CHP'li Ağbaba salgın sürecinde kadınların istihdam durumunu değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

CHP'li Ağbaba salgın sürecinde kadınların istihdam durumunu değerlendirdi Açıklaması

08.03.2021 11:21
CHP'li Ağbaba salgın sürecinde kadınların istihdam durumunu değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Son bir yılda kadın istihdamındaki azalış 571 bin, yani yarım milyondan fazla oldu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Son bir yılda kadın istihdamındaki azalış 571 bin, yani yarım milyondan fazla oldu. Türkiye'de halen 10 milyon kadın ev işleri nedeniyle iş gücüne katılamamakta." ifadesini kullandı.

Ağbaba, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında kadınların durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ekonomik krizin, istihdamda yaşanan azalmanın ve Kovid-19'un en çok kadınları etkilediğini belirten Ağbaba, kadınların artan işsizliğin en büyük mağduru konumuna geldiğini bildirdi.

Kadın işsizliğinin ulaştığı boyutun istatistiklerde de görüldüğünü aktaran Ağbaba, şunları kaydetti:

"Son bir yılda kadın istihdamındaki azalış 571 bin, yani yarım milyondan fazla oldu. Türkiye'de halen 10 milyon kadın ev işleri nedeniyle iş gücüne katılamamakta. Her 10 kadından sadece 3'ü istihdamda yer alırken, en az 148 kadın emekçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. İŞKUR'dan iş bekleyen üniversite mezunu işsiz kadın sayısı ise 472 bin."

"Her 10 kadından 7'si iş gücüne dahil olamadı"

TÜİK'in Kasım 2020 iş gücü istatistiklerine göre ülke genelinde iş gücüne dahil olamayan toplam nüfusun bir önceki yıla göre 2 milyon 605 bin kişi artarak 31 milyon 968 bine çıktığını aktaran Ağbaba, iş gücüne dahil olamayan kadın nüfusunun bir önceki yıla göre 1 milyon 407 bin kişi artarak 22 milyon 98 bin kişiye ulaştığını belirtti.

Ağbaba, "Bu durumda toplam nüfusun içerisinde iş gücüne dahil olamayan 31 milyon 968 bin kişinin yüzde 70'i kadınlardan oluştu. Bir başka deyişle her 10 kadından 7'si iş gücüne dahil olamadı." ifadesini kullandı.

İŞKUR verilerine göre 1,4 milyon kayıtlı kadın işsiz olduğunu ve halen İŞKUR'dan iş beklediğini, İŞKUR'a kayıtlı kadın işsizlerin 329 bininin ise 1 yıl ve üzeri süredir işsiz olduğunu ve iş beklediğini belirten Ağbaba, İŞKUR'a kayıtlı kadın işsizlerin 472 bin 782'sinin ön lisans ve üzeri üniversite mezunlarından oluştuğunu, yüksek lisans ve doktora mezunu olan kayıtlı kadın işsiz sayısının ise 10 bin 124 olduğunu kaydetti.

Cumhuriyet Halk Partisi, Veli Ağbaba, Türkiye, İŞKUR, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP'li Ağbaba salgın sürecinde kadınların istihdam durumunu değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika: Akşener'den İmamoğlu'nun Kadınlar Günü paylaşımına ilk yorum: Arkadaşlarımız beğenmedi, saygı duyuyorum Ekrem İmamoğlu'nun Pervin Buldan'lı Kadınlar Günü paylaşımına tepki yağıyor Türkiye'den ABD'ye net mesaj: Aramızda 3 anlaşmazlık konusu var, adım atılmıyor Askeri darbeyle karışan Myanmar'la ilgili kan donduran iddia: Gözaltındaki 2 Müslüman vekil işkenceyle öldürüldü Bir markanın reklam yüzü olan Cicişler, saniyede 4 bin TL kazandı Risk haritasında alarm! Aralarında İstanbul'un da olduğu 8 ilimiz için yeni kısıtlamalar yolda Son dakika: Akıllı telefon üreticisi OPPO, Türkiye'de deneme üretimlerine başladı Denetimde hamile olduğunu söyleyen kadının karnından bonzai çıktı
Türk asıllı iş insanı Sina Estavi, Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'in attığı ilk 'tweet'i 2,5 milyon dolara satın aldı Türk asıllı iş insanı Sina Estavi, Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'in attığı ilk 'tweet'i 2,5 milyon dolara satın aldı         
11:26
Silahını temizlerken kendisini vurdu! Yanında bulunan 'yapılacaklar listesindeki' not dikkat çekti Silahını temizlerken kendisini vurdu! Yanında bulunan 'yapılacaklar listesindeki' not dikkat çekti         
11:16
Paylaşımlarıyla Emre Belözoğlu'nun tepkisini çeken Daum suskunluğunu bozdu: Yapmaya devam edeceğim Paylaşımlarıyla Emre Belözoğlu'nun tepkisini çeken Daum suskunluğunu bozdu: Yapmaya devam edeceğim         
11:12
Kızılçam ağaçlarında yetişen 'Çam kese tırtılı' insan sağlığını tehdit ediyor Kızılçam ağaçlarında yetişen 'Çam kese tırtılı' insan sağlığını tehdit ediyor         
11:03
Kademeli normalleşmeyi yanlış anladık, bedeli ağır olacak! Şehirlerarası geçişler yasaklanabilir Kademeli normalleşmeyi yanlış anladık, bedeli ağır olacak! Şehirlerarası geçişler yasaklanabilir         
10:51
Mbaye Diagne, Premier Lig'de en yüksek gol beklentisine sahip oyuncu oldu Mbaye Diagne, Premier Lig'de en yüksek gol beklentisine sahip oyuncu oldu         
10:45
Çocukluk hayalinin peşinden koştu, İstanbul'un ilk kadın jandarma karakol komutanı oldu Çocukluk hayalinin peşinden koştu, İstanbul'un ilk kadın jandarma karakol komutanı oldu         
10:04
ABD Başkanı Biden'dan dikkat çeken talimat: Orta Doğu'ya iki bombardıman uçağı daha gönderdi ABD Başkanı Biden'dan dikkat çeken talimat: Orta Doğu'ya iki bombardıman uçağı daha gönderdi         
09:56
NASA, dünyanın 1 milyar yıl sonra yok olacağını hesapladı NASA, dünyanın 1 milyar yıl sonra yok olacağını hesapladı         
08:47
İmamoğlu'nun Kadınlar Günü paylaşımı İYİ Partili Ağıralioğlu'nu kızdırdı İmamoğlu'nun Kadınlar Günü paylaşımı İYİ Partili Ağıralioğlu'nu kızdırdı         
08:43
Aylan bebeğin babasından Papa'ya sosyal medyayı ayağa kaldıran hediye! Aylan bebeğin babasından Papa'ya sosyal medyayı ayağa kaldıran hediye! "Celladına aşık olmuş" yorumları yapıldı         
08:37
Meteoroloji perşembe gününü işaret etti: Kar ve yağmur geliyor Meteoroloji perşembe gününü işaret etti: Kar ve yağmur geliyor         
08:00
92 yaşındaki kadının katil zanlısının elindeki dövmenin görüntülere yansımasıyla ilgili soruşturma 92 yaşındaki kadının katil zanlısının elindeki dövmenin görüntülere yansımasıyla ilgili soruşturma         
22:45
Survivor'den diskalifiye edilen Emin Günenç'in yeni adresi belli oldu Survivor'den diskalifiye edilen Emin Günenç'in yeni adresi belli oldu         
21:30
Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın törende giydiği ayakkabı alay konusu oldu Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın törende giydiği ayakkabı alay konusu oldu         
15:10
Eski eşi tarafından sokak ortasında tekme-tokat dövülen kadın: Asla dışarı çıkmasın Eski eşi tarafından sokak ortasında tekme-tokat dövülen kadın: Asla dışarı çıkmasın         
14:36
10 yaşındaki çocuğa gasilhanede cinsel istismarda bulunmaya çalışan sapık çevredekiler tarafından darbedildi 10 yaşındaki çocuğa gasilhanede cinsel istismarda bulunmaya çalışan sapık çevredekiler tarafından darbedildi         
14:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2021 11:36:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP'li Ağbaba salgın sürecinde kadınların istihdam durumunu değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei