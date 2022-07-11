CHP'li Akın: Enerji Sektörü İflas Etmek Üzere - Son Dakika
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CHP'li Akın: Enerji Sektörü İflas Etmek Üzere

11.07.2022 10:49
CHP'li Akın: Enerji Sektörü İflas Etmek Üzere

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın; “Şirketler kamuya, kamu da şirketlere ödeme yapamıyor. Enerji sektörü yanlış kararlar nedeniyle iflas etmek üzere” açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın; "Şirketler kamuya, kamu da şirketlere ödeme yapamıyor. Enerji sektörü yanlış kararlar nedeniyle iflas etmek üzere" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, yaptığı açıklamada; enerji alanında uygulanan yanlış politikaların enerji sektöründe büyük bir batak yarattığını belirtti. Akın; özel dağıtım şirketlerinin kamuya ödeme yapmadığını, kamunun da özel üretim şirketlerine destek ödemesi yapmadığına dikkat çekti. Akın, açıklamasında şu değerlendirmeleri yaptı:

'ŞİRKETLERE KAPASİTE ÖDEMELERİ YAPILAMIYOR'

" AK Parti'nin ucuz ve kaliteli olacağı vaadiyle özelleştirdiği enerji sektörü yaklaşık 10 yıl içinde büyük bir çıkmaza girmiş durumda. Türkiye'de bugün elektrik dağıtımının tamamı, üretimin de yaklaşık yüzde 85'i özelleşmiş durumda. Kamunun payının azalmasını bir başarı olarak sunan iktidar; bugün arz güvenliği sağlanması amacıyla yapılan kapasite mekanizması destekleme ödemelerini yapamaz duruma geldi. Her ay ilan edilen ödemelerin Şubat 2022 döneminden bu yana düzenli olarak yapılmadığı ifade ediliyor. TEİAŞ'ın şu an için yapamadığı ödeme tutarının toplamda yaklaşık 1 milyar lira civarında olduğu belirtiliyor.

"ŞİRKETLER TEİAŞ'A İLETİM BEDELİNİ ÖDEMİYOR"

Kamunun özel şirketlere kapasite mekanizması desteklerini ödememesinin yanı sıra özel dağıtım şirketlerinin de kamuya yapması gereken ödemeleri aylardır yerine getirmediği belirtilmektedir. Türkiye genelinde 21 dağıtım şirketinin büyük bir kısmının TEİAŞ'a ödemesi gereken iletim sistemi kullanım bedelini de ödemediği ifade edilmektedir. 21 dağıtım şirketinden yalnızca 4'unun TEİAŞ'a iletim bedeli ödemesini gerçekleştirdiği; geri kalan 17 dağıtım şirketinin ise iletim bedeli ödemesini yapmadığı belirtilmektedir. Dağıtım şirketlerinin TEİAŞ'a ödemesi gereken iletim bedeli toplam tutarının yaklaşık 6 milyar lira olduğu ifade edilmektedir.

"HEM SEKTÖR BATIYOR, HEM DE FATURALAR DÜŞMÜYOR"

Enerji sektöründe görevli tedarik şirketlerinin; elektrik üretim maliyetleri ile ulusal tarife arasından kaynaklı fark nedeniyle Mayıs 2022'ye kadar 23 milyar lira tutarında borçlandığı ifade edilmektedir. Elektrik üretim maliyetlerinin düşmemesi durumunda yılsonuna kadar şirketlerin toplam 50 milyar lira tutarında borçlanacağı ifade edilmektedir. Bu durum, AK Parti iktidarının 20 yıldır aldığı yanlış kararlarla, enerji sektörünü borç batağına sürüklemesinin, temel bir hak olmasına karşın milyonlarca vatandaşa ise enerji yoksulluğu yaşatmasının göstergesidir. İktidarın aldığı bu kararlar nedeniyle ne faturalar düşüyor, ne de sektör Türkiye'de arz güvenliğini sağlayacak bir yapıya kavuşuyor.

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel, Son Dakika

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