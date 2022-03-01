CHP'li Akın elektrik faturalarında yapılan düzenlemeyi eleştirdi Açıklaması - Son Dakika
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CHP'li Akın elektrik faturalarında yapılan düzenlemeyi eleştirdi Açıklaması

01.03.2022 12:49
CHP'li Akın elektrik faturalarında yapılan düzenlemeyi eleştirdi Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, elektrik faturasına yapılan zamlar yürürlükteyken kademe sınırının yükseltilmesinin ve KDV indirimi yapılmasının hiçbir anlamının olmadığını iddia etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, elektrik faturasına yapılan zamlar yürürlükteyken kademe sınırının yükseltilmesinin ve KDV indirimi yapılmasının hiçbir anlamının olmadığını iddia etti.

Akın, yazılı açıklamasında, elektrik faturalarında yapılan düzenlemeye ilişkin değerlendirmede bulundu.

Elektrik faturalarındaki yüzde 18 oranındaki KDV oranının yüzde 8'e indirildiğini, düşük tüketim sınırının 8 kilovatsaat olmak üzere, aylık 240 kilovatsaat şeklinde belirlendiğini aktaran Akın, iktidarın kademeli tarifede iki ay içinde iki kez değişikliğe gittiğini, düzenlemelerin kamuoyundaki beklentilerin aksine faturalarda anlamlı bir indirim sağlamayacağını savundu.

CHP'li Akın, şunları kaydetti:

"İktidarın iki ay boyunca oluşturduğu algının aksine faturalarda vatandaşı rahatlatacak bir karar alınmamıştır. Aralık 2021'de 240 kilovatsaat elektriğin tüketimi 220 lira dolayındayken, iktidarın KDV indirimi ve iki kez kademe sınırını yükseltmesine karşın son düzenlemenin ardından faturaya yansıması 310 lirayı bulacak. Buna göre yalnızca düşük kademe sınırında kalınsa bile faturalar aralık ayına göre yüzde 41 oranında zamlanacak. Tüketim yükseldikçe faturalardaki zam oranı da artmaktadır.

Zamlar hala yürürlükteyken kademe sınırının yükseltilmesi ve KDV indirimi yapılmasının hiçbir anlamı yok. Başka bir deyişle indirim algısı faturalarda büyük bir etki yaratmayacak. KDV oranının yüzde 18'den yüzde 8'e indirilmesi kilovatsaat başında ortalama yüzde 8,5 oranında bir indirim anlamına gelmektedir. Buna göre ilk kademede yüzde 43,5, ikinci kademede ise yüzde 118,5 oranında zam hala geçerlidir."

Yüzde 127 oranında zamlanan ticarethane tarifesinde kademeli tarifeye geçilerek ilk kademede yapılan yüzde 25 oranındaki indirimin bir "aldatmaca" olduğunu iddia eden Akın, indirime karşın ticarethane tarifesinin hala en az yüzde 106 oranında zamlı olduğunu ileri sürdü.

Akın, "İktidarın, enflasyon sorununu kontrol altına almaktan bahsederken, ticarethane ve sanayideki fahiş enerji zamlarını geri almaması tam bir çelişkidir. Enerjiye yapılan her zam hayat pahalılığını artırmakta, çarşı, pazar ve market fiyatlarına yansımaktadır." ifadesini kullandı.

YORUMLAR
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18 yerinden bıçakladığı eşine, 'Seni Kayseri'ye yar etmeyeceğim' demiş 18 yerinden bıçakladığı eşine, 'Seni Kayseri'ye yar etmeyeceğim' demiş

Cumhuriyet Halk Partisi, Ahmet Akın, Aralık, Zam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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