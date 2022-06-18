CHP'li Akkuş İlgezdi'den "Müzik Yasağına" Tepki: "Yaşam Şekline Müdahale" - Son Dakika
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CHP'li Akkuş İlgezdi'den "Müzik Yasağına" Tepki: "Yaşam Şekline Müdahale"

18.06.2022 12:58
CHP'li Akkuş İlgezdi'den "Müzik Yasağına" Tepki: "Yaşam Şekline Müdahale"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, İzmir Müzisyenler Derneği’nde dernek başkanı Oktay Çaparoğlu ve müzisyenlerin sorunlarını dinledi. Akkuş İlgezdi müzik yasağına ilişkin, “Bunu bir yaşam şekline müdahale olarak görüyorum. Dünyada sabaha kadar açık birçok mekân var. Değişen dünyada kimse mağdur edilmeden ve yaşam şeklinde müdahale edilmeden ne yapılacaksa yapılır. Burada önemli olan niyet. Buna dur demek bizim hepimizin görevi” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, İzmir Müzisyenler Derneği'nde dernek başkanı Oktay Çaparoğlu ve müzisyenlerin sorunlarını dinledi. Akkuş İlgezdi müzik yasağına ilişkin, "Bunu bir yaşam şekline müdahale olarak görüyorum. Dünyada sabaha kadar açık birçok mekan var. Değişen dünyada kimse mağdur edilmeden ve yaşam şeklinde müdahale edilmeden ne yapılacaksa yapılır. Burada önemli olan niyet. Buna dur demek bizim hepimizin görevi" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Akkuş İlgezdi, İzmir Müzisyenler Derneği'nde dernek başkanı Çaparoğlu ve müzisyenlerle görüştü. Görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada; koronavirüs salgını karşısında uygulanan müzik yasağının devam etmesini eleştiren Akkuş İlgezdi, şu değerlendirmeleri yaptı:

"İNSANLARIN BİRLİK OLMASI İKTİDARI RAHATSIZ EDİYOR"

"Müzik oldukça kıymetli bir unsur. Bunu bir yaşam şekline müdahale olarak görüyorum. Dünyada sabaha kadar açık birçok mekan var. Değişen dünyada kimse mağdur edilmeden ve yaşam şeklinde müdahale edilmeden ne yapılacaksa yapılır. Burada önemli olan niyet. Buna dur demek bizim hepimizin görevi. Bu konuda CHP olarak ne gerekiyorsa yapacağız. Danıştay'a açtığımız davamız var ve onu da yakından takip ediyoruz. Bir insanı ne kadar az donatırsak, eksik bırakırsan o kadar rahat yönetirsin ve insanların birlik olması da iktidarı rahatsız ediyor.

"İKTİDARIMIZDA SANATÇILARIN SGK'SI OLACAK"

Sanata ve sanatçıya bu kadar değer veren bir liderin Atatürk'ün açtığı ufukta gelinen yer çok kötü, çok yazık gerçekten. Ömrünüzü bu işe veriyorsunuz ama ne yazık ki bir sosyal güvenceniz yok, hiçbir haktan faydalanamıyorsunuz. Biz kendi parti politikamızda bunu çok net söylüyoruz; SGK'sı olacak sanatçıların ve herkes ile ortak, eşit yol yürüyecekler."

ÇAPAROĞLU: BU YASAK MÜZİSYENLERİN EKMEĞİNE, UMUDUNA GÖZ KOYAN BİR UNSUR

İzmir Müzisyenler Derneği Başkanı Çaparoğlu, ise şöyle dedi:

"Müzisyenlerin ekmeğine, umuduna göz koyan onların yaşamın her alanından geriye doğru çeken bir unsur olarak görüyoruz bu yasağı ve bir an önce kaldırılmasını istiyoruz. Mekanlarda çıkan arkadaşlarımız zaten çok yüksek ücretlere çalışmıyorlar. Her mekan sizin yemeğinizi karşılamıyor ve zaten kazandığınızın çoğu yemek ve yola gidiyor.

Ayrıca çoğu sanatçı hayatında başka bir meslek ile meşgul olmamış ve burada sanatçıyı tek bir kişi olarak düşünmemek lazım ailelerini de eklediğimiz de milyonlarca insanın mağduriyetinden söz ediyoruz. Eşi ile boşanmak ya da ayrı yaşamak zorunda kalanlar, anne ve babasının yanