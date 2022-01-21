CHP'li Akın, akaryakıt fiyatlarına tepki için İstanbul-İzmir arasında tır yolcuğu yaptı - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, akaryakıt ve otoyol ücretlerindeki artış nedeniyle taşımacılık sektöründeki esnafın maliyeti karşılayamadığını söyledi.

Akın ve CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, taşımacılık sektöründeki ücretlere tepki amacıyla, şoför İdris Sakallı ile İstanbul'un Silivri ilçesinden İzmir'in Bornova ilçesine tırla yolculuk yaptı.

Milletvekili Yalım'ın şoför koltuğunda oturduğu yolculuk, Işıkkent bölgesindeki bir benzin istasyonunda son buldu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, benzin istasyonunda yaptığı açıklamada, plansız politikalar nedeniyle taşımacılık sektöründeki esnafın kontak kapatacak duruma geldiğini söyledi.

Akaryakıt ve otoyol ücretlerinin sürekli yükseldiğini kaydeden Akın, "Burada fedakarlık yapan millettir. İşçimiz, esnafımız, çiftçimiz, vatandaşımızdır. Akaryakıt fiyatlarına gelen zamlarla kamyoncularımız, tırcılarımız perişan olmuştur." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla akaryakıt ve otoyol ücretleri, maliyetlerdeki artışa dikkati çekmek için İstanbul ve İzmir arasında tırla yolculuk yaptıklarını kaydeden Akın, şöyle konuştu:

"İstanbul Kınalı'dan yola çıktık İzmir'e geldik, yaklaşık 1,5 ay önce köprü, otoyol ücretleri bu araç için 1579 liraydı, bugün 1890 lira oldu. Mazot 1740 liraydı, 3000 lira oldu. İstanbul'dan İzmir'e 580 kilometrelik güzergahın yol ve mazot maliyeti 2021 yılının Aralık ayından bugüne kadar 3 bin 320 liradan 4 bin 500 liraya çıktı. Buna ayıp, yazık, günah denir. Bu sadece yol ve mazot. Bizim esnafımızda masraf çok, gelir yok. Bakım masrafları yüzde 100, lastik fiyatları yüzde 300 arttı."

Akın, CHP'nin şoför esnaf için çözüm üreteceğini ifade ederek, iktidara geldiklerinde Avrupa'nın birçok ülkesinde olduğu gibi taşımacılara mazot desteği vereceklerini söyledi.

Sektöre istikrar getireceklerini anlatan Akın, şunları kaydetti:

"Esnaf olan taşımacılarımız KOSGEB desteğinden faydalanmalıdır. Taşıma yönetmeliği ekonomiye uygun hale getirilmeli. Nakliye alanında yaşanan problemler giderilmeli ve fahiş fiyat uygulamasına son verilmelidir. Sektör sorunları ortak akıl, iş birliğiyle kısa sürede çözülür. Biz çözüm önerilerimizle kamyoncu kardeşlerimizin sorunlarını çözmeye talibiz. Tüm yollar ve tüm köprüler kamyoncunun hakkıdır tüm kamyoncu kardeşlerimize söylüyoruz, CHP iktidarında kamyoncularımız hakkını alacak."

Özkan Yalım ise nakliyecilerin uygulanan tarifeler nedeniyle Osmangazi Köprüsü'nü kullanamadığını belirterek, "Dünyanın yükünü çeken nakliyeci arkadaşlarımızdır. Onların yüküne yük eklemeyin." dedi.

Tır şoförü İdris Sakallı da akaryakıt ve otoyol ücretlerindeki artış nedeniyle eve ekmek götürmekte zorlandıklarını söyledi.