CHP'li Ağbaba, İşsizlik Sigortası Fonu ağustos verilerini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

CHP'li Ağbaba, İşsizlik Sigortası Fonu ağustos verilerini değerlendirdi Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, İşsizlik Sigortası Fonu'ndan iş verenlere son 2,5 yılda verilen teşvik ve desteklerin 18 yılda işsizlere verilen toplam ödeneği geçtiğini savundu.

CHP'li Ağbaba, İşsizlik Sigortası Fonu ağustos verilerini değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, İşsizlik Sigortası Fonu'ndan iş verenlere son 2,5 yılda verilen teşvik ve desteklerin 18 yılda işsizlere verilen toplam ödeneği geçtiğini savundu.

CHP basın biriminden yapılan açıklamaya göre Ağbaba, İşsizlik Sigortası Fonu ağustos ayı verilerini değerlendirdi.

İşsizlik Sigortası Fonu'nun ağustos ayında da erimeye ve iş verenlere kaynak olarak aktarılmaya devam ettiğini ileri süren Ağbaba, fondan işsizlik ödeneği olarak işsizlere bu yılın 8 ayında 6,6 milyar lira verilirken, aynı dönemde işverenlere 11,5 milyar lira teşvik ve destek ödemesi aktarıldığını belirtti.

Ağbaba, "İşverenlere son 2,5 yılda verilen teşvik ve destekler 18 yılda işsizlere verilen toplam ödeneği geride bıraktı. Fon her zamanki gibi işsize değil kamu bankalarına ve yandaş şirketlere ucuz sermaye kaynağı olarak sunuldu. İş verenlere bunca verilen teşvik ve desteğe rağmen istihdam kaybı önlenemiyorsa Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar'dan sorumlu Bakan'ın milyonlarca işsize açıklama yapması gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

Fondan son 18 yıl boyunca işsizlere ödenen toplam tutar 36,2 milyar lira iken, sadece son 2,5 yılda iş verenlere verilen teşvik ve destek ödemelerinin 38,2 milyar lirayı bulduğunu savunan Ağbaba, "Teşviklerin her defasında istihdamın korunması ve arttırılması amacıyla yapıldığı söylense de son 2,5 yılda ne istihdam korunabildi ne de istihdam arttırılabildi. 2018 yılı sonunda 28 milyon 738 bin olan toplam istihdam sayısı Haziran 2020 verilerine göre 2,2 milyon kişi azalarak 26 milyon 531 bin kişiye geriledi." iddiasında bulundu.

Fonun gelir gider dengesinin de bu yıl bozulmaya devam ettiğini ileri süren Ağbaba, şöyle devam etti:

"2018'de 34,6 milyar lira gelire karşılık 23,7 milyar lira gider, 2019'da ise 40,3 milyar lira gelire karşı fonun 36,4 milyar lira gideri vardı. İşçi ve iş veren primleri, devlet katkısı ile faiz geliri olarak 8 ayda 26,257 milyar liralık geliri olan fonun harcama tutarı, yani gideri 45,759 milyar liraya ulaştı. Ağustos ayı işsizlik sigorta fonu verilerine göre fonun giderleri gelirlerine göre 1,7 kat daha fazla oldu."

İşsizlerin önemli bir bölümünün fondan yararlanamadığını iddia eden Ağbaba, "TÜİK'e göre dar tanımlı yani resmi işsiz sayısının 4 milyon 100 bin civarında olduğu Türkiye'de İşsizlik Sigortası Fonu'ndan ağustos ayında sadece 356 bin 858 işsize, işsizlik ödeneği verildi. Bir diğer ifadeyle sokakta karşılaştığımız her 10 işsizden 8'i işsizlik ödeneğinden yararlanamadı." görüşünü savundu.

Cumhuriyet Halk Partisi, Veli Ağbaba, İşsizlik, Ağustos, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 13:17 - Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP'li Ağbaba, İşsizlik Sigortası Fonu ağustos verilerini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

