CHP'li Ağbaba, İşsizlik Sigortası Fonu ağustos verilerini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, İşsizlik Sigortası Fonu'ndan iş verenlere son 2,5 yılda verilen teşvik ve desteklerin 18 yılda işsizlere verilen toplam ödeneği geçtiğini savundu.

CHP basın biriminden yapılan açıklamaya göre Ağbaba, İşsizlik Sigortası Fonu ağustos ayı verilerini değerlendirdi.

İşsizlik Sigortası Fonu'nun ağustos ayında da erimeye ve iş verenlere kaynak olarak aktarılmaya devam ettiğini ileri süren Ağbaba, fondan işsizlik ödeneği olarak işsizlere bu yılın 8 ayında 6,6 milyar lira verilirken, aynı dönemde işverenlere 11,5 milyar lira teşvik ve destek ödemesi aktarıldığını belirtti.

Ağbaba, "İşverenlere son 2,5 yılda verilen teşvik ve destekler 18 yılda işsizlere verilen toplam ödeneği geride bıraktı. Fon her zamanki gibi işsize değil kamu bankalarına ve yandaş şirketlere ucuz sermaye kaynağı olarak sunuldu. İş verenlere bunca verilen teşvik ve desteğe rağmen istihdam kaybı önlenemiyorsa Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar'dan sorumlu Bakan'ın milyonlarca işsize açıklama yapması gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

Fondan son 18 yıl boyunca işsizlere ödenen toplam tutar 36,2 milyar lira iken, sadece son 2,5 yılda iş verenlere verilen teşvik ve destek ödemelerinin 38,2 milyar lirayı bulduğunu savunan Ağbaba, "Teşviklerin her defasında istihdamın korunması ve arttırılması amacıyla yapıldığı söylense de son 2,5 yılda ne istihdam korunabildi ne de istihdam arttırılabildi. 2018 yılı sonunda 28 milyon 738 bin olan toplam istihdam sayısı Haziran 2020 verilerine göre 2,2 milyon kişi azalarak 26 milyon 531 bin kişiye geriledi." iddiasında bulundu.

Fonun gelir gider dengesinin de bu yıl bozulmaya devam ettiğini ileri süren Ağbaba, şöyle devam etti:

"2018'de 34,6 milyar lira gelire karşılık 23,7 milyar lira gider, 2019'da ise 40,3 milyar lira gelire karşı fonun 36,4 milyar lira gideri vardı. İşçi ve iş veren primleri, devlet katkısı ile faiz geliri olarak 8 ayda 26,257 milyar liralık geliri olan fonun harcama tutarı, yani gideri 45,759 milyar liraya ulaştı. Ağustos ayı işsizlik sigorta fonu verilerine göre fonun giderleri gelirlerine göre 1,7 kat daha fazla oldu."

İşsizlerin önemli bir bölümünün fondan yararlanamadığını iddia eden Ağbaba, "TÜİK'e göre dar tanımlı yani resmi işsiz sayısının 4 milyon 100 bin civarında olduğu Türkiye'de İşsizlik Sigortası Fonu'ndan ağustos ayında sadece 356 bin 858 işsize, işsizlik ödeneği verildi. Bir diğer ifadeyle sokakta karşılaştığımız her 10 işsizden 8'i işsizlik ödeneğinden yararlanamadı." görüşünü savundu.