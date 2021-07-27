CHP'li Akın: "Yap-işlet-devret projelerinde rekoru anlamak için bir güne değil, 365 güne bakılmalı" - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, yap-işlet-devret projelerinin rekor kırıp kırmadığını anlamak için tek güne değil, 365 günün tamamına bakılması gerektiğini bildirdi.

Akın, yazılı açıklamasında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun, " Osmangazi Köprüsü'nden 24 Temmuz'da 64 bin 406 araç geçtiğini, 40 bin araç geçiş garantisinin gerçekleşme oranının rekor kırdığını" sosyal medya hesabından duyurduğunu ifade etti.

Kamu bütçesinde adeta "kara deliğe" dönüşen garantilerle ilgili yapılan bu açıklamanın kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğunu savunan Akın, şunları kaydetti:

"Yap-işlet-devret projelerinin rekor kırıp kırmadığını anlamak için tek bir güne değil, 365 günün tamamına bakılması gerekmektedir. Sayın Karaismailoğlu'nun rekor kırdığını belirttiği 24 Temmuz tarihi hem aylar sonra pandemi kısıtlamalarının uygulanmadığı hem de 9 gün süren Kurban Bayramı tatili sonuna denk gelmektedir. Halihazırda şehirler arası yollardaki trafiğin en üst noktaya ulaşacağı bir dönem üzerinden yap-işlet-devret projelerini değerlendirmek hatalı bir bakış olacaktır."

Osmangazi Köprüsü ve İzmir- İstanbul Otoyolu'nun dışında Türkiye'de pek çok araç ve gelir garantisi verilen otoyol ve köprü bulunduğuna dikkati çeken Akın, bunlarla ilgili yalnızca bir güne ait verilerin açıklanmasının, kamu bütçesine büyük bir yük olan garantileri masumlaştırmaya yönelik bir girişim olduğunu ileri sürdü.