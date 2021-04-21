CHP'li Akın, Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'nı acilen imzalaması gerektiğini belirtti - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Türkiye'nin, 22-23 Nisan tarihlerinde yapılacak İklim Zirvesi'ne, Paris İklim Anlaşması'nı onaylamış şekilde katılmasının doğru olacağını söyledi.

Akın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Paris İklim Anlaşması'nı onaylamayan 6 ülkeden birinin de Türkiye olduğunu hatırlattı.

G-20 ülkeleri arasında Paris İklim Anlaşması'nı dikkate almayan tek ülkenin Türkiye olduğunu ifade eden Akın, bu durumun Türkiye'ye yakışmadığını dile getirdi.

Paris İklim Anlaşması'nın, küresel ısı artışını belirli bir sınırda tutabilmek için karbon emisyonlarının artışına sınır getirdiğini anlatan Akın, şunları kaydetti:

"Karbon emisyonlarının yüzde 70'inden fazlası enerji kaynaklıdır. Ülkemizin başta güneş ve rüzgar enerji kaynakları olmak üzere potansiyeli çok yüksek. Yeter ki bu potansiyeli milletimizin ve ülkemizin menfaatine kullanalım. Enerji verimliliği konusunu toplantılarda konuşma teması olmaktan çıkartıp gerçekten uygulamaya koyalım. Enerji verimliliğiyle, tasarruf edeceğimiz enerji miktarlarıyla, hem cari açığımızı azaltacağız hem de karbon emisyonumuzu düşüreceğiz."

Ahmet Akın, ABD Başkanı Joe Biden'ın, 22-23 Nisan tarihlerinde, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 40 ülkeyi, İklim Zirvesi'ne davet ettiğini anımsatarak, Türkiye'nin, zirveye Paris İklim Anlaşması'nı onaylamış şekilde katılmasının doğru olacağını belirtti.

Türkiye'nin geleceği için yeşil mutabakat konusunu kaçırmaması gerektiğini de vurgulayan Akın, "Yeşil mutabakat kapsamında teknolojik ve dijital dönüşüm, iklime duyarlı ekonomi modelinin yaratılması gibi hedefler bulunmaktadır. Dünya genelinde de ülkeler, kendilerine özgü dönüşüm çalışmalarını gerçekleştirmektedirler. Türkiye, bu doğrultuda yeşil mutabakatın dışında kalmamalıdır." ifadesini kullandı.