CHP'li Akın'dan "elektrik kesintilerine" ilişkin rapor Açıklaması - Son Dakika

CHP'li Akın'dan "elektrik kesintilerine" ilişkin rapor Açıklaması

28.01.2021 12:53
CHP'li Akın'dan

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, "Kent merkezlerinde meydana gelen uzun süreli kesintiler, sıcaklık değerlerinin sıfırın altına indiği dondurucu soğuklarda ısınma sorunlarına neden olmuştur.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, "Kent merkezlerinde meydana gelen uzun süreli kesintiler, sıcaklık değerlerinin sıfırın altına indiği dondurucu soğuklarda ısınma sorunlarına neden olmuştur." ifadesini kullandı.

Akın, yaptığı yazılı açıklamada, ülke genelinde özellikle son 10 gündür sıcaklık değerlerinin sıfırın altına indiğini hatırlattı.

Kış koşullarında, ülke genelinde dağıtım hatlarından kaynaklı uzun süreli elektrik kesintilerinin vatandaşı mağdur ettiğini ileri süren Akın, bu kesintilere ilişkin bir rapor hazırladığını aktardı.

Akın, raporunda Türkiye genelinde özellikle 11 Ocak'tan sonra dondurucu soğuk havanın etkisini göstermesiyle birlikte sıcaklık değerlerinin sıfırın altında eksi derecelere düştüğünü ve bu dönemde dağıtım şirketlerinin altyapı yatırımlarından kaynaklı uzun süreli elektrik kesintilerinin vatandaşları elektriksiz bıraktığını kaydetti.

Bu dönemde en az 23 il ve 43 ilçede uzun süreli elektrik kesintileri yaşandığı savunan Akın, elektrik kesintilerinin Marmara, Ege, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yoğunlaştığını belirtti.

Bu kesintilerden sanayi üretiminin de olumsuz etkilendiğini öne süren Akın, Gaziantep'te geçen hafta yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle küçük ve orta ölçekli pek çok KOBİ'nin sağlıklı üretim yapamadığına işaret etti.

"Özelleştirilen dağıtım şirketlerinin sorumluluğunda bulunmaktadır"

Kesintilerin Bartın ve Zonguldak'ı da etkilediğini aktaran Akın, raporunda şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bartın'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı köylerde yaşanan elektrik kesintisi günlerce sürmüştür. Bartın'da 250'nin üzerinde köy ve mahalleye uzun süre elektrik verilemediği belirtilmiştir. Zonguldak'ta yaşanan elektrik kesintisi de bazı bölgelerde 24 saatin üzerinde sürmüştür. Özellikle kırsal bölgedeki köylerde günlerce süren kesinti nedeniyle vatandaşlar ciddi sıkıntılarla karşılaşmıştır. Kent merkezlerinde meydana gelen uzun süreli kesintiler sıcaklık değerlerinin sıfırın altına indiği dondurucu soğuklarda ısınma sorunlarına neden olmuştur. Elektrik kesintisi nedeniyle kombi veya ısıtıcılarını çalıştıramayan vatandaşlar özellikle salgın dolayısıyla evlerinde bulundukları sırada mağdur olmuştur.

Uzun süreli yaşanan elektrik kesintileri özellikle pandemi döneminde uzaktan eğitim alan öğrencileri olumsuz etkilemiştir. Pek çok üniversite öğrencisinin sınav dönemine denk gelmesi mağduriyetleri daha da artırmıştır. Eğitimin yanı sıra kronik hastalığı bulunan ve düzenli olarak bazı tıbbi cihazlardan destek almak zorunda olan vatandaşlar da kesinti nedeniyle ciddi sağlık riskleriyle karşı karşıya kalmıştır. Elektrik kesintilerine neden olan altyapı arızalarını gidermek ve dağıtım sisteminin nitelikli bir şekilde çalışır durumda olması, özelleştirilen dağıtım şirketlerinin sorumluluğunda bulunmaktadır."

"Yarı yarıya borçlu durumda"

Akın, raporunda şu açıklamalarda bulundu:

"21 bölgeye ayrılarak işletme hakkı özelleştirilen elektrik dağıtımından elde edilen gelirin 13 milyar dolar olduğu belirtilmektedir. Şirketlerin bankalardan 10 milyar dolar tutarında kredi kullanmasının ardından döviz kurundaki rekor artış nedeniyle zarar ettiği ve bankalara olan borcu ödeyemedikleri kaydedilmektedir. Dağıtım şirketlerinin yaklaşık 7 milyar dolar tutarında borcu bulunduğu belirtilirken, bu durum dağıtım şirketlerinin 13 milyar dolara özelleştirildiği dikkate alındığında neredeyse yarı yarıya borçlu durumda olduklarını göstermektedir."

Şirketlerin üstüne düşeni yapmadığını savunan Akın, "Enerji Bakanlığı da EPDK da bu olup biteni seyrediyor." ifadesini kullandı.

CHP'li Ahmet Akın, raporunda şunları kaydetti:

"Bartın, Zonguldak ve Sakarya yoğun olarak etkilenirken, Gaziantep, Adana, Yozgat, Diyarbakır, Şırnak, Muğla, Mardin, Kahramanmaraş, Hatay, Samsun, Aydın, Bilecik, Antalya, Mersin, Kocaeli, Bursa, Hakkari, Tunceli, Van, Giresun, Bingöl'de kesintiler vatandaşları mağdur etti. İstanbul'un Kağıthane, Sarıyer, Beşiktaş, Sultangazi ve Küçükçekmece ilçeleri ile İzmir'in Menemen, Seferihisar, Urla, Bornova, Foça, Konak ve Çeşme ilçelerindeki kesintiler de tepkilere neden oldu."

Cumhuriyet Halk Partisi, Ahmet Akın, Gaziantep, Bartın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel CHP'li Akın'dan 'elektrik kesintilerine' ilişkin rapor Açıklaması - Son Dakika


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