK yine her zamanki gibi iş bulmaktan ümidini kesen 1,4 milyon işsizi işsizlik hesabına dahil etmeyerek ülkedeki gerçek işsiz sayısını yine düşük göstermeye, gerçekleri manipüle etmeye devam etmiştir." ifadelerini kullandı.

Ağbaba, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumuna (TÜİK) göre işsizliğin geçen yıla oranla 550 bin kişi azaldığını ve işsizliğin 4 milyon 16 bin kişi ile yüzde 12,7 olduğunu bildirdiğine işaret etti.

İstihdamda da geçen yıla göre azalmanın 733 bin kişi olduğunu belirten Ağbaba, "TÜİK yine her zamanki gibi iş bulmaktan ümidini kesen 1,4 milyon işsizi işsizlik hesabına dahil etmeyerek ülkedeki gerçek işsiz sayısını yine düşük göstermeye, gerçekleri manipüle etmeye devam etmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

İstihdam edilen sayısının 2020 yılının Ağustos döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 733 bin kişi azalarak 27 milyon 707 bin kişi, istihdam oranının ise iki puanlık azalışla yüzde 44,1 olduğunu aktaran Ağbaba, şöyle devam etti:

"Aslında her ne kadar TÜİK gerçek işsizlik sayısını mevcut olandan daha da az gösterse de Türkiye'de çalışamayan nüfus çalışabilen nüfusu geride bıraktı. Yani ülkemizde her 10 kişiden 6'sının bir işi yok. Ayrıca iş gücü oranı geçtiğimiz yıldan bugüne 1 milyon 282 bin kişi azaldı. Bu demek oluyor ki insanlar iş bulma ümidini yitirdiği için iş gücünden çekiliyor. Yurttaşlar iktidarın 'istihdamı arttırdık' masallarına artık inanmıyor. Yine son bir yılda çalışabilen nüfusun sayısı 1 milyon 159 bin kişi artarken, iş gücündeki 1 milyon 282 bin kişilik azalış istihdamdaki azalıştan daha fazla olduğu için dar tanımlı işsizliği TÜİK yine olduğundan daha düşük göstermektedir. İş bulma ümidi olmayanların sayısı 1,4 milyonu, gerçek işsizlik 10,2 milyonu aştı."

Ağbaba, ???????TÜİK'in resmi anlamda işsiz olarak değerlendirmediği iş bulma ümidi olmayanların geçen yıla göre 630 bin kişi artarak 1 milyon 402 bine çıktığını belirtti.

"Devlet hem insanların iş bulma ümidini elinden alıyor hem de işsiz olarak değerlendirmiyor." ifadesini kullanan Veli Ağbaba, açıklamasında şunları kaydetti:

"Yine TÜİK'in işsiz olarak değerlendirmediği çalışmaya hazır olup iş aramayanların sayısı 2 milyon 734 bin, mevsimlik çalışanlar 77 bin, zamana bağlı eksik istihdam edilenlerin sayısı 1 milyon 241 bin ve yetersiz istihdam edilenlerin sayısı 779 bindir. TÜİK'in kendi verilerinin içerisinde olup işsiz olarak değerlendirilmeyen bu kişileri de hesaba kattığımızda TÜİK'in 4 milyon 16 bin olan dar tanımlı işsize ek olarak gerçek işsiz sayısı 10 milyon 249 bin kişidir. Katar nüfusunun 2 kat büyüklüğünde ne eğitimden ne de istihdamdan yararlanabilen gencimiz var. Türkiye'de ne eğitimden ne de istihdamdan yararlanabilen 15-29 yaş arası genç nüfus 5 milyon 760 bindir. Taşı sıksa suyunu çıkartacak 5 milyon 760 bin gencimiz ailesine muhtaç bir şekilde yaşıyor. Evde oturan gençlerimizin sayısı ülkenin her şeyini neredeyse devir ettiğimiz Katar'ın nüfusunun iki katı oranındadır."

Türkiye İstatistik Kurumu, Cumhuriyet Halk Partisi, Veli Ağbaba, İşsizlik, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel CHP'li Ağbaba, iş gücü istatistiklerini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


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