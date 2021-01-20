CHP'li Akın'dan nükleer santral eleştirisi Açıklaması - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, " Türkiye'nin yüzde 30 oranında enerji verimliliği potansiyeli ortadayken, nükleer santral gibi her zaman bir risk oluşturacak politikanın belirlenmesi mantıklı değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Akın, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin enerji verimliliği potansiyelinin çok yüksek olmasına ve tüm dünyanın yeşil enerjiye geçmesine karşın, iktidarın nükleerde ısrar etmesinin "akıl tutulması" olduğunu savundu.

Mersin Akkuyu Nükleer Santrali'nde inşaatı devam eden çalışmanın endişelere neden olduğunu belirten Akın, "Bütün sivil toplum örgütleri, meslek odaları ve yurttaşlarımızın itirazına karşın iktidarın inatla yapımını sürdürdüğü Mersin Akkuyu Nükleer Santrali'nin inşaatında meydana gelen büyük patlama endişeleri arttırmıştır." görüşünü paylaştı.

Resmi makamlar tarafından patlamanın kontrollü yapıldığının belirtildiğini, çevredeki yerleşim yerlerinin zarar gördüğünü aktaran Akın, şunları kaydetti:

"Henüz inşaat halindeyken yol açma çalışmaları sırasında meydana geldiği belirtilen söz konusu kazanın santralin faaliyette olduğu bir durumda yaşanması ihtimalini düşünmek bile uykularımızı kaçırmaktadır.

Türkiye'nin yüzde 30 oranında enerji verimliliği potansiyeli ortadayken, nükleer santral gibi her zaman bir risk oluşturacak politikanın belirlenmesi mantıklı değildir. Tüm dünyada yeşil enerjiye geçiş için adımlar atılırken Türkiye'de inşaatından yakıt ihtiyacına, işletmesinden atık yönetimine kadar Rusya tarafından yapılacak bir nükleer santral için ısrarcı olmak akıl tutulmasıdır."

İktidarın enerji politikalarını plansız ve programsız yürüttüğünü, bunun vatandaşın faturasına olumsuz yansıdığını ileri süren Akın, Akkuyu'da üretilecek elektriğin yarısı için devletin 15 yıl boyunca garanti ettiği alım fiyatının 12,35 dolar olmasının ise nükleer santralin ekonomik olarak da kara deliğe dönüşeceğini gösterdiğini iddia etti.

Akın, Mersin'dekiler başta olmak üzere bütün vatandaşları kaygılandıran bu gelişmeyle ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının endişeleri giderecek bir açıklama yapması gerektiğini kaydetti.