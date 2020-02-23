CHP'li Ağbaba: "Kıdem tazminatına tüm çalışanların erişimi sağlanmalı" - Son Dakika
Son Dakika Güncel CHP'li Ağbaba: 'Kıdem tazminatına tüm çalışanların erişimi sağlanmalı' - Son Dakika

CHP'li Ağbaba: "Kıdem tazminatına tüm çalışanların erişimi sağlanmalı"

6 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Kıdem tazminatına tüm çalışanların erişimi sağlanmalı, bu erişim önündeki tüm engeller kaldırılmalıdır.

CHP'li Ağbaba:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Kıdem tazminatına tüm çalışanların erişimi sağlanmalı, bu erişim önündeki tüm engeller kaldırılmalıdır." ifadesini kullandı.

Ağbaba, yazılı açıklamasında, "10 Maddede Kıdem Tazminatında Fon Aldatmacası" başlıklı çalışma yaptığını belirtti.

Hazırlanan broşür çalışmasında, kıdem tazminatında iktidarın yapacağı olası değişikliklerin sonuçlarına dikkat çekildiğini aktaran Ağbaba, kıdem tazminatının, fona devredilmesiyle ortadan kaldırılacağını savundu.

AK Parti iktidarının, "kıdem tazminatı hakkının sürekli olarak kaldırılmasını" gündeme getirdiğini, işçilerin 84 yıllık kazanımını ve birikimini ortadan kaldırmayı amaçladığını iddia eden Ağbaba, kıdem tazminatı hakkının olası bir değişiklikle ortadan kaldırılması ile işçilerin iş güvencesinin elinden alınacağını, işten çıkartılmaların kolaylaşacağını öne sürdü.

Kıdem tazminatı hakkının fona devredilmesine karşı çıkılması gerektiğini aktaran Ağbaba, kıdem tazminatının fona devredilmesi halinde, işçilerin kıdem hakkının alacaklarının yüzde 3 oranında azaltılacağını, kıdem tazminatı gün sayısının yarı yarıya düşeceğini ve bu şekilde kıdem tazminatında hak edilen ücretin de yarı yarıya azalacağını vurguladı.

"Devlet tarafından güvence altına alınan bir hak olarak yeniden düzenlenmeli"

Kıdem tazminatının çalışma yılı şartı olmaksızın kullanılabilen bir hak olması gerektiğini aktaran Ağbaba, şöyle devam etti:

"Kıdem tazminatına tüm çalışanların erişimi sağlanmalı, bu erişim önündeki tüm engeller kaldırılmalıdır. Kıdem tazminatında kanun hakimiyeti ve herkesin bu hakka saygı göstermesi sağlanmalıdır. 1475 sayılı iş kanununun 14'üncü maddesinde belirtilen kıdem tazminatı hak ediş koşullarına, 'iş sözleşmesini kendisinden kaynaklanmayan mücbir sebeplerle sona erdirmek zorunda kalan ve bu mücbir sebebi belgeleyen işçiye' de kıdem tazminatı ödenmesini hükme bağlayan düzenlemeler getirilmelidir. Her türlü işten ayrılma durumunda işverenler tarafından ödenen ve ödenmemesi durumunda devlet tarafından güvence altına alınan bir hak olarak yeniden düzenlenmelidir.

İşverenin ödeme güçlüğüne düşmesi durumunda, kıdem tazminatı hakkının güvence altına alınması için 173 sayılı ILO sözleşmesinin onaylanması gereklidir. Fon ve Bireysel hesap sistemi uygulamaları asla hayata geçirilmemeli, kıdem hakkı, işçilerin geleceği için teminat altına alınmalıdır. İşçi sendikalarının itiraz ve görüşleri dikkate alınmadan kıdem tazminatı konusunda hiçbir çalışma yapılmamalıdır."

Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 01:30 Kaynak: AA
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