Genç kız, bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı Son Dakika: Türkiye'de 20 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 61 kişi vefat etti, 1519 yeni vaka tespit edildi Medipol Başakşehir - Galatasaray maçı başladı! Canlı anlatım Emekli polis memurunun otomobilinden 61 kilo 750 gram eroin çıktı Fransız basını, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hamlelerini değerlendirdi: Güç gösterisinde bulunuyorlar Dünya Sağlık Örgütü son verileri paylaştı! "Gençler koronavirüsü ağır geçirmiyor" tezi çürüdü Niğde'de yaşanan trafik kazasında 3 tekvandocu hayatını kaybetti 31 Ekim'de nadir görülen "mavi dolunay" gerçekleşecek
Osmaniyespor FK-İçel İdmanyurdu maçı, koronavirüs testleri uygun olmadığı için oynanmadı Osmaniyespor FK-İçel İdmanyurdu maçı, koronavirüs testleri uygun olmadığı için oynanmadı         
19:51
Çamaşır makinesi büyük bir gürültüyle patladı, yangın çıktı Çamaşır makinesi büyük bir gürültüyle patladı, yangın çıktı         
19:29
AstraZeneca'nın aşı çalışmaları 2. kez sekteye uğradı! Bir gönüllüde daha yan etki görüldü AstraZeneca'nın aşı çalışmaları 2. kez sekteye uğradı! Bir gönüllüde daha yan etki görüldü         
18:47
Emekli öğretmen, elleri ayakları bağlanıp tüfekle vurulmuş halde bulundu Emekli öğretmen, elleri ayakları bağlanıp tüfekle vurulmuş halde bulundu         
18:41
Annie Kilner'ın, Kyle Walker'la ayrı oldukları sürede 20 yaşında biriyle ilişki yaşadığı ortaya çıktı Annie Kilner'ın, Kyle Walker'la ayrı oldukları sürede 20 yaşında biriyle ilişki yaşadığı ortaya çıktı         
17:50
Suç makinesi cezaevi firarisi, piknik yaparken yakalandı Suç makinesi cezaevi firarisi, piknik yaparken yakalandı         
17:37
Sarımsak toplamak için evden ayrılan 2 kardeşten birinin cansız bedeni bulundu Sarımsak toplamak için evden ayrılan 2 kardeşten birinin cansız bedeni bulundu         
16:55
Niğde'de yaşanan trafik kazasında 3 tekvandocu hayatını kaybetti Niğde'de yaşanan trafik kazasında 3 tekvandocu hayatını kaybetti         
16:39
Yoldan geçenlerin güreş yaptığını sandığı iki kişinin kavga ettiği ortaya çıktı Yoldan geçenlerin güreş yaptığını sandığı iki kişinin kavga ettiği ortaya çıktı         
14:03
31 Ekim'de nadir görülen 31 Ekim'de nadir görülen "mavi dolunay" gerçekleşecek         
13:21
Konyaaltı Sahili'nde görülen Türk denizaltısı turistleri şaşırttı Konyaaltı Sahili'nde görülen Türk denizaltısı turistleri şaşırttı         
13:10
Mesut Yılmaz'ın sağlık durumuyla ilgili eşinden açıklama: Yoğun bakımda değil, tedavisi sürüyor Mesut Yılmaz'ın sağlık durumuyla ilgili eşinden açıklama: Yoğun bakımda değil, tedavisi sürüyor         
13:00
52 yıl hapis cezasıyla aranan ve 13 yıldır kendisini ölü gösteren Türk Youtuber Tayfun Demir tutuklandı 52 yıl hapis cezasıyla aranan ve 13 yıldır kendisini ölü gösteren Türk Youtuber Tayfun Demir tutuklandı         
12:47
e-Devlet'te araç sahipleri için müjde: e-Devlet'te araç sahipleri için müjde: "Araçlarım" sayfasında hizmet kapsamı genişliyor         
11:11
Yerli ve milli Yerli ve milli "Ayşehanım" yer fıstığı tohumu, piyasada kullanılan ABD menşeli tohumlara rakip olacak         
11:09
Aylarca evine kimseyi almadı! Virüs kendisini ziyarete gelen kızından bulaştı Aylarca evine kimseyi almadı! Virüs kendisini ziyarete gelen kızından bulaştı         
10:35
Taksim'de genç kadının peşinden ayrılmayıp taciz eden şüpheliyi polisler gözaltına aldı Taksim'de genç kadının peşinden ayrılmayıp taciz eden şüpheliyi polisler gözaltına aldı         
09:31
Eski Başbakan Mesut Yılmaz'dan kötü haber! Doktorlar umudu kesti Eski Başbakan Mesut Yılmaz'dan kötü haber! Doktorlar umudu kesti         
16:51
Fenomen Bahar Candan'ın başörtülü pozuna tepki yağdı Fenomen Bahar Candan'ın başörtülü pozuna tepki yağdı         
15:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2020 20:08:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP'li Ağbaba, İşsizlik Sigortası Fonu ağustos verilerini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei