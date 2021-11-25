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CHP'li Akın: Yaşanan sıkıntılardan kurtuluşun tek çaresi sandık - Son Dakika

CHP'li Akın: Yaşanan sıkıntılardan kurtuluşun tek çaresi sandık

25.11.2021 15:20
CHP'li Akın: Yaşanan sıkıntılardan kurtuluşun tek çaresi sandık

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın "Yoksulluk ve yolsuzluk bu milletin asla kaderi olamaz. Bu yaşanan sıkıntılardan kurtuluşun tek çaresi sandık.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın "Yoksulluk ve yolsuzluk bu milletin asla kaderi olamaz. Bu yaşanan sıkıntılardan kurtuluşun tek çaresi sandık. Halkın önüne sandığın konulması gerekiyor" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın ve beraberindeki 30 milletvekili Nevşehir'e geldi. Milletvekilleri şehirdeki esnaf, sanayici, çiftçi ve vatandaşları dinleyecek. Program öncesi otelde basın açıklaması yapan Genel Başkan Yardımcısı Akın, "CHP olarak daha önceki süreçlerde sık sık Nevşehir'e gelerek halkımızın sorunlarını dinleyip çözüm önerilerimizi kamuoyu ile paylaşmıştık. Sürekli halkın içerisinde olan bir partiyiz. Türkiye özellikle son süreçte adeta bir yangın yerine dönüştü. Halk bu yangını görüyor ama bir tek AK Parti göremiyor. Güneşi gören kar gibi eriyorlar. Tencerelerde dert kaynıyor. Halk gereken fedakarlığı sonuna kadar yapıyor ama bu iktidar fedakarlık yapmıyor" diye konuştu.

'YOKSULLUK BU MİLLETİN ASLA KADERİ OLAMAZ'

Ekonomiye değinen Akın, "Ülkemizin en önemli zenginliği olarak gördüğümüz doğal gaz bulunduğunda bunu ilk Twitter'dan paylaşan bizdik. 'Doğal gaz bulundu' diye müjdeler verilirken sonrasında doğal gaza zam müjdeleri gelmeye başladı. Müjde doğal gaz zammıymış. Tarımsal girdi fiyatları yüzde 125 oranında artmasına rağmen tarım ürünlerinin fiyatı artacağı yerde daha da düşüyor. Buna en iyi örnek patates. Gübrede ve diğer tarımsal girdilerde ciddi anlamda artış yaşanırken, patatestin fiyatı yüzde 11 oranında azaldı. Artık çiftçi tarımı terk ediyor. İcra ve iflaslar rekor kırıyor. Yoksulluk ve yolsuzluk bu milletin asla kaderi olamaz. Bu yaşanan sıkıntılardan kurtuluşun tek çaresi sandık. Halkın önüne sandığın konulması gerekiyor. Bu ülkenin yeni kurullara, yeni kadrolara ihtiyacı var. Hiç kimse merak etmesin, CHP iktidarında bu ülkenin zenginlikleri faiz lobisine asla teslim edilmeyecek" ifadelerini kullandı.


CHP'li Akın: Yaşanan sıkıntılardan kurtuluşun tek çaresi sandık
CHP'li Akın: Yaşanan sıkıntılardan kurtuluşun tek çaresi sandık
CHP'li Akın: Yaşanan sıkıntılardan kurtuluşun tek çaresi sandık
CHP'li Akın: Yaşanan sıkıntılardan kurtuluşun tek çaresi sandık
CHP'li Akın: Yaşanan sıkıntılardan kurtuluşun tek çaresi sandık

Cumhuriyet Halk Partisi, Ahmet Akın, Yolsuzluk, Sandık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel CHP'li Akın: Yaşanan sıkıntılardan kurtuluşun tek çaresi sandık - Son Dakika


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