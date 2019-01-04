Son Dakika Haberleri: CHP'li Akın: Adaylık Benim Şahsi Meselem Olamaz

CHP'li Akın: Adaylık Benim Şahsi Meselem Olamaz

50 dakika önce

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi bugün yaptığı toplantıda, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi için Ahmet Akın'ın adaylığını geri çekti.

CHP'li Akın: Adaylık Benim Şahsi Meselem Olamaz, System.String[]
CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi bugün yaptığı toplantıda, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi için  Ahmet Akın'ın adaylığını geri çekti. Karar sonrası yazılı açıklama yapan milletvekili Ahmet Akın, "Benden fedakarlık yapmam isteniyorsa, ülkem için, milletim için, vatanım için gözümü kırpmadan fedakarlık yapacağımdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Adaylık benim şahsi meselem olamaz" ifadelerini kullandı.

CHP Parti Meclisi bugün yaptığı toplantı sonucunda, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi için Ahmet Akın'ın adaylığını geri çekme kararı aldı. Adaylığı geri çekilen CHP Milletvekili Ahmet Akın ise yaptığı yazılı açıklamada, "Parti Meclisimizin aldığı kararla, açıklanan adaylığım resmi olarak devam ettiği için bugüne kadar açıklama yapmadım. Bugün, yine Parti Meclisi'mizin kararıyla adaylığım geri çekildi" ifadeleriyle kararı duyuran Akın, şöyle devam etti:

'ADAYLIK BENİM ŞAHSİ MESELEM OLAMAZ'

"Milletimiz için hayırlı olsun. Benden fedakarlık yapmam isteniyorsa, ülkem için, milletim için, vatanım için gözümü kırpmadan fedakarlık yapacağımdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Adaylık benim şahsi meselem olamaz. Meselemiz, memleket meselesidir. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkan adaylığım açıklandığı günden bu yana, parti örgütümüzün her kademesindeki mücadele arkadaşlarım başta olmak üzere, bana kucak açan, sahip çıkan tüm hemşehrilerime yürekten teşekkür ediyorum."

'BU KARAR BİZİ ÜZDÜ'

CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı ise Akın'ın adaylığının geri çekilmesinin kendilerini üzdüğünü söyledi. Parti Meclisi'nin bu kararı aldığını belirten Sarı, "İlçelerdeki ittifak görüşmelerimiz devam ediyor. Biz de Ankara'da durumu yakından takip ediyoruz. İlçelerdeki ittifakla ilgili sonuçlar netleştiğinde biz de bundan sonraki süreci ona göre belirleyip, planlayacağız" değerlendirmesini yaptı.

- Balıkesir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 07:31 Kaynak: DHA

CHP Parti Meclisi, Balıkesir, Cumhuriyet Halk Partisi, Politika
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