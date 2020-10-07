CHP'li Akın sulama birliklerini gündeme taşıdı - Son Dakika

CHP'li Akın sulama birliklerini gündeme taşıdı

07.10.2020 12:25
CHP'li Akın sulama birliklerini gündeme taşıdı, System.String[]

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın almış olduğu kararla Balıkesir genelinde bulunan 6 sulama birliğinin kapatılarak, tek çatı altında toplanmasına tepki gösterdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın almış olduğu kararla Balıkesir genelinde bulunan 6 sulama birliğinin kapatılarak, tek çatı altında toplanmasına tepki gösterdi. Milletvekili Akın alınan bu kararının çiftçilere ve çiftçi temsilcilerine sorulmadan uygulamaya konulduğunu söyledi.

Ahmet Akın yayımladığı basın bülteni ile kapatılan su birliklerinin kapatılarak tek çatı altında birleştirilmesine tepki gösterdi. Akın, "Yaptım oldu anlayışı ile 6 sulama birliği kapatılmış durumda. Üreticiyle ilgili ama üreticiye sorulmadan alınmış bir karar. Balıkesir çiftçisi suyu pahalıya kullanıyor. Bu karar tarımsal sulamayı ucuzlatacak mı" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kararı ile Sındırgı Ovası Köyleri Sulama Birliği, Manyas Sulama Birliği, Gönen Ovası Sulama Birliği, Kepsut Ovası Sulama Birliği, Bigadiç Sulama Birliği ve Balıkesir Sulama Birliklerini "Balıkesir Sulama Birliği" adı altında birleştirilmesini değerlendirdi. Bakanlığın birleştirme kararı gerekçesi olarak yapılan denetimler sonrasında 'sulama birliklerinin maksadına ulaşamayacağının tespit edilmesini' gösterdiğini belirten Ahmet Akın, çiftçi temsilcilerinin kapatılan birliklerin bağımsız denetçiler tarafından denetlenmesini talep ettiklerini, üreticileri ilgilendiren bir konu hakkında fikirlerinin sorulmasını istediklerini ifade etti. Akın, "Şu anda üreticilerimiz bir belirsizlik olduğundan şikayetçi. Kimse ne olduğunun farkında değil. Asıl mesele çiftçimizin suyu pahalı kullanıyor olması. Çiftçilerimiz sulama tarifelerinden şikayetçi. Balıkesir'de aynı DSİ bölge müdürlüğüne bağlı oldukları halde farklı tarifeler uygulandı. Hatta sınır komşusu tarlalarda bile farklı su fiyatları uygulandı. Fiyat farklılıklarının yanı sıra ödeme seçenekleri de çiftçilerimize farklı uygulandı. Bir ilçede çiftçimize indirim yapılırken diğer ilçede daha pahalı bir su parası alındı. Şimdi DSİ'nin talebi Bakanlığın onayı ile sulama birlikleri kapatılıp tek bir çatı altında toplanıyor. Bu karar tarımsal sulamayı ucuzlatacak mı? Asıl mesele bu" diye konuştu. - BALIKESİR

CHP'li Akın sulama birliklerini gündeme taşıdı
CHP'li Akın sulama birliklerini gündeme taşıdı
CHP'li Akın sulama birliklerini gündeme taşıdı

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Ahmet Akın, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel CHP'li Akın sulama birliklerini gündeme taşıdı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Irak ve Suriye'ye asker gönderilmesine ilişkin tezkere 1 yıl uzatıldı Türkiye'nin önde gelen iş insanı Jak Kamhi yaşamını yitirdi F.Bahçe ve Beşiktaş'ı çalıştıran Daum'dan çarpıcı sözler: Beni dolandırmaya kalkıştı Son Dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: SİHA'lar olmasa çok fazla can kaybı olurdu TikTok videosu için gerçek silahla yapılan kurgu, genç kızın sonu oldu Temizlik personelinin işine olan tutkusu o anları kaydeden vatandaşı mest etti Alışveriş yapmak için gittiği mağazada beğendiği avize kafasına düştü Son Dakika! Putin'in "ateşkes" çağrısına Aliyev'den yanıt: Çatışmalar sona erdikten sonra Ermenistan ile görüşmelere yeniden başlayacağız
GATA'daki görevinden alınan Ali Edizer'e Mesut Yılmaz'a hakaretten suç duyurusu GATA'daki görevinden alınan Ali Edizer'e Mesut Yılmaz'a hakaretten suç duyurusu         
18:12
65 suç kaydı bulunan 15 yaşındaki şahıs, hapisten çıktığı gibi yine çaldı yine tutuklandı 65 suç kaydı bulunan 15 yaşındaki şahıs, hapisten çıktığı gibi yine çaldı yine tutuklandı         
17:43
Meteoroloji'nin turuncu kodlu uyarısının ardından bir ikaz da Vali'den geldi Meteoroloji'nin turuncu kodlu uyarısının ardından bir ikaz da Vali'den geldi         
17:29
Milli basketbolcu Semih Erden, saadet zincirine 1 milyon 358 bin TL kaptırdı Milli basketbolcu Semih Erden, saadet zincirine 1 milyon 358 bin TL kaptırdı         
16:49
Yüzünde 25 kiloluk tümörle yaşayan talihsiz adam, 5 ameliyatın ardından artık gülüyor Yüzünde 25 kiloluk tümörle yaşayan talihsiz adam, 5 ameliyatın ardından artık gülüyor         
16:12
Hazine'nin 2,5 milyar dolarlık tahvil ihracına 3 katı talep geldi Hazine'nin 2,5 milyar dolarlık tahvil ihracına 3 katı talep geldi         
15:59
Ebru Şahin, Hercai'deki başarılı performansıyla Twitter dünya gündeminde 22 saat kaldı Ebru Şahin, Hercai'deki başarılı performansıyla Twitter dünya gündeminde 22 saat kaldı         
15:42
En acı an! Denizde boğulan kişinin cansız bedeni çıkartıldığı esnada yakınları sinir krizi geçirdi En acı an! Denizde boğulan kişinin cansız bedeni çıkartıldığı esnada yakınları sinir krizi geçirdi         
15:18
Koronavirüsü yenen beyin cerrahı göreve başladığı gün hayatını kaybetti Koronavirüsü yenen beyin cerrahı göreve başladığı gün hayatını kaybetti         
14:49
Azerbaycan'a meydan okuyan Ermeni vatandaş, patlama sesini duyunca kaçacak delik aradı Azerbaycan'a meydan okuyan Ermeni vatandaş, patlama sesini duyunca kaçacak delik aradı         
14:38
Eşini zincire bağlayıp tırnaklarını söken koca, işkence için özel oda yapmış Eşini zincire bağlayıp tırnaklarını söken koca, işkence için özel oda yapmış         
14:16
Araç kiraladığı sırada imzaladığı senet yüzünden patronken işçi durumuna düştü Araç kiraladığı sırada imzaladığı senet yüzünden patronken işçi durumuna düştü         
12:32
Korona kurallarını hiçe sayıp marketin ortasında düdüklü tencere kavgasına tutuştular Korona kurallarını hiçe sayıp marketin ortasında düdüklü tencere kavgasına tutuştular         
10:52
Sahte altın bozdurmak isterken suçüstü yakalandı Sahte altın bozdurmak isterken suçüstü yakalandı         
10:29
Ne kavga ne de tartışma yaşandı! Tek bir sözüyle yaşlı adama maskeyi taktırdı Ne kavga ne de tartışma yaşandı! Tek bir sözüyle yaşlı adama maskeyi taktırdı         
10:16
Eşi vefat eden Özgü Namal'ın hayatındaki acı tesadüf! Kurtlar Vadisi'ndeki sahne gerçek oldu Eşi vefat eden Özgü Namal'ın hayatındaki acı tesadüf! Kurtlar Vadisi'ndeki sahne gerçek oldu         
09:00
Şili'de polis şiddeti bitmiyor! Genci köprüden attılar, gösteriler yeniden alevlendi Şili'de polis şiddeti bitmiyor! Genci köprüden attılar, gösteriler yeniden alevlendi         
17:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2020 18:31:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP'li Akın sulama birliklerini gündeme taşıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei