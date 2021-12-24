CHP'li Akın, elektrikte "kademeli tarife" uygulamasını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, elektrikte kademeli tarife uygulamasında ilk kademenin 150 kilovatsaat olması ve her kademe arasının 50 kilovatsaatle sınırlı tutulması nedeniyle vatandaşın zamdan kaçamayacağını savundu.

Akın, elektrikte kademeli tarife uygulamasıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) günlük 5 kilovatsaat olmak üzere aylık 150 kilovatsaat tüketimin ilk kademe olacağını duyurduğunu hatırlattı.

Kamuoyuna yansıyan haberlere göre, kademeli tarifenin toplam dört kademeden oluşacağını bildiren Akın, "Buna göre, ikinci kademe 200 kilovatsaate kadar yapılacak tüketimi, üçüncü kademe 250 kilovatsaate kadar yapılacak tüketimi, dördüncü kademe ise 250 kilovatsaatten sonra yapılacak tüketimi kapsayacak." açıklamasını yaptı.

Akın, şunları kaydetti:

"Uygulamayla birinci kademe dışında her kademe geçişinde tüketilen miktar kadar yüzde 10 zam yapılacak. Buna göre, 150 kilovatsaat sonrası 200 kilovatsaate kadar yüzde 10 zam; 200 kilovatsaat sonrası 250 kilovatsaate kadar tüketime ilave yüzde 10 zam, 250 kilovatsaat sonrasına tekrar yüzde 10 zam uygulanacak. Dört kişilik bir ailenin temel tüketimi olan kabul edilen 230 kilovatsaat tüketimin 50 kilovatsaati yüzde 10 zamlı, 30 kilovatsaati ise yüzde 21 zamlı olacak.

Uygulamayla iki kademe arasındaki tüketimin 50 kilovatsaat olması kademeleri çok sınırlı bir tüketime indirmektedir. Bu durumda faturaların 5-10 gün geç kesilmesi bile abonelerin bir sonraki kademeye geçmesine neden olabilecektir. Başka bir deyişle kademe aralarının dar tutulması nedeniyle vatandaşlar tüketimlerine dikkat etmezlerse zamdan kaçamayacaklar."

Öte yandan iktidar sözcülerinin elektrikte olduğu gibi doğal gazda da kademeli tarifeye yönelik hazırlık yapıldığını açıkladığını belirten Akın, "Doğal gaz tüketiminin her ilde aynı olmadığı ve ısınmanın temel bir ihtiyaç olduğu dikkate alındığında kademenin zamma dönüşmemesi gerekmektedir. Başka bir deyişle ısınma amaçlı 24 saat çalıştırılan kombinin asgari aylık tüketimi 300 metreküp olmaktadır. Bu veriler dikkate alındığında doğal gazda belirlenecek ilk kademenin 300 metreküp altında olması doğrudan zam anlamına gelecek." değerlendirmesinde bulundu.