CHP'li Akın: "Ballı, Kaymaklı Garantilere Verilecek 6,15 Milyar Lira Tutarındaki Ek Ödenek 120 Bin 500 Asgari Ücretli Vatandaşın 1 Yıllık Maaşına...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, 2022 bütçesine ödenek eklenmesi ile ilgili ek bütçe kanun teklifini değerlendirdi. Akın, "Türk lirasındaki değer kaybı nedeniyle ballı, kaymaklı garantilere verilecek 6,15 milyar lira tutarındaki ek ödenek 120 bin 500 asgari ücretli vatandaşın 1 yıllık maaşına denk geliyor" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, yaptığı yazılı açıklama ile TBMM Başkanlığı'na sunulan ek bütçe kanun teklifini değerlendirdi. "İktidarın uyguladığı yanlış politikalar nedeniyle 2022 yılı bütçesinin 6 ay içerisinde iflas ettiğini" belirten Akın'ın açıklaması şöyle:

"GARANTİLERE 6,15 MİLYAR LİRA EK ÖDEME: Saray iktidarının TBMM'ye sunduğu 2022 yılı ek bütçesinde halihazırda milyarlarca lira tutarında ödenek ayrılan trafik garanti ve katkı payı ödemelerine milyarlarca lira tutarında ek ödenek ayrıldı. Karayolları Genel Müdürlüğü ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bütçesinde yer alan trafik garanti ve katkı payı ödeneği toplamda 6 milyar 150 milyon TL tutarında artırıldı. Başka bir deyişle garanti ödemelerine 2022 yılı boyunca 6,15 milyar TL tutarında ek ödeme daha yapılacak.

KGM'YE 5,6 MİLYAR LİRA EK GARANTİ ÖDENEĞİ: Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) bütçesinde YİD modeliyle yapılan 6 farklı köprü ve otoyollar için 2022 yılı bütçesinde 20 milyar 378 milyon lira tutarında ödenek ayrılmıştı. İktidarın sunduğu ek bütçeye göre Karayolları Genel Müdürlüğü'nün garanti ödeneğine 5 milyar 600 milyon lira tutarında ek bütçe verilecek. Buna göre yaklaşık yüzde 28 oranındaki artışla Karayolları Genel Müdürlüğü'nün garantiler için ayrılan bütçesi 25 milyar 978 milyon liraya çıkacak.

AVRASYA TÜNELİ İÇİN 550 MİLYON LİRA EK ÖDENEK: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bütçesinden karşılanan Avrasya Tüneli katkı ödemesi ödeneği de ek bütçeyle artırıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 2022 bütçesinde Avrasya Tüneli için 540 milyon lira tutarında garanti ödeneği ayrılmıştı. İktidarın TBMM'ye sunduğu ek bütçeye göre Avrasya Tüneli katkı ödemesine 550 milyon lira tutarında ek ödenek ayrıldı. Buna göre Avrasya Tüneli'nin garanti ödeneği yüzde 102 oranında artarak 1 milyar 90 milyon liraya yükseldi.

120 BİN ASGARİ ÜCRETLİNİN BİR YILLIK MAAŞI: İktidarın devletin kasasından tek kuruş çıkmadığını savunduğu garanti ödemeleri ek bütçede yer alan ek ödeneğin toplam tutarı 10 binlerce asgari ücretlinin bir yıllık maaşı karşılanabiliyor. Buna göre garantilere ayrılan 6,15 milyar lira tutarındaki ek ödenek; 120 bin 500 asgari ücretlinin bir yıllık maaş tutarına denk geliyor."

"GARANTİLER DERHAL TL'YE ÇEVRİLMELİ"

Akın, kimsenin geçmediği köprü ve otoyollara 2022 yılında ödenecek garanti tutarının ek bütçeyle 20 milyar 918 milyon liradan 27 milyar 68 milyon liraya çıkacağını belirtti. CHP'li Akın, şunları ifade etti:

"İktidarın yanlış politikaları nedeniyle otoyol, tünel ve köprüler için verilen fahiş garantiler her geçen gün artıyor. 2022 yılının tamamı için yaklaşık 21 milyar lira olarak belirlenen garanti ödeneğine ek bütçeyle 6,15 milyar lira ek ödenek verilecek. Yalnızca otoyol, tünel ve köprülere verilen garanti tutarı böylece 27 milyar liraya çıktı. Kamu bütçesinde kara deliğe dönen garanti ödemeleri derhal Türk lirasına çevrilmelidir."