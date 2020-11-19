CHP'li Akın: "Pandemi sürecinde esnafa enerji faturaları için destek verilmeli" - Son Dakika

CHP'li Akın: "Pandemi sürecinde esnafa enerji faturaları için destek verilmeli"

19.11.2020 12:01
CHP'li Akın:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, yeni tip koronvirüs (Kovid-19) salgını sürecinde esnafa, enerji faturaları için destek verilmesinin şart olduğunu belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, yeni tip koronvirüs (Kovid-19) salgını sürecinde esnafa, enerji faturaları için destek verilmesinin şart olduğunu belirtti.

Akın, yazılı açıklamasında, daha önce getirilen kısıtlama tedbirleri kapsamında en büyük sıkıntıyı esnafın yaşadığını hatırlattı.

Özellikle enerji maliyetlerinde ciddi artışlar yaşandığını buna karşılık esnafın gelirinin gittikçe düştüğünü savunan Akın, marttan beri 2 milyon esnafın bu durumdan olumsuz etkilendiğini aktardı.

Yeni tedbirler kapsamındaki kısıtlamalarla esnafın artık dayanacak gücünün kalmadığını vurgulayan Ahmet Akın, şunları kaydetti:

"Pandemi sürecinde esnafa enerji faturaları için destek verilmeli. Şimdi ikinci bir dalga yaşanıyor ve son alınan tedbirler yine başta esnaf olmak üzere sanayici ve çiftçiyi olumsuz yönde etkileyecek. Özellikle enerji faturalarında çok ciddi artış oldu. Esnaf ve sanayici elektrikte indirim beklerken ekim ayında yüzde 5,7 oranında zam geldi. Bu yılın ilk 6 ayında 1 milyon 655 bin 226 abonenin elektrik ve doğal gazı, borcunu ödeyemediği için kesildi. Her ay ortalama 185 bin konutun elektriği, 80 bin konutun da doğal gazı, borcundan dolayı kesiliyor. Elektrik ve doğal gazda indirim yapmak mümkün."

Cumhuriyet Halk Partisi, Ahmet Akın, Enerji, Esnaf, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi CHP'li Akın: 'Pandemi sürecinde esnafa enerji faturaları için destek verilmeli' - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Alice Campello, Morata'yla tanışma hikayelerini anlattı: Mesajına aylar sonra cevap verdim Komşuları ile tartışan kadın, önce binayı yakmaya kalktı sonra bıçağı boğazına dayadı Ayhan Akman'dan koronavirüse yakalanan Arda Turan için korkutan iddia: Ateşi 39'a çıkmış Yasak olmasına rağmen taziye için toplanan kalabalık filyasyon ekibini darbetti Yanında çalışan ustalar bile tarifini bilmiyor! Ali Koç da bu lezzetin müdavimi oldu Mert Günok'un orta sahaya çıkıp topa müdahale etmesi, sosyal medyada gündem oldu Cam filmlerle yakalanan sürücünün savunması pes dedirtti: O zaman bana koruma verin, düşmanlarım var Vaka sayısı düşmezse hafta içi de sokağa çıkma kısıtlaması gelebilir
Korona test kuyruğunu protesto eden adam hastane önünde soyundu Korona test kuyruğunu protesto eden adam hastane önünde soyundu         
11:44
Dünya'da ilk kez Türkiye'de görüldü! Testis ağrısıyla hastaneye giden vatandaşın korona testi pozitif çıktı Dünya'da ilk kez Türkiye'de görüldü! Testis ağrısıyla hastaneye giden vatandaşın korona testi pozitif çıktı         
11:21
Evlilikleri kısa sürdü! Sıla ve Hazer Amani çifti boşanacaklarını açıkladı Evlilikleri kısa sürdü! Sıla ve Hazer Amani çifti boşanacaklarını açıkladı         
10:56
Türk bilim insanı Uğur Şahin'den koronavirüs aşısı müjdesi: Dağıtıma 25 Aralık'tan önce başlayabiliriz Türk bilim insanı Uğur Şahin'den koronavirüs aşısı müjdesi: Dağıtıma 25 Aralık'tan önce başlayabiliriz         
10:46
Kısıtlama kararı onları da vurdu, düğünler hafta sonu 18.30'da sona erecek Kısıtlama kararı onları da vurdu, düğünler hafta sonu 18.30'da sona erecek         
10:38
Önce motorla gezdirdiler, ardından gasbedip bıçakladılar! Saldırganları 'İlknur' dövmesi ele verdi Önce motorla gezdirdiler, ardından gasbedip bıçakladılar! Saldırganları 'İlknur' dövmesi ele verdi         
10:10
Plaja giden aile, kayaların altında kaldı! Anne 7 aylık bebeğine sarılı halde bulundu Plaja giden aile, kayaların altında kaldı! Anne 7 aylık bebeğine sarılı halde bulundu         
09:46
İkinci el araç satışları durma noktasına geldi İkinci el araç satışları durma noktasına geldi         
09:44
Gözler Merkez Bankası'nın Para Politikası toplantısına çevrildi! Piyasalar faiz artırımı bekliyor Gözler Merkez Bankası'nın Para Politikası toplantısına çevrildi! Piyasalar faiz artırımı bekliyor         
09:26
Başına taş düşen işçi feci şekilde can verdi! Kan donduran anlar kamerada Başına taş düşen işçi feci şekilde can verdi! Kan donduran anlar kamerada         
09:23
Genç müzisyen Şahan Dinç, maganda kurşunu yüzünden gözünü kaybetti Genç müzisyen Şahan Dinç, maganda kurşunu yüzünden gözünü kaybetti         
09:20
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar C Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar C Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu         
09:12
Yaramazlık yaptı diye 11 yaşındaki oğlunu oklavayla dövdü! O anlar kamerada Yaramazlık yaptı diye 11 yaşındaki oğlunu oklavayla dövdü! O anlar kamerada         
07:55
Dağlık Karabağ'da yenilgiyi hazmedemeyen Ermenistan'dan Türkiye'ye küstah tehdit: İntikamımızı alacağız Dağlık Karabağ'da yenilgiyi hazmedemeyen Ermenistan'dan Türkiye'ye küstah tehdit: İntikamımızı alacağız         
07:38
"9 Kere Leyla" filminden ilk fragman geldi! Elçin Sangu ve Haluk Bilginer'in yatak sahnesi dikkat çekti         
18:21
Yangında kül olan Vaniköy Camii imamının altınları evinde bulundu Yangında kül olan Vaniköy Camii imamının altınları evinde bulundu         
17:25
Gamze'nin şüpheli ölümüyle ilgili tutuklanmışlardı: Daha önceden 'cinsel saldırıdan' suç kayıtları varmış Gamze'nin şüpheli ölümüyle ilgili tutuklanmışlardı: Daha önceden 'cinsel saldırıdan' suç kayıtları varmış         
11:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2020 12:22:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP'li Akın: "Pandemi sürecinde esnafa enerji faturaları için destek verilmeli" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei