CHP'li Akdoğan: Atatürk Orman Çiftliği peşkeş çekiliyor

07.01.2026 18:14
Umut Akdoğan, arazinin TEBA Vakfı'na verilmesini eleştirerek, kamu yararına çalışmadıklarını vurguladı.

(ANKARA)- CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Atatürk Orman Çiftliği arazisinin bir bölümünün eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya ait TEBA Vakfı'na verildiğini belirterek, "Soruyorum; madem buraya bir hastane yapılacaktı, neden Medipol'e verdiniz kardeşim? Madem bir üniversiteye vereceksiniz Hacettepe Üniversitesi'nin hastanesi var, Ankara Üniversitesi'nin hastanesi var Gazi Üniversitesi'nin hastanesi var, onlara verseydiniz. Yok onlara veremeyiz, illa AK Partili olan birine peşkeş çekeceksiniz öyle mi? Hem de pazarlık usulüyle. Üstüne biz de susacağız öyle mi? Susmayacağız, anlatacağız. Alın, gelin, görün kardeşim. Burası peşkeş çekiliyor" dedi.

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, 1'inci derece doğal sit alanını olan olmasına rağmen Atatürk Orman Çiftliği'nin bir bölümünün eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sahibi olduğu TEBA Vakfı'na tahsis edilmesine tepki gösterdi. Vakfa tahsis edilen arazinin bulunduğu alandan iktidarı eleştiren Akdoğan, "Buraya geliyorlar ve çöküyorlar. Niye çöküyorlar? Diyorlar ki 'Biz kamu yararına çalışan dernek ve vergi muafiyeti tanınan vakıflardan biriyiz.' Şimdi soruyorum herkes bu statüyü elde edebiliyor mu? Edemiyor. Önce bu statüyü elde etmişler. Sonra ne yapmışlar? Elde ettikleri bu statüyle pazarlık usulüyle bu arkamda gördüğünüz araziye de çökmüşler. Araziye demiyorum araziye de. Niye? Aynı vakıf TEBA Vakfı, AK Partili eski Sağlık Bakanı'nın. Medipol Hastanelerinin sahibi olan Bakan Bey pazarlık usulüyle burayı da almış" dedi.

TEBA Vakfı'nın Atatürk Orman Çifliği'ndeki bu alanı almadan önce Ankara Garı'nın çevresindeki tarihi binaları satın aldığını söyleyen Akdoğan, "Bilirkişi raporuna rağmen, AOÇ kuruluş kanununa rağmen, askeri güvenlik bölgesi olmasına rağmen. Peki buraya ne yapılacakmış? Ankara Medipol Üniversitesi Ümitköy kampüs ve eğitim araştırma hastanesi yapılacakmış. Bunu yaparken ne yapmışlar? Ankara Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'nu kendilerine alet etmişler. Burayı Atatürk Orman Çiftliği doğal sit alanından sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanına çevirmişler" ifadelerini kullandı.

"Medipol'e buranın nasıl peşkeş çekildiğini gösteriyorum"

TEBA Vakfı'na sağlanan imtiyazların diğer vakıflara sağlanmadığını söyleyen Akdoğan, şunları kaydetti:

Şimdi soruyorum. Sokaktaki insanlar bizler herhangi bir şekilde bu kamu yararına çalışan dernek ve vergi muafiyeti olan vakıf statüsünü alabilir miyiz? Alamayız. Aldık diyelim. Şöyle bir araziye, şöyle bir alana pazarlık usulü ihale yöntemiyle ne demek bu? Yani istediğimi davet ederim, istediğim kişiye veririm. Böyle bir alana alabilir miyiz? Alamayız. Peki böyle bir yere hastane yapabilir miyiz? Üniversite kurabilir miyiz? Kuramayız. Atatürk Orman Çiftliği'nin arazisinin nevini, türünü değiştirerek sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı yapabilir miyiz? Yapamayız. Bunca ağacı kesebilir miyiz? Kesemeyiz. Askeri güvenlik bölgesi. Soruyorum, biz elimizi kolumuzu sallayarak askeri güvenlik bölgesinde yürüyemeyiz bile.

Onlar işte böyle inşaatları yaparlar bitirirler. Bakın hemen yanı başımızda birazcık ileride Dışişleri Bakanlığı'na katrilyonlarca para harcanarak yapılan alanı göstermiştim. Hemen biraz ilerisinde Trump gelecek diye 10 milyar lira yani on katrilyon lira para verilerek yeni bir havaalanı yapıldığını göstermiştim, şimdi de eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın üniversitesi olan vakfı olan Medipol'e buranın nasıl peşkeş çekildiğini gösteriyorum."

"Alın, gelin, görün kardeşim. Burası peşkeş çekiliyor"

"Ankara'nın her bir alanı, her bir arazisi talan edilmiş" diyen Akdoğan sözlerini şöyle tamamladı:

"Peki bunu neye göre söylüyorum? İşte Grup Başkan Vekilimiz Sayın Ali Mahir Başarır'ın verdiği yazılı soru önergesine gelen cevaba göre söylüyorum. Gelen cevapta her şey açık. Soruyorum; madem burası böyle, madem buraya bir hastane yapılacaktı, neden Medipol'e verdiniz kardeşim? Madem bir üniversiteye vereceksiniz Hacettepe Üniversitesi'nin hastanesi var, Ankara Üniversitesi'nin hastanesi var, Gazi Üniversitesi'nin hastanesi var, onlara verseydiniz. Yok onlara veremeyiz, illa AK Partili olan birine peşkeş çekeceksiniz öyle mi? Hem de pazarlık usulüyle. Üstüne biz de susacağız öyle mi? Susmayacağız, anlatacağız. Alın, gelin, görün kardeşim. Burası peşkeş çekiliyor."

Kaynak: ANKA

