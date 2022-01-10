CHP'li Ağbaba, "TÜİK ve İŞKUR'un işsizlik rakamları arasındaki farkı" değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "TÜİK ile İŞKUR arasındaki işsiz sayısı ile ilgili karmaşa ve tezat açıklamalar nereye kadar böyle devam edecek merak ediyoruz." ifadesini kullandı.

Ağbaba, yazılı açıklamasında, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) kasım ayı iş gücü istatistiklerini değerlendirdi.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) verilerinin TÜİK'in açıkladığı aylık işsiz sayısından 3,2 kat fazla olduğunu belirten Ağbaba, "İşsizlik verilerinde TÜİK kaçtıkça İŞKUR, TÜİK'İ kovalamaya devam ediyor. TÜİK ile İŞKUR arasındaki işsiz sayısı ile ilgili karmaşa ve tezat açıklamalar nereye kadar böyle devam edecek merak ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

TÜİK'in kasım ayında işsiz sayısının 39 bin kişi arttığını, işsizlik oranının geçen aya göre değişiklik göstermediğini açıkladığını aktaran Ağbaba, bunun aksine İŞKUR'un son aylarda olduğu gibi TÜİK'i yalanlamaya devam ettiğini öne sürdü.

İŞKUR verilerine göre, geçen yılın ekim-kasım aylarında işsiz kalanların işsizlik ödeneğine başvuru sayısındaki artışın 126 bin olduğunu belirten Ağbaba, bu durumda ekim-kasım ayları arasında İŞKUR'a kayıtlı işsiz sayısındaki artışın TÜİK verilerindeki işsiz sayısındaki artıştan 3,2 kat daha fazla olduğunu savundu.