CHP'li Ağbaba: "Sorun Kılıçdaroğlu'nun Elektriğinin Kesilmesinde Değil. Ülkenin Elektriğini Kestiler. Şalteri İndirdiler" - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriğinin kesilmesi ile ilgili "Sorun, Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriğinin kesilmesinde değil. Maalesef ülkenin elektriğini kestiler. Şalteri indirdiler. Mesele keşke sadece Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektriği olsaydı. 3 milyon 449 bin 344 evde yani yaklaşık 15 milyon insanın yaşadığı evde elektrik yok. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bunu ülkenin gündemine sokmak, o 3 milyon 449 bin evden haberi olmayan, hükümetin gözüne sokmak, kulağına sokmak için bu direnişi yapıyor" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Ağbaba, CHP Malatya İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi. Ağbaba, şunları söyledi:

"TÜİK'in 2021 verilerine bile baktığımız zaman bu ülkede oyun çağında olmasına rağmen 521 bin çocuk, yani yarım milyondan fazla çocuk çalışma zorunda kalmış. TÜİK verilerinin dışında ise 1 milyon 845 bin çocuk 'çırak' ve 'stajyer' adı altında ucuz emek sömürüsüne maruz kalıyor. Bu ülkenin yükü çocuklarımızın sırtına yüklenmiş. Türkiye'de 2021 yılında, çalışırken iş cinayetine kurban giden çocuk sayısı 62. Okuması gerekirken, maalesef iş cinayetine kurban giden çocuğumuz sayısı 62. TÜİK verilerine göre; yeterli beslenemediği, ihtiyaçlarını karşılayamadığı için ailesinin yanında destek veren çocuk sayısı ise 137 bin 863 olarak açıklandı ki bu rakamın çok daha fazla olduğunu sokaklarda görmek mümkün. Ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ön görülerine göre Sosyal ve Ekonomik Destek programından yararlanacak çocuk sayısının da 155 bini aşacağı tahmin edilmekte. Bir başka deyişle gelecek yıllarda da çocuk yoksulluğu aratarak devam edecek.

Türkiye'deki konutlarını yurt dışına pazarlayanlara devlet desteği sağlanmasına dair bir karar imzalandı. Ticaret Bakanlığı'nın gayrimenkul şirketlerine 1,8 milyon liraya kadar reklam desteği sunacağı söyleniyor.

Maalesef Türk lirası değer kaybetti, artık Türkiye'de kimse konut alamıyor. Eskiden konut alma hayalini kuran çift maaşlı memur ya da işçi artık bu hayalini ertelemek zorunda kalmış. Müteahhitler eskiden 'satılık lüks' daire derlerdi 'havuzlu' derdi. Şimdi ilanlarda 'Ev alana Türkiye Cumhuriyeti'nin pasaportunu veriyoruz' diyorlar. Milli ve yerliler, para karşılığı Türkiye Cumhuriyeti'nin şerefi olan ve namusu olan pasaportu parayla yabancılara satıyorlar."

"YAPILACAK İLK SEÇİMDE BUNLAR GİDECEK"

Ağbaba, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) tüketici güven endeksinin ülke tarihinin en düşük seviyeye indiğini açıkladığını belirterek, "Mart ayında 72,5 olan tüketici güven endeksi Nisan ayında 7,3 puan azaldı ve 67,3'e geriledi. Bu oran 2018 24 Haziran seçimlerin 91,1 puandı. TÜİK bile tüketicinin güven endeksinin bittiğini, güvenin yok olduğunu söylüyor. Bu da AKP'nin seçimi geciktirmesinin anlamını ortaya koyuyor. Yapılacak ilk seçimde bunlar gidecek" dedi.

"15 MİLYON İNSANIN YAŞADIĞI EVDE ELEKTRİK YOK"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriğinin kesilmesine de değinen Ağbaba, şunları söyledi:

"Genel Başkanımız faturayı ödemediği için dün itibarıyla evinin elektriği kesildi. Sorun, Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriğinin kesilmesinde değil. Maalesef ülkenin elektriğini kestiler. Şalteri indirdiler.

Mesele keşke sadece Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektriği olsaydı. 3 milyon 449 bin 344 evde yani yaklaşık 15 milyon insanın yaşadığı evde elektrik yok. Yüzde 400 zam gelmiş elektriğe. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bunu ülkenin gündemine sokmak, o 3 milyon 449 bin evden haberi olmayan, hükümetin gözüne sokmak, kulağına sokmak için bu direnişi yapıyor."

"EMEKLİYE BİR BAYRAM İKRAMİYESİ DAHİ ÇOK GÖRÜLDÜ"

Ağbaba açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Bayramda ikramiyeye zam gelecek, dediler. Milyonlarca emekli bayram ikramiyesi zammı ile umutlandırıp daha sonra ikramiye artışları gündemimizde yok dendi. 13,6 milyon emekli ve hak sahibine bir bayram hediyesi dahi çok görüldü. Emekli bayram ikramiyeleri ilk olarak 2018 yılında bin TL olarak verilmeye başlandı. Aradan geçen 5 yıl içinde emekli bayram ikramiyelerine sadece geçen yıl yüzde 10'luk yani 100 TL zam yapıldı. 100 TL'nin bir anlamı yok, bir gıda kolisi ya da bir kilo yağ alamıyorsunuz. Her şey ateş pahası, zam gelmeyen bir şey kalmamış ama zam gelmeyen tek şey emeklinin bayram ikramiyesi. Sadece bir yılda gıda enflasyonu yüzde 70 resmi enflasyon ise yüzde 61 oranında arttı. Türkiye'de yaklaşık 8 milyon emekli ve hak sahibi asgari ücretin altında maaş alıyor. 3 milyon 998 bin dul ve yetim aylığı alanların içinde halen 600-700 TL aylık alanlar bulunmaktadır. Bir diğer deyişle emekliler ve hak sahipleri bu bayramı da açlık sınırının altında karşılamaktadır.

"30 BİN ESNAF İFLAS ETTİ"

Ülkede iflas tsunamisi yaşanıyor. 2022 yılında iflas tsunamisi yaşanmaya devam ediyor. Bu yılın ilk üç ayında 30 bine yakın esnaf kepenk kapatmıştı. İflaslardaki artış şirketlere de sıçramış durumda. 2022 yılının ilk üç ayında 3 bin 159 şirket, 6 bin 678 gerçek kişi ticari işletmesi iflas ederek kapandı. Toplamda 9 bin 837 şirket ve gerçek kişi ticari işletmesi bu yılın ilk üç ayında kapandı. Yılın ilk üç ayında 30 bin esnaf iflas etmiş, 9 bin 837 şirket ve gerçek kişi ticari işletmesi iflas etmiş."