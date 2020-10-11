CHP'li Ağbaba, İŞKUR verilerini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

CHP'li Ağbaba, İŞKUR verilerini değerlendirdi Açıklaması

11.10.2020 12:09
CHP'li Ağbaba, İŞKUR verilerini değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) istihdam verilerinin, Türkiye'de gerçek beka sorununun "işsizlik" olduğunu açığa çıkardığını öne sürdü.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) istihdam verilerinin, Türkiye'de gerçek beka sorununun "işsizlik" olduğunu açığa çıkardığını öne sürdü.

Ağbaba, yazılı açıklamasında, İŞKUR'un eylül verilerini değerlendirdi.

İşsizlerin iş bulma umudunun kalmadığını iddia eden Ağbaba, "TÜİK istihdam verileri, Türkiye'de gerçek beka sorununun 'işsizlik' olduğunu açığa çıkarmıştır. İŞKUR'a göre, işsizlik ödeneği almak için ilk 8 ayda başvuran işsiz sayısı 1 milyon 138 bin 725 kişiye ulaştı. İş başvurusunda yüz yüze görüşmeye çağrılmada dahi 1 yılda yaşanan azalma yüzde 77 oranında." ifadelerini kullandı.

İş başvurusu yapıp ve buna bağlı olarak iş bulanların sayısının da yine yüzde 50 oranında azaldığına dikkati çeken Ağbaba, son bir yılda en az 922 bin işsizin İŞKUR'un kendisine iş bulamayacağına ikna olup iş aramaktan vazgeçtiğini, bu rakamların sürekli isim değiştirilerek açıklanan istihdam paketlerinin başarısızlık tablosu olduğunu savundu.

"İşverenler artık işçi aramıyor"

2019 Eylül ayında işverenlerin 188 bin açık iş başvurusunda bulunduğunu, Eylül 2020'de bu rakamın 120 bin 281'e gerilediğini aktaran Ağbaba, "Bu verilere göre ekonomik dar boğazda olan işverenlerin artık işçi aramadığı sonucu açığa çıkmaktadır. Sonuç olarak, işverenlerin işçi aramaması ilerleyen süreçlerde istihdamın daha da azalacağına işaret etmektedir." iddiasında bulundu.

İŞKUR'un işsizlere iş bulma oranının da yarı yarıya azaldığını ifade eden Ağbaba, şunları kaydetti:

"İŞKUR kendisine kayıtlı işsizleri hiçbir bir işe yerleştiremiyor. Kayıtlı her 10 işsizden 5'i yine Eylül ayında işsiz kalmaya devam etti. Bunun nedenini sadece Kovid-19 salgınına bağlamak doğru değil; işsizlik sorunu, salgından çok daha önce ekonomideki yapısal sorunlar ve her geçen gün derinleşen ekonomik krizin etkisinin bir sonucudur."

Ülke genelinde işsizliğin devasa boyutlara ulaştığını ve her ay iş arayanların sayısının gerilediğini öne süren Ağbaba, "TÜİK verilerinde ümitsiz işsizlerin sayısındaki artışı, İŞKUR verilerinde de görüyoruz. İŞKUR'un Eylül ayı verilerine göre kayıtlı işsiz sayısı geçtiğimiz yıla oranla yüzde 22 oranında azalarak, 4 milyon 53 binden 3 milyon 131 bin kişiye geriledi. Son bir yılda en az 922 bin işsiz İŞKUR'un kendisine iş bulamayacağına ikna olup iş aramaktan vazgeçmiş durumda." değerlendirmesinde bulundu.

"İş görüşmelerine çağrılma oranı yüzde 78,7 azaldı"

İŞKUR'un eylülde iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri kapsamında iş arayanlarla 193 bin 48 bireysel görüşme gerçekleştirdiğine ve bu rakama bakıldığında bir yılda görüşmeye çağrılan işsiz sayısında 711 bin 597 azalma olduğuna dikkati çeken Ağbaba, şunları kaydetti:

"Bir önceki yılın aynı ayına göre iş görüşmelerine çağrılma sayısında gerileme tam yüzde 78,7 oldu. Sadece kadınların iş görüşmelerine çağrılma oranı yüzde 82,8 oranında azalıyor. 2019 yılındaki ekonomik krizin vahameti göz önüne alındığında bu yılki verilerin ne derece kötü olduğu daha iyi anlaşılacaktır."

Cumhuriyet Halk Partisi, İşsizlik, Türkiye, İŞKUR, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel CHP'li Ağbaba, İŞKUR verilerini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

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