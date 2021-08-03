CHP'li Ağbaba: "Son 18 yılın en yüksek temmuz ayı enflasyonunu yaşadık" - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, son 18 yılın en yüksek temmuz ayı enflasyonunun yaşandığını bildirdi.

Ağbaba, yazılı açıklamasında, temmuz ayı enflasyon oranlarını değerlendirdi.

???????Üretici enflasyonu ile tüketici enflasyonu arasında her ay fark olduğunu aktaran Ağbaba, Türkiye'nin yüksek enflasyonda dünyada 13'üncü sırada yer aldığını kaydetti.

Ağbaba, "Bugün açıklanan yüzde 18,95'lik enflasyon ile son 18 yılın en yüksek temmuz ayı enflasyonunu yaşadık. Ayrıca temmuz ayı enflasyonu son 26 ayın en yüksek enflasyonu olurken, enflasyonumuz 21 aydır çift hanelerde." ifadesine yer verdi.

Son bir yılda ayçiçek yağının yüzde 60, tavuk ve margarinin yüzde 49, yumurtanın yüzde 27, ekmeğin ise en az yüzde 22 arttığına dikkati çeken Ağbaba, temel besin maddelerindeki artış oranının resmi enflasyon oranını geride bıraktığını, bu durumda halkın mutfağındaki enflasyonun resmi enflasyon oranından çok daha yüksek olduğunu savundu.

Türkiye'nin dünya genelinde 172 ülkeden daha yüksek enflasyona sahip olduğunu, Gana, Gambiya gibi Afrika ülkelerinin yüzde 8 ile Türkiye'den daha düşük enflasyon bulunduğunu öne süren Ağbaba, "Türkiye yüzde 19 ile de en yüksek faiz uygulayan 7'nci ülke. Bizden daha yüksek faiz uygulayan ülkeler ise Yemen, Surinam, Angola gibi ülkeler. Hem yüksek enflasyonda hem yüksek faizde bulunduğumuz lig, ekonomisi gelişmemiş, siyasi karmaşanın eksik olmadığı 3'üncü dünya ülkeleri." değerlendirmesini yaptı.