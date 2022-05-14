CHP'li Ağbaba, Malatya Anadolu Kitap Fuarını Ziyaret Etti: "Ekonomik Kriz En Çok Kitabı Vuruyor" - Son Dakika
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CHP'li Ağbaba, Malatya Anadolu Kitap Fuarını Ziyaret Etti: "Ekonomik Kriz En Çok Kitabı Vuruyor"

14.05.2022 19:10

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 9. Malatya Anadolu Kitap Fuarını ziyaret etti. Ağbaba, “Ekonomik kriz en çok kitabı vuruyor. İnsanlar, gelir dağılımının bozulduğu bu krizde, yılbaşından bu yana artan enflasyondan dolayı alım güçleri düştü. Dolayısıyla vatandaşlar kitaptan kısıtlama yapıyorlar. Fuarı gezen çok, umarım alanda çok olur” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 9. Malatya Anadolu Kitap Fuarını ziyaret etti. Ağbaba, "Ekonomik kriz en çok kitabı vuruyor. İnsanlar, gelir dağılımının bozulduğu bu krizde, yılbaşından bu yana artan enflasyondan dolayı alım güçleri düştü. Dolayısıyla vatandaşlar kitaptan kısıtlama yapıyorlar. Fuarı gezen çok, umarım alanda çok olur" dedi.

CHP milletvekili Veli Ağbaba, seçim bölgesi olan Malatya'da bugün yeni Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 9. Anadolu Kitap Fuarını ziyaret etti. Fuarda yazarlar ile bir araya gelen Ağbaba, kendisinden kitap isteyen küçük bir çocuğun isteğini de kırmadı, kendisiyle fotoğraf çekilmek isteyen üniversite öğrencilerine kitap hediye etti.

Ağbaba, kitap fuarında şöyle konuştu:

"EKONOMİK KRİZ EN ÇOK KİTABI VURUYOR"

"Bütün dünyada pandemi vardı. Kitapseverler de kitaplardan biraz uzak kalmışlardı. Her seferinde ifade etmeye çalışıyorum, kitap fuarını destekliyoruz. Bizim üzerimize bir şey düşerse, katkı vermeye hazırız. Kent için önemli bir şey. Birçok yayınevi gelmiş durumda. Umarım gelecek yıl daha fazla yazar gelir, daha fazla hareketli olur. Önemli bir etkinlik insanların okuması, kitaba ulaşması açısından da çok önemli bir durum. Ben o nedenle bu fuarı yapan arkadaşlarımızı, büyükşehir belediyemizi kutlamak istiyorum. Ekonomik kriz en çok kitabı vuruyor. İnsanlar, gelir dağılımının bozulduğu bu krizde, yılbaşından bu yana artan enflasyondan dolayı alım güçleri düştü. Dolayısıyla vatandaşlar kitaptan kısıtlama yapıyorlar. Fuarı gezen çok, umarım alanda çok olur. Tabii ki ekonomik kriz en çok kitapseverleri vuruyor."

CHP'li Ağbaba, Malatya Anadolu Kitap Fuarını Ziyaret Etti: Ekonomik Kriz En Çok Kitabı Vuruyor
CHP'li Ağbaba, Malatya Anadolu Kitap Fuarını Ziyaret Etti: Ekonomik Kriz En Çok Kitabı Vuruyor
CHP'li Ağbaba, Malatya Anadolu Kitap Fuarını Ziyaret Etti: Ekonomik Kriz En Çok Kitabı Vuruyor
CHP'li Ağbaba, Malatya Anadolu Kitap Fuarını Ziyaret Etti: Ekonomik Kriz En Çok Kitabı Vuruyor

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9. Malatya Anadolu Kitap Fuarı törenle açıldı 9. Malatya Anadolu Kitap Fuarı törenle açıldı 9. Malatya Anadolu Kitap Fuarı törenle açıldı 9. Malatya Anadolu Kitap Fuarı törenle açıldı

Cumhuriyet Halk Partisi, Ekonomik Kriz, Malatya, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel CHP'li Ağbaba, Malatya Anadolu Kitap Fuarını Ziyaret Etti: 'Ekonomik Kriz En Çok Kitabı Vuruyor' - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP'li Ağbaba, Malatya Anadolu Kitap Fuarını Ziyaret Etti: "Ekonomik Kriz En Çok Kitabı Vuruyor" - Son Dakika
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