CHP'li Akın'dan Enerji Verimliliği Haftası'na ilişkin değerlendirme Açıklaması - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, "Enerjiye kolay ve ucuz ulaşabilmek, bir insan hakkıdır. Halkına temiz ve ucuz enerji sağlamak da iktidarın en baş görevi olmalıdır." dedi.

Akın, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Enerji Verimliliği Haftası içerisinde olunduğunu hatırlattı.

"Enerji tasarrufunu nasıl sağlarız?" sorusuna hemen hemen herkesin "enerjiyi verimli kullanarak" cevabını vereceğini belirten Akın, "Ülkemizde durum nasıl? Enerji verimliliği sağlanabiliyor mu? Hayır. İktidar, cari açık oluşturan, yanlış, plansız ve programsız enerji politikaları ile vatandaşın parasını fütursuzca harcıyor." görüşünü savundu.

Yanlış politikalar nedeniyle enerjide dışa bağımlılığın son 18 yılda yüzde 66'dan yüzde 77'ye çıktığını ileri süren Akın, bu artışın devam ettiğini de söyledi.

İktidarın, Türkiye'nin potansiyelini görmezden geldiğini iddia eden Ahmet Akın, "Enerji tasarrufu, en ucuz, en çevreci, cari açık yaratmayan enerji kaynağıdır. Yaptığımız çalışmalar neredeyse yüzde 30'lara varan bir enerji verimliliği potansiyelimiz olduğunu ortaya koymaktadır. Bu ne demektir? Bu, enerji kaynaklı cari açığın bu oranda azalması demektir. Enerji kaynaklı azalacak cari açıkla vatandaşımıza iş, AŞ ve makul seviyede ücret artışı sağlayabilmektir." diye konuştu.

Akın, "iktidarın enerji verimliliği çalışma karnesinin çok zayıf olduğunu" söyleyerek, şöyle devam etti:

"2007'de Enerji Verimliliği Kanunu'nu çıkartan hükümet, bugün çıkıp halkımıza '2033 yılı için enerjide tasarruf edeceğiz' sözü veriyor. Neden 2033 hedefleri veriyorlar? 2023 hedefleri tutmadığı için mi? Bu gösteriyor ki iktidarın enerji hedefleri 10 yıl sapmış. İktidar neden cari açığın en büyük kalemi olan enerji ithalatını azaltamadı? Verimlilik projelerini neden hayata geçiremedi? Kim engelledi? Yol, köprü, tünel gibi büyük kazançlarla yandaşlara verdiğiniz, enerji yatırım projelerinin sahipleri mi engelledi sizi? Yoksa, elektriğin her bir kilovatsaatini 12 dolar 35 sent fiyatla 15 yıl satın alma garantisi verdiğiniz ve bu 3 kat pahalı elektrik bedelini de milletimizin sırtına yüklediğiniz nükleer santral lobileri mi engelledi sizi?"

"Bütün planlarımız hazır"

Son 5 yılda vatandaşın elektrik ve doğal gaz faturasının 2'ye katlandığına işaret eden Akın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "2 yıl önce başlattığımız enerji verimliliği eylem planı ile 24 milyon ton petrole eşdeğer bir tasarruf sağlamayı hedefliyoruz." dediğini hatırlattı.

"18 yıldır iktidardasınız. Neden bu hedefi tutturamadınız?" diye soran Akın, şunları kaydetti:

"Çünkü istemediniz. 83 milyon vatandaşımıza daha fazla fatura ödeterek, plansız üretimin maliyetlerini vatandaştan tahsil ettiriyor ve elde ettiğiniz geliri de yandaşlarınıza aktarıyorsunuz. Bu anlayışla enerji politikaları yürütülemez. Enerjiye kolay ve ucuz ulaşabilmek, bir insan hakkıdır. Halkına temiz ve ucuz enerji sağlamak da iktidarın en baş görevi olmalıdır. Enerji verimliliği, enerjide dönüşüm politikasıdır ve bu CHP iktidarında olacaktır. Bütün planlarımız hazır. Vatandaşa olumlu yansıyacak şekilde, sanayide, ticarette, ulaşımda, tarımda, alt yapıyı da kapsayacak enerji verimliliği politikalarını biz hayata geçireceğiz. Yenilenebilir enerji kooperatiflerini kurarak, halkın enerjide söz sahibi olmasını sağlayacağız. CHP olarak enerji üretimi ve tüketimindeki eko dengeyi gözeten kalkınma ve kapsayıcı büyüme stratejilerini ortaya koyacağız."