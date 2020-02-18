CHP'li Ağbaba:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "İki yıla yakındır süren ekonomik kriz ve krize bağlı olarak artan döviz kurları, Türkiye'yi AB üyesi ülkeleri arasında asgari ücret noktasında sürekli olarak geri bir seviyede tutmaktadır." iddiasında bulundu.

Ağbaba, yazılı açıklamasında, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un, Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) verilerine göre, 2020'ye ilişkin açıklamasında, mevcut brüt 2 bin 943 lira ve net 2 bin 324 lira asgari ücretin, AB üyesi ülkelere kıyasla çok iyi bir seviyede olduğunu belirttiğini hatırlattı.

Avrupa İstatistik Ofisi'nin 2020 yılı AB üyesi brüt asgari ücret verilerine göre, Türkiye'nin geçen yıl olduğu gibi 2020'de de son sıralardaki yerini korumaya devam ettiğini savunan Ağbaba, asgari ücretin uygulandığı 23 AB üyesi ülke arasında Türkiye'nin, 2 bin 943 lira brüt ücret ile 21'inci sıra ile sondan 3'üncü ülke konumunda olduğunu aktardı.

Ağbaba, "İki yıla yakındır süren ekonomik kriz ve krize bağlı olarak artan döviz kurları, Türkiye'yi AB üyesi ülkeleri arasında asgari ücret noktasında sürekli olarak geri bir seviyede tutmaktadır." ifadesine yer verdi.

Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, asgari ücrete 2020 için yüzde 15'lik zam yapıldığını buna rağmen Türkiye'nin, AB üyesi ülkeler arasında asgari ücret sıralamasında son sıralarda kaldığını savundu.