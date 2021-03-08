CHP'li Ağbaba salgın sürecinde kadınların istihdam durumunu değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Son bir yılda kadın istihdamındaki azalış 571 bin, yani yarım milyondan fazla oldu. Türkiye'de halen 10 milyon kadın ev işleri nedeniyle iş gücüne katılamamakta." ifadesini kullandı.

Ağbaba, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında kadınların durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ekonomik krizin, istihdamda yaşanan azalmanın ve Kovid-19'un en çok kadınları etkilediğini belirten Ağbaba, kadınların artan işsizliğin en büyük mağduru konumuna geldiğini bildirdi.

Kadın işsizliğinin ulaştığı boyutun istatistiklerde de görüldüğünü aktaran Ağbaba, şunları kaydetti:

"Son bir yılda kadın istihdamındaki azalış 571 bin, yani yarım milyondan fazla oldu. Türkiye'de halen 10 milyon kadın ev işleri nedeniyle iş gücüne katılamamakta. Her 10 kadından sadece 3'ü istihdamda yer alırken, en az 148 kadın emekçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. İŞKUR'dan iş bekleyen üniversite mezunu işsiz kadın sayısı ise 472 bin."

"Her 10 kadından 7'si iş gücüne dahil olamadı"

TÜİK'in Kasım 2020 iş gücü istatistiklerine göre ülke genelinde iş gücüne dahil olamayan toplam nüfusun bir önceki yıla göre 2 milyon 605 bin kişi artarak 31 milyon 968 bine çıktığını aktaran Ağbaba, iş gücüne dahil olamayan kadın nüfusunun bir önceki yıla göre 1 milyon 407 bin kişi artarak 22 milyon 98 bin kişiye ulaştığını belirtti.

Ağbaba, "Bu durumda toplam nüfusun içerisinde iş gücüne dahil olamayan 31 milyon 968 bin kişinin yüzde 70'i kadınlardan oluştu. Bir başka deyişle her 10 kadından 7'si iş gücüne dahil olamadı." ifadesini kullandı.

İŞKUR verilerine göre 1,4 milyon kayıtlı kadın işsiz olduğunu ve halen İŞKUR'dan iş beklediğini, İŞKUR'a kayıtlı kadın işsizlerin 329 bininin ise 1 yıl ve üzeri süredir işsiz olduğunu ve iş beklediğini belirten Ağbaba, İŞKUR'a kayıtlı kadın işsizlerin 472 bin 782'sinin ön lisans ve üzeri üniversite mezunlarından oluştuğunu, yüksek lisans ve doktora mezunu olan kayıtlı kadın işsiz sayısının ise 10 bin 124 olduğunu kaydetti.