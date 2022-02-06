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CHP'li Akın'dan Isparta'daki elektrik kesintisine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

CHP'li Akın'dan Isparta'daki elektrik kesintisine ilişkin açıklama Açıklaması

06.02.2022 12:55
CHP'li Akın'dan Isparta'daki elektrik kesintisine ilişkin açıklama Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Isparta'daki elektrik kesintisine ilişkin, "21. yüzyılda bu skandala, 500 bin nüfuslu kentin karanlıkta kalmasına neden olan tüm sorumluları istifaya davet ediyoruz.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Isparta'daki elektrik kesintisine ilişkin, "21. yüzyılda bu skandala, 500 bin nüfuslu kentin karanlıkta kalmasına neden olan tüm sorumluları istifaya davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

CHP'den yapılan açıklamaya göre Akın, partisinin Isparta İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Isparta'da yaklaşık 3 gün 113 abonenin elektriğinin kesildiğini hatırlattı.

Ispartalı vatandaşların mum ve gaz lambalarına mahkum edildiğini belirten Akın, "İktidar suçu kar yağışına attı. 500 bin nüfuslu Isparta'yı karanlıkta bırakan kar yağışı değil, Isparta'yı elektriksiz bırakan iletim ve dağıtım hatlarının hala yerin üstünde olması. Başka bir deyişle özelleştirilen dağıtım şirketlerinin gerekli yatırımı yapmaması." değerlendirmesinde bulundu.

Vatandaşların özelleştirilen dağıtım şirketlerine faturalar aracılığıyla ödediği dağıtım bedelinin son 6 yılda 3 kattan fazla arttığını, altyapı yatırımlarının ise hala 10-15 yıl öncesinden kaldığını aktaran Akın, Türkiye'de elektriğin fahiş fiyatlara çıktığını, vatandaşların faturasını ödeyemediğini belirtti.

"İktidarı hemen seçime çağırıyoruz"

Akın, Isparta'daki elektrik kesintisi nedeniyle vatandaşların buzdolaplarındaki gıda ürünlerinin bozulduğunu, esnafın dolabındaki ürünlerin çöpe gittiğini, köylerde vatandaşların iletişiminin tamamen koptuğunu ifade etti.

Isparta'nın her noktasından isyan seslerinin yükselmesine karşın iktidarın suçu yine başka yere attığını savunan Akın, şunları kaydetti:

"Elektrik kesintilerine neden olan altyapı arızalarını gidermek ve dağıtım sisteminin nitelikli bir şekilde çalışır durumda olması özelleştirilen dağıtım şirketlerinin sorumlulukları arasında bulunuyor. TEDAŞ'ın yapması gereken yıllık kontrolleri yapmadığı Sayıştay tarafından da tespit edilmiş durumda. Ancak buna karşın ne EPDK ne Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı milletin milyarlarca lirasını kasalarına koyan şirketleri yeteri kadar denetliyor. 21. yüzyılda bu skandala, 500 bin nüfuslu kentin karanlıkta kalmasına neden olan tüm sorumluları istifaya davet ediyoruz. Isparta'da gerekli yatırımları yapmayıp elektrik hatlarını hala yer üstünde tutan sorumluları da hesap vermeye davet ediyoruz. ve son olarak Türkiye'de arz güvenliği krizi yaratan, sanayide üretimi durduran, kentlerimizi elektriksiz bırakan ve vatandaşı fahiş zamlara mahkum eden iktidarı da hemen seçime çağırıyoruz."???????

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Cumhuriyet Halk Partisi, Ahmet Akın, Isparta, Mahkum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel CHP'li Akın'dan Isparta'daki elektrik kesintisine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika


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