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CHP'li Akın'dan mutfak tüpü fiyatlarına yapılan zamma tepki Açıklaması - Son Dakika

CHP'li Akın'dan mutfak tüpü fiyatlarına yapılan zamma tepki Açıklaması

12.12.2021 10:52
CHP'li Akın'dan mutfak tüpü fiyatlarına yapılan zamma tepki Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, yılın başında 120 lira olan mutfak tüpü fiyatlarının 215 liraya yükseldiğini belirterek, "Vatandaşlar tencereyi nasıl dolduracağını kara kara düşünürken, mutfak tüpüne yapılan zamlar nedeniyle şimdi tencereyi nasıl kaynatacağını da düşünmeye başladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, yılın başında 120 lira olan mutfak tüpü fiyatlarının 215 liraya yükseldiğini belirterek, "Vatandaşlar tencereyi nasıl dolduracağını kara kara düşünürken, mutfak tüpüne yapılan zamlar nedeniyle şimdi tencereyi nasıl kaynatacağını da düşünmeye başladı." değerlendirmesinde bulundu.

Akın, yaptığı yazılı açıklamada, bu yıl iktidarın uyguladığı yanlış ekonomi politikalarının faturasını, vatandaşların alışveriş yaparken ödemek zorunda kaldığını iddia etti.

Son bir yılda birçok eşya ve temel gıda ürününe zam üstüne zam yapıldığını öne süren Akın, "Vatandaşlar tencereyi nasıl dolduracağını kara kara düşünürken, mutfak tüpüne yapılan zamlar nedeniyle şimdi tencereyi nasıl kaynatacağını da düşünmeye başladı." ifadesini kullandı.

Ahmet Akın, mutfak tüpüne özellikle son 3 ayda "fahiş oranlarda" zam yapıldığını savunarak, şöyle devam etti:

"Henüz 2021 bitmeden mutfak tüpünün fiyatındaki artış neredeyse iki kat oldu. Bu yılın başında, 1 Ocak 2021 itibarıyla 120 liraya alınan 12 kilogramlık mutfak tüpünün 1 Aralık 2021'de satış fiyatı 215 lira 50 kuruşa çıktı. Resmi kurumlar ise enflasyonu yüzde 20'nin altında açıklıyor. Enflasyon yüzde 20'nin altındaysa mutfak tüpü niye bu kadar zamlandı?"

"Tüp kullanarak ısınmak lüks oldu"

Tüpün mutfakların yanı sıra bazı vatandaşlar tarafından ısınma amaçlı da kullanıldığına dikkat çeken Akın, "Mutfak tüpünü kullanmayı özellikle kırsal bölgelerdeki vatandaşlarımız tercih ediyor. Bu nedenle henüz bir yıl olmadan fiyatın ikiye katlanması da en çok kırsal bölgelerdeki vatandaşlarımızı etkiliyor. Öte yandan bazı vatandaşlarımız mutfak tüpünü kış aylarında ısınma amaçlı olarak da kullanıyor. Ancak peş peşe yapılan zamların ardından mutfak tüpünü ısınma amaçlı kullanmak artık lükse dönüşmüştür." değerlendirmesinde bulundu.

"Aile bütçesine maliyeti yıllık en az 400 lira"

CHP'li Akın, iktidarın "en ucuz enerjinin Türkiye'de olduğu" söyleminin de aldatmaca olduğunu öne sürerek, şunları kaydetti:

"Enerji faturalarına son bir yılda defalarca zam yapıldı. İktidar, milletimizden koptuğu için hissetmiyor olabilir ancak vatandaşlarımız her ay artan enerji faturaları ve akaryakıt ücretleri nedeniyle bu durumu çok derinden hissediyor. Dört kişilik bir ailenin üç ayda bir mutfak tüpü aldığı düşünüldüğünde mutfak tüpüne yapılan zamların aile bütçesine maliyeti yıllık en az 400 lira olacaktır. Isınma amaçlı kullanılması durumunda bu maliyet katlanarak artacaktır."

Cumhuriyet Halk Partisi, Ahmet Akın, Ekonomi, Enerji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel CHP'li Akın'dan mutfak tüpü fiyatlarına yapılan zamma tepki Açıklaması - Son Dakika


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