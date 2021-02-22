CHP'li Ahmet Kaya, Bakan Karaismailoğlu'na "demir yolu sözü"nü hatırlatmak için tren maketi gönderecek - Son Dakika

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, "Erzincan-Trabzon demir yolu hayalini" simgelediğini söylediği tren maketini, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na göndereceğini belirterek, "Bu tren Sayın Bakan'ın önünde dursun ve verdikleri sözü hatırlayıp gereğini bir an önce yerine getirsinler." dedi.

Kaya, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Erzincan-Trabzon hızlı tren projesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Demir yolunun, Trabzon'un yüz yıllık hayali olduğunu dile getiren Kaya, AK Parti yetkililerinin, Trabzon'a her geldiğinde, her konuştuklarında bu konuyu gündeme getirdiğini, Trabzon ve Gümüşhanelilere demir yolunu müjde olarak sunduğunu kaydetti.

Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti'li siyasetçilerin çeşitli tarihlerde demir yoluna ilişkin yaptığı açıklamalara işaret etti. Erdoğan'ın, "Anadolu bir baştan diğer başa demir ağlarla gerçek manada bizim dönemimizde örülmüştür" dediğini belirten Kaya, " Samsun'dan Artvin'e kadar; Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize ve Artvin'de bugün itibarıyla 1 metre ray yoktur. Bu saydığımız iller Anadolu değil mi Sayın Cumhurbaşkanı? " diye sordu.

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora'nın, 2020'de demir yolu projesiyle ilgili "Çalışmalarımız son sürat devam ediyor." dediğini dile getiren Kaya, "Son sürat devam dediği proje, kağnı arabasıyla gelseydi bugün bu proje Trabzon'a gelmiş olurdu." ifadesini kullandı.

Kaya, 2010'dan bugüne "Yaptık, yapıyoruz, müjde, şu tarihte başladık, bitiyor, hayırlı olsun, gözünüz aydın" denilen hattın, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bütçe kitapçığı ve Devlet Demiryolları ağ haritasında, 2029 yılında "proje hazırlama aşamasındaki hat" olarak göründüğünü söyledi.

Bunun, Karadeniz insanı ve Trabzonlular ile dalga geçmek anlamına geldiğini savunan Kaya, "Bizim yüz yıllık hayalimizle oynuyorlar. Trabzon'a gelen her AKP'li siyasetçi, 'Trabzon-Erzincan demir yolu hayırlı olsun' diyor. Ama 2029'da proje hazırlama aşamasındaki hat olarak görünüyoruz. AK Parti iktidarda kaldığı sürece, demir yolunun Karadeniz'e, Trabzon'a gelmesi hayaldir." diye konuştu.

Yanında "Erzincan-Trabzon demir yolu hayalini" simgelediğini söylediği bir tren maketi getiren Kaya, "Bu kara treni, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun makamına göndereceğim. Karadeniz insanı verilen sözü asla unutmaz. Bu tren Sayın Bakan'ın önünde dursun ve verdikleri sözü hatırlayıp gereğini bir an önce yerine getirsinler diye bu treni hediye paketine koyup Sayın Bakan'ın makamına iadeli taahhütlü göndereceğim." dedi.