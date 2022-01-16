CHP'li Akın'dan lisanssız güneş enerjisi santrallerinin dağıtım bedelinin artırılmasına tepki Açıklaması - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, lisanssız güneş enerjisi santrallerinin (GES) dağıtım bedelinin yaklaşık 5 kat artırıldığını ifade ederek, bunun güneş enerjisine ilgiyi azaltabileceğini belirtti.

Akın, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti iktidarının yeni yılla birlikte yaptığı yüzde 127'ye varan elektrik zammının vatandaşları isyan ettirdiğini öne sürdü.

İktidarın, ucuz ve temiz enerjide yüksek potansiyelin olduğu GES'leri olumsuz etkileyecek bir karar aldığını aktaran Akın, şunları kaydetti:

" Türkiye'de elektrik enerjisi kurulu gücünün yaklaşık yüzde 8'ini oluşturan GES'lerle ilgili yeni yılla birlikte hayata geçirilen karar, sektörün büyük tepkisini çekti. Ülke genelinde GES'lerin toplam 7 bin 815 megavat büyüklüğündeki kurulu gücünün yarısından fazlası, 4 bin megavat büyüklüğündeki lisanssız GES'lerden oluşuyor. Yeni yılla birlikte 2018 öncesinde devreye alınan lisanssız GES'lerin ödediği dağıtım bedeli yaklaşık 5 kat artarak kilovatsaat başına 5,68 kuruştan 28,27 kuruşa yükseldi."

Akın, lisanssız GES'lerin dağıtım bedelinin artırılmasının üreticiler için adeta ceza olduğunu savunarak, "Bu kararla ülkemizde yüksek potansiyeli olan güneş enerjisinin dağıtım bedeli hiç kimseye danışılmadan 5 kat artırılıyor. Üstelik bu karar çatı tipi GES'leri de etkiliyor. İktidarın her yıl güneş enerjisi yatırımlarını artıracak tedbirler alması gerekirken bu karar nedeniyle Türkiye'de güneş enerjisine olan ilgi maalesef azalabilir." değerlendirmesinde bulundu.

"Enerji kooperatifçiliğini yaygınlaştıracağız"

Türkiye'de ucuz ve temiz enerji için başta güneş ve rüzgar enerjisinin desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Akın, iktidarın ise sektöre ve enerji paydaşlarına danışmadan "ben yaptım oldu" anlayışını tercih ettiğini dile getirdi.

Akın, "Tüketicilerin, yani halkın kendi elektrik ihtiyaçlarını karşılamak üzere üretim yapması, bu üretimi de ortak bir çatı altında gerçekleştirmesi enerji alanında atılım sağlayacakken iktidar eliyle bu süreç yavaşlatılmakta, hatta engellenmektedir. CHP olarak biz enerji kooperatifçiliğini yaygınlaştıracağız. Kendi enerjisini üreten evler, mahalleler, sanayi ve ticaret siteleri oluşturup, teşvik edip destekleyeceğiz." ifadesini kullandı.