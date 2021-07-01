CHP'li Akın, elektrik ve doğal gaza yapılan zamları değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, elektrik ve doğal gaz fiyatlarına yapılan zamların domino etkisi yaratarak enflasyonu daha da artıracağı değerlendirmesinde bulundu.

Akın, yazılı açıklamasında, elektrik faturalarının yüzde 15, doğal gaz faturalarının ise yüzde 12 arttığını anımsattı.

Bu zamlarla birlikte yılbaşından bu yana elektriğe 2 kez, doğal gaza 7 kez, akaryakıta ise pompa fiyatına yansıyacak şekilde 2 kez zam yapıldığını aktaran Akın, "Böylece temel bir ihtiyaç olan enerji faturaları son 6 ayda tam 11 kez zamlandı." ifadesini kullandı.

Yapılan artışlara gerekçe olarak üretimdeki maliyet artışının gösterilmesini de eleştiren Akın, söz konusu zammın gerekçesinin, "Türk lirasının değer kaybetmesi ve artan döviz kuru faturasının vatandaşa yüklenmesi" olduğunu savundu.

Elektrik faturasına 2021'de gelen ikinci zamla birlikte yılbaşından bu yana yaşanan artışın yüzde 22, doğal gaz faturasına gelen yedinci zamla yılbaşından bu yana yaşanan artışın yüzde 18 olduğunu belirten Akın, "Emeklilerimiz, memurlarımız bu ay zam alacaklardı. Alacakları zam daha ceplerine girmeden kat ve kat fazlası ceplerinden çıkacak. Emekliler ve memurlara yapılacak zam henüz ceplere girmeden erimiş oldu." değerlendirmesini yaptı.

Akın, şunları kaydetti:

"Enerji zamları domino etkisi yaratarak enflasyonu daha da artıracak. Enerji faturalarına gelen zamlar bütün sektörleri etkileyecek, maliyet artışları da iğneden ipliğe bütün ürünlere zam olarak yansıyacaktır. Koronavirüs salgını nedeniyle aylarca üretimi sekteye uğrayan ve destek bekleyen sanayicimizin, enerjiye yapılan zamlarla artan maliyetler nedeniyle rekabet gücü daha da zayıflayacaktır."