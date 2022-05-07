CHP'li Ağbaba: "Tüik'e Göre Halkı Borçlandırmanın Adı Fert Gelirinin Artması Olmuş" - Son Dakika
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CHP'li Ağbaba: "Tüik'e Göre Halkı Borçlandırmanın Adı Fert Gelirinin Artması Olmuş"

07.05.2022 11:51
CHP'li Ağbaba: "Tüik'e Göre Halkı Borçlandırmanın Adı Fert Gelirinin Artması Olmuş"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, TÜİK’in “Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması’ndaki” verilere tepki gösterdi. Ağbaba, “Ülkenin yarısından fazlası ağır borç yükü altında yaşıyor. İcra dairelerinde bekleyen dosya sayısında da rekor kırılmış durumda. TÜİK’e göre halkı borçlandırmanın adı ‘fert gelirinin artması’ olmuş. Bir kurumun bu kadar itibarsızlaşması karşısında üzülmekten başka bir şey yapmak elden gelmiyor” değerlendirmesini yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, TÜİK'in "Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması'ndaki" verilere tepki gösterdi. Ağbaba, "Ülkenin yarısından fazlası ağır borç yükü altında yaşıyor. İcra dairelerinde bekleyen dosya sayısında da rekor kırılmış durumda. TÜİK'e göre halkı borçlandırmanın adı 'fert gelirinin artması' olmuş. Bir kurumun bu kadar itibarsızlaşması karşısında üzülmekten başka bir şey yapmak elden gelmiyor" değerlendirmesini yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, yaptığı yazılı açıklama ile Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) "Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması'ndan" çıkan sonuçları değerlendirdi.

Ağbaba, "TÜİK'in manipülasyonlu verilerle ülkede yoksulluğu bitirmeye kararlı olduğunu" ifade etti. Ağbaba, TÜİK'in son yayınladığı Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması'na göre hane halkı fert gelirlerinin arttığının, sosyal transferlerin yükseldiğinin görüldüğünü aktardı. "Araştırmanın referans yılı 2020'de salgını hep birlikte yaşadık. Derin yoksulluğu hepimiz gördük" değerlendirmesini yapan Ağbaba'nın açıklaması şöyle:

"BU KADAR YALANI AYNI ANDA SÖYLEYEBİLMEK TÜİK AÇISINDAN BİR BAŞARI OLSA GEREK"

"Vatandaşa IBAN atan bunlar, 3 milyon ücretsiz izinliye günlük 39 TL verenler bunlar, kısa çalışma ödeneğiyle 3,7 milyon kişinin gelirini azaltan bunlar, borç ve kredilerdeki rekor artışın sorumlusu bunlar. Ama fert gelirlerinin arttığını söylüyorlar. Bu kadar yalanı aynı anda söyleyebilmek TÜİK açısından bir başarı olsa gerek.

"TÜİK'E GÖRE HALKI BORÇLANDIRMANIN ADI FERT GELİRİNİN ARTMASI OLMUŞ"

TÜİK, 'salgında sosyal transferlerin de arttığını' söylüyor. Ancak bir diğer tablosunda 'borçlanmanın da ciddi düzeyde arttığını' belirtiyor. TÜİK açıkladığı yaşam koşulları istatistiklerinde, borç ve taksit ödemeleri olanların oranı bir önceki döneme göre 5,4 puan artarak 63.7'ye yükseldiğini açıklıyor. Ülkenin yarısından fazlası ağır borç yükü altında yaşıyor. İcra dairelerinde bekleyen dosya sayısında da aynı şekilde rekor kırılmış durumda. TÜİK'e göre halkı borçlandırmanın adı fert gelirinin artması olmuş. Bir kurumun bu kadar itibarsızlaşması karşısında üzülmekten başka bir şey yapmak elden gelmiyor."

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Türkiye İstatistik Kurumu, Cumhuriyet Halk Partisi, İcra, Borç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel CHP'li Ağbaba: 'Tüik'e Göre Halkı Borçlandırmanın Adı Fert Gelirinin Artması Olmuş' - Son Dakika


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