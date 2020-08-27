CHP'li Ağbaba: "Virüsten ölmeyen esnaf, açlıktan ölecek" - Son Dakika

CHP'li Ağbaba: "Virüsten ölmeyen esnaf, açlıktan ölecek"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, "Virüsten ölmeyen esnaf, açlıktan ölecek.

CHP'li Ağbaba:

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, "Virüsten ölmeyen esnaf, açlıktan ölecek." dedi.

Ağbaba, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 pandemisinin esnaf üzerindeki etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kovid-19 vaka sayısının, Sağlık Bakanlığının açıkladığı rakamların çok üzerinde olduğunu savunan Ağbaba, bakanlığın gerçek verileri kamuoyundan gizlediğini öne sürdü.

Ağbaba, Kovid-19 salgınının hem vatandaşın sağlığını hem de ekonomiyi olumsuz etkilediğini, en çok esnafın zor durumda kaldığını söyledi.

Esnaf kepenk kapatırken, buna kalıcı çözüm bulunmadığını iddia eden Ağbaba, iş yapamadığı için satılığa çıkarılan iş yerlerinin sayısının arttığını, kendi iş yerini kapatan esnafın da gündelik iş aradığını dile getirdi.

İktidara, esnafın bankalara olan borçlarının faizlerinin silinmesi çağrısında bulunan Ağbaba, öte yandan iktidarın, berber, kuaför, gündelik temizlik yapanlar, motorlu kurye çalışanları gibi pandemi nedeniyle gelir ve iş kaybına uğrayan kesime yönelik destek sağlamadığını öne sürdü.

Ağbaba, 6 milyona yakın sokaktan geçimini sağlayan vatandaşın açlığa mahkum edildiğini, bar, birahane, çalgılı ve müzikli lokantalar ile kafelerin hala kapalı olduğunu, devletin bu iş yerlerini ve buradan evine ekmek götüremeyen emekçileri görmezden geldiğini iddia etti. Ağbaba, kahve, kıraathane ve çay ocağı işletmecilerine yönelik sınırlamaları da eleştirdi.

"Okul alışverişini mahalledeki kırtasiyeden yapın"

Kovid-19 salgını nedeniyle 6 aydır okullardaki kantinler ve servis esnafı ile kırtasiyecilerin zor günler yaşadığını ifade eden Ağbaba, kantincilerden bir yıl süreyle kira alınmamasını, servis esnafının ödemelerinin ertelenmesini istedi.

Ağbaba, devletin kırtasiye sektörüne sıfır faizli kredi vermesi gerektiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Okul alışverişinizi mahalle kırtasiyecinizden yaparak onlara destek olun. Yerli ve milli iseniz kırtasiyeci esnafımızı destekleyin. Esnaflık kültürü bir toplumsal dayanışma ve yardımlaşma kültürüdür. Bu zor günlerde esnafımızın yanında olmak, sorunlarına çare üretmek hepimizin görevidir. CHP olarak esnafımızın sorun ve taleplerini gündeme getirmeye devam edeceğiz.

Virüsten ölmeyen esnaf, açlıktan ölecek. Esnafın birikmiş doğal gaz, su, elektrik borçları, Bağ-Kur, SGK ödemeleri devlet tarafından karşılanmalı. Faizle kredi değil, karşılıksız nakit destek sağlanmalıdır. İş yeri kira ödemelerindeki stopaj vergileri derhal kaldırılmalıdır. Esnaftan alınan ilan ve reklam vergileri kaldırılmalıdır. Gelir kaybı yaşayan toplu taşımacılık sektöründeki esnafımızın, vergisiz ve düşük bedelli yakıt alması sağlanmalı. Esnafa sicil affı getirilmelidir."

Ağbaba, vatandaşları, zincir mağazalar yerine mahalle esnafından alışveriş yapmaya çağırdı.

"Trump'ın açıklaması utançtır"

Ağbaba, bir gazetecinin "ABD Başkanı Donald Trump, seçimlerde Rahip Brunson'ı reklam propagandası olarak kullanıyor. Buna ilişkin yorumunuzu alabilir miyim?" sorusuna, "Maalesef Trump'ın açıklaması bir gerçeğin tekrar su yüzüne çıkmasını sağladı. Biz yargının bağımsız olmadığı, bir kişinin eliyle yönetildiğini söylüyorduk. Bu Trump eliyle de doğrulanmış oldu." yanıtını verdi.

İktidarın, Trump'ın bu açıklamasına bir cevap vermediğini ifade eden Veli Ağbaba, "Trump'ın ifadesiyle 'Erdoğan'a talimat verdim, o da Rahip Brunson'ı bıraktı.' diyor. Türkiye'de kimin cezaevine gireceğine Recep Tayyip Erdoğan, kimin çıkacağına da maalesef başka ülkelerin liderleri karar veriyor. Trump'ın açıklaması Türkiye'de yaşayan herkes açısından utançtır. Maalesef bundan utanmayan tek siyaset anlayışı da AKP'dedir." diye konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi, Donald Trump, Veli Ağbaba, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2020 15:29 - Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP'li Ağbaba: 'Virüsten ölmeyen esnaf, açlıktan ölecek' - Son Dakika


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