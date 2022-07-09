CHP'li Ağbaba: "Tüik Acaba Hangi Evin Kirasına Bakmış.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Malatya'da; "TÜİK, Türkiye'de yılda yüzde 21-22 kira artışı olduğunu söylüyor. TÜİK acaba hangi evin kirasına bakmış? Sarayın mı kirasına bakmış, kimin kirasına bakmış? TÜİK, konutlara gidemiyorsa, yanındaki bakanlıkların ne kadar kira verdiklerine baksa. Keşke, Ankara'da hemen yanı başındaki bir mahalleye gidip kira artışlarına baksa, halkla dalga geçmese, milletle alay etmese. Maalesef TÜİK yeni mucizeler yaratarak, adeta AKP'nin yalan makinasına dönüşmüş durumda" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP Malatya İl Başkanlığı'nda gündemi değerlendirdi. Ağbaba, şunları söyledi:

"Maalesef çalışan kesim bayrama mutlu giremiyor. Artık, çalışan kesim için kurban almak, kurban kesmek hayal oldu. Son asgari ücret zammı, memur ve işçiye yapılan zamlar; derde deva olmadı. Alım gücü düştüğü sürece, enflasyon bu kadar yüksek olduğu sürece gelen zammın da bir anlamının olmadığını da hep beraber göreceğiz.

Asgari ücrete zam yapıldıktan sonra temel gıda ürünlerine olağanüstü zam geldi. Yumurtasından una ve şekere kadar birçok ürüne zam geldi. Asgari ücretlinin cebine maaş zammı girmeden yok oldu gitti. Memur, işçi ve emeklilere yapılan zam ceplerine girmeden eridi gitti. Asgari ücret ve memur maaşları; zam yapılmadan önceki alım gücünden daha düşük alım gücüne sahip.

"ZAMLAR YOK OLUP GİTMİŞ DURUMDA"

Türkiye, maalesef ipini koparmış bir enflasyonla karşı karşıya. Hükümet artık bunu kontrol edecek, yönetecek durumda değil. Her gün manipülasyon yaparak, her gün yalanlara sarılarak Türkiye'nin düze çıkması mümkün değil. 'Avrupa ve dünyada bir ekonomik kriz var' yalanına sığınarak Türkiye yönetilemez. Türkiye'nin yıllık enflasyonu, Avrupa ülkelerinin toplam yıllık enflasyonu kadar. Bugün savaşta olan Rusya ve Ukrayna'nın bile enflasyonları bizden çok daha düşük. O nedenle bu zamlar insanların cebine girmeden yok olup gitmiş durumda.

"TÜİK, HANGİ EVİN KİRASINA BAKMIŞ?"

TÜİK diye bir kurum var. TÜİK; memurun, asgari ücretlinin, emeklinin maaşını çalan bir kuruma dönüşmüş durumda. Adeta gasp eden bir kuruma dönüştü. Her gün yeni mucizeler yaratıyor. En son kira artışına baktığımız zaman Türkiye'de yılda yüzde 21-22 kira artışı olduğunu söylüyor. TÜİK acaba hangi evin kirasına bakmış? Sarayın mı kirasına bakmış, kimin kirasına bakmış; merak ediyoruz. Konut kiralarının bağımsız kuruluşlar tarafından bir yılda yüzde 95 arttığı söyleniyor.

TÜİK, konutlara gidemiyorsa, yanındaki bakanlıkların ne kadar kira verdiklerine, kiraya ne kadar zam yaptıklarına baksa. Keşke, Ankara'da hemen yanı başındaki bir mahalleye gidip kira artışlarına baksa, halkla dalga geçmese, milletle alay etmese. Maalesef TÜİK yeni mucizeler yaratarak, adeta AKP'nin yalan makinasına dönüşmüş durumda. Türkiye'nin geçmişte en güvenilir kurumlarından biri olan TÜİK'e Cumhur İttifakına oy verenlerde bile yüzde 70 oranında güvensizlik var. TÜİK'in rakamlarını ne kendileri ne toplum ne de biz ciddiye alıyoruz."