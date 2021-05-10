CHP'li Ağbaba: "Tüm engel gruplarına ve ailelerine derhal aşıda öncelik verilmelidir" - Son Dakika

CHP'li Ağbaba: "Tüm engel gruplarına ve ailelerine derhal aşıda öncelik verilmelidir"

10.05.2021 13:53
CHP'li Ağbaba:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, tüm engel gruplarına ve ailelerine aşıda öncelik verilmesini istedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, tüm engel gruplarına ve ailelerine aşıda öncelik verilmesini istedi.

Ağbaba, Engelliler Haftası dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, engellilerin salgın koşullarında her geçen gün daha da büyüyen sorunlarla karşılaştığını ifade etti.

İktidarın engellilere ilişkin bolca söylemi olduğunu ancak eyleminin bulunmadığını öne süren Ağbaba, engellilerin salgın sürecinde yanlarında "sosyal devleti" aradığını, sorunlarına ve taleplerine "mesafeli hükümeti" bulduğunu savundu.

Ağbaba, "Pandeminin derinleştirdiği ekonomik krizin pandemi sonrasında engellilerin faydalandığı engelli ve bakım maaşı, sağlık destekleri, özel eğitim ve istihdam başta olmak üzere pek çok alanda sorun yaşanmaması için hükümet gerekli planlamaları şimdiden acil olarak yapmalıdır. Hamaset söylemleri bırakılmalı, somut adımlar atılmalıdır." ifadesini kullandı.

Engellilerin sağlık hizmetlerine erişimde çok ciddi sorunlar yaşadığını, eğitimde fırsat eşitliği noktasında da özellikle EBA TV üzerinden verilen eğitimlerin erişilebilir olmadığını ileri süren Ağbaba, bu dönemde özellikle engelliler açısından dijital okuryazarlığın çok önem kazandığını, Milli Eğitim Bakanlığının dijital okuryazarlıkla ilgili engellilere yönelik planlama yapması gerektiğini belirtti.

"Derhal aşıda öncelik verilmelidir"

Sağlık Bakanlığının "Hayat Eve Sığar" uygulamasındaki risk haritaları başta olmak üzere uygulamadaki içeriklerin görme engellilerin kullandığı ekran okuyucu programlarla uyumlu olmadığını belirten Ağbaba, görme engellilerin bu bilgilere ulaşamadığı için kendilerinin ve yaşadıkları yerin risk durumunu öğrenemediğini kaydetti.

Ağbaba, "Pandemi sürecinde engellilerin zaman kaybetmeden aşılanması gerekiyor. Tüm engel gruplarına ve ailelerine derhal aşıda öncelik verilmelidir." ifadesine yer verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Engelliler Haftası, Veli Ağbaba, Pandemi, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP'li Ağbaba: 'Tüm engel gruplarına ve ailelerine derhal aşıda öncelik verilmelidir' - Son Dakika


Son Dakika

Mescid-i Aksa'da vahşet veren olay: Filistinlileri önce arabasıyla ezdi, sonra ateş etti Mescid-i Aksa'da vahşet veren olay: Filistinlileri önce arabasıyla ezdi, sonra ateş etti Karius'un eski aşkı paylaştığı üstsüz fotoğrafla Instagram'ı salladı Karius'un eski aşkı paylaştığı üstsüz fotoğrafla Instagram'ı salladı Geri geri giden otobüs şoförü, faciaya davetiye çıkardı Geri geri giden otobüs şoförü, faciaya davetiye çıkardı Sedat Peker'den çok konuşulacak yeni bir iddia daha: Ağar, Mansimov'u öldürtmek için polis katilini Türkiye'ye getirdi Sedat Peker'den çok konuşulacak yeni bir iddia daha: Ağar, Mansimov'u öldürtmek için polis katilini Türkiye'ye getirdi "Acun Ilıcalı bana iş vermedi" diyerek intihar girişiminde bulunan Ceyda Ersoy: Geçmiş olsun mesajı dahi göndermedi Ahmet Çakar, Sergen Yalçın'a futbolculuk dönemiyle ilgili soru yöneltti: Ne yapmak istemiştin Sergen? Ahmet Çakar, Sergen Yalçın'a futbolculuk dönemiyle ilgili soru yöneltti: Ne yapmak istemiştin Sergen? Gözaltına alınan Filistinli genç kızdan İsrail askerine: Çocukların büyüdüğünde zalimlerin tarafında olmasını ister misin? Gözaltına alınan Filistinli genç kızdan İsrail askerine: Çocukların büyüdüğünde zalimlerin tarafında olmasını ister misin? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki gönderme, Sedat Peker'i çıldırttı! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki gönderme, Sedat Peker'i çıldırttı!

Son Dakika Haberleri
14:13 Mescid-i Aksa'yı korumak için binlerce Filistinli yürüyüşe geçti
14:10 Mescid-i Aksa'da vahşet veren olay: Filistinlileri önce arabasıyla ezdi, sonra ateş etti
13:56 Dağ çileğinin kilosu 200 liradan satılıyor
13:51 Karius'un eski aşkı paylaştığı üstsüz fotoğrafla Instagram'ı salladı
13:47 Diyarbakır'da kayyum tarafından yaptırılan heykellere muhalefetten tepki geldi
13:29 Geri geri giden otobüs şoförü, faciaya davetiye çıkardı
13:07 Son Dakika: Öğle ezanının ardından tüm camilerde Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu için salalar okunacak ve dualar edilecek
12:37 ''Ölüm'' notu bırakıp kaybolmuştu, cansız bedeni su kanalından çıktı!
12:16 "Acun Ilıcalı bana iş vermedi" diyerek intihar girişiminde bulunan Ceyda Ersoy: Geçmiş olsun mesajı dahi göndermedi
12:11 Ahmet Davutoğlu'ndan tartışma yaratacak çıkış: Seçim olmazsa yıldırım düşer!
Mescid-i Aksa'yı korumak için binlerce Filistinli yürüyüşe geçti Mescid-i Aksa'yı korumak için binlerce Filistinli yürüyüşe geçti         
14:13
Dağ çileğinin kilosu 200 liradan satılıyor Dağ çileğinin kilosu 200 liradan satılıyor         
13:57
Diyarbakır'da kayyum tarafından yaptırılan heykellere muhalefetten tepki geldi Diyarbakır'da kayyum tarafından yaptırılan heykellere muhalefetten tepki geldi         
13:48
Joe Biden, Prens Harry ve Jennifer Lopez'in katıldığı konserde dev bağış miktarı! 302 milyon dolar toplandı Joe Biden, Prens Harry ve Jennifer Lopez'in katıldığı konserde dev bağış miktarı! 302 milyon dolar toplandı         
13:27
''Ölüm'' notu bırakıp kaybolmuştu, cansız bedeni su kanalından çıktı! ''Ölüm'' notu bırakıp kaybolmuştu, cansız bedeni su kanalından çıktı!         
12:37
Ahmet Davutoğlu'ndan tartışma yaratacak çıkış: Seçim olmazsa yıldırım düşer! Ahmet Davutoğlu'ndan tartışma yaratacak çıkış: Seçim olmazsa yıldırım düşer!         
12:12
Mehmet Ali Erbil'den Nefise Karatay ile verdiği çıplak poz itirafı: Çok pişman oldum Mehmet Ali Erbil'den Nefise Karatay ile verdiği çıplak poz itirafı: Çok pişman oldum         
11:46
Sedat Peker'in 'Kemiklerini kırdırdım' dediği eski AK Partili vekil İşbaşaran'dan cevap geldi: Seni fazla öttürmezler, kullanılma süren doldu Sedat Peker'in 'Kemiklerini kırdırdım' dediği eski AK Partili vekil İşbaşaran'dan cevap geldi: Seni fazla öttürmezler, kullanılma süren doldu         
11:33
2 bin 182 rakımlı Sisdağı Yaylası kaçak yapı cenneti haline geldi 2 bin 182 rakımlı Sisdağı Yaylası kaçak yapı cenneti haline geldi         
11:04
Buket Aydın'ın, mini şortlu ev hali dikkatleri üzerine çekti Buket Aydın'ın, mini şortlu ev hali dikkatleri üzerine çekti         
10:53
Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi, Yavru Vatan'da kriz yarattı! EOKA'cı Sampson ve KKTC Cumhurbaşkanı Denktaş'ın sahnesi tepkiye yol açtı Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi, Yavru Vatan'da kriz yarattı! EOKA'cı Sampson ve KKTC Cumhurbaşkanı Denktaş'ın sahnesi tepkiye yol açtı         
10:40
Beren Saat, vefat eden eski sevgilisinin doğum gününü unutmadı Beren Saat, vefat eden eski sevgilisinin doğum gününü unutmadı         
10:02
Son Dakika! İsrail polisi, işgal altındaki Mescid-i Aksa'da baskınları önlemek için nöbette olan Filistinlilere müdahale ediyor Son Dakika! İsrail polisi, işgal altındaki Mescid-i Aksa'da baskınları önlemek için nöbette olan Filistinlilere müdahale ediyor         
09:53
16 yaşındaki amca kızını ikinci eş yapmak istedi, reddedilince kurşun yağdırdı 16 yaşındaki amca kızını ikinci eş yapmak istedi, reddedilince kurşun yağdırdı         
09:36
10 yıl önce aralarında tartışma yaşayan komşular, evlerine çıkabilmek için aynı yola 2 farklı merdiven yaptı 10 yıl önce aralarında tartışma yaşayan komşular, evlerine çıkabilmek için aynı yola 2 farklı merdiven yaptı         
09:22
Çin'in koronavirüs belgeleri sızdı: 3. Dünya Savaşı biyolojik silahlarla yapılacak Çin'in koronavirüs belgeleri sızdı: 3. Dünya Savaşı biyolojik silahlarla yapılacak         
09:14
Bakan Soylu'dan Sedat Peker'in iddialarına 'İçişleri Bakanı seyirci' yorumu yapan Kılıçdaroğlu'na sert tepki Bakan Soylu'dan Sedat Peker'in iddialarına 'İçişleri Bakanı seyirci' yorumu yapan Kılıçdaroğlu'na sert tepki         
17:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2021 14:21:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP'li Ağbaba: "Tüm engel gruplarına ve ailelerine derhal aşıda öncelik verilmelidir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement