CHP'li Ağbaba: "Umarım Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun Çağrısıyla TBMM Toplanır ve Sağlıkta Şiddete Karşı Bir Yasa Çıkarılır"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Malatya'da; "Umarım bir daha canımızı emanet ettiğimiz doktorlarımıza, sağlık çalışanlarımıza şiddet olmaz. İnşallah önümüzdeki günlerde Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısıyla TBMM toplanır ve sağlıkta şiddete karşı bir yasa çıkarılır" dedi.

CHP Malatya İl Başkanlığı, Kurban Bayramı dolayısıyla parti il teşkilatında bayramlaşma programı düzenledi. Bayramlaşma programına, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, dernek ve oda başkanları, muhtarlar ile partililer katıldı.

Bayramlaşma programında konuşan CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, "Bu bayramlaşmada gördüğümüz tablo gerçekten bizi mutlu etti. Bu tablo bize onur ve gurur verdi katılan herkese yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

"UMARIM BUNLAR SON BULUR"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba ise herkesin Kurban Bayramı'nı kutlayarak, güzel bir bayram olması temennisinde bulundu. Ağbaba, Konya'da doktor Ekrem Karakaya ve İstanbul'da avukat Servet Bakırtaş'ın öldürülmesi ile ilgili şunları söyledi:

"Tabii siyaset yapılacak zaman değil. Ama Türkiye, Türkiye'nin sokakları adeta bir cinnet halinde. Adeta bir cinnet geçiriyor. Son iki günde yaşanan olayları görüyorsunuz. Bir doktorun ve avukatın katledilmesi… İnsanın içine sinmeyen, insanın içini acıtan olaylar yaşıyoruz. Umarım bunlar son bulur. Buradan hep beraber Konya'ya, Kayseri Develi'ye baş sağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Umarım bir daha canımızı emanet ettiğimiz doktorlarımıza, sağlık çalışanlarımıza şiddet olmaz. Bunu da buradan kınadığımızı, reddettiğimizi söylemek isterim. İnşallah önümüzdeki günlerde Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısıyla TBMM toplanır ve sağlıkta şiddete karşı bir yasa çıkarılır."

"TOPRAĞIMIZIN KIYMETİNİ BİLMELİYİZ"

Ağbaba, Malatya'nın Türkiye'nin en güzel ili olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Topraklarımızın ve güzelliklerimizin kıymetini bilmeliyiz. Hangi siyasi görüşten olursa olsun bu memleketin çıkardığı değerlerin kıymetini bilmeliyiz, o kültürü de mutlaka yaşatmalıyız. Burada hepimize görevler düşüyor. Bu memleket iki Cumhurbaşkanı çıkarmış hep beraber onları da rahmetle analım. Atatürk'ün yakın çalışma arkadaşı, Milli Şefimiz, CHP eski Genel Başkanı hemşehrimiz İsmet İnönü'nün de kıymetini bilelim. Hangi siyasi görüşten olursak olalım bir Malatyalıya düşen kendi değerlerini tartıştırmamaktır. Hiç kuşkusuz birçoğunun yakından tanıdığı, Malatya aşığı, Türkiye'de önemli bir dönüşümü sağlayan hemşerimiz Turgut Özal'ı da unutmamak lazım. Onu da tartışmamak lazım. Siyasi görüşümüz ne olursa olsun, farklı da düşünsek Malatya'nın bir değeri ve kıymetidir. Bunları tartıştırmamak ve küçük siyasi durumlara alet etmemek lazım. Geçtiğimiz günlerde gittim Recai Kutan'ın elini öptüm. Çok mutlu oldu. O da Malatya'ya çok emeği olan birisi. Kendisine takıldım, 'Boztepe Barajı bizim köyde, bizimin köyün suyunu vermiyorsun, bari kirasını ver' dedim. O da Malatya'nın bir değeri ve değerlerimizin kıymetini bilmeliyiz. Hem siyasetçi hem de sanatçılarımızın kıymetini bilmemiz lazım. Farklı düşünebiliriz, örneğin Ahmet Kaya'yı unutmamak lazım. Ahmet Kaya, Malatya'nın değeri. Sağcısı da solcusu da, ülkücüsü de, sosyalisti de herkesin sevdiği bir isim. Burada Ahmet Kaya'yı sevmeyen, dinlemeyen kimse yok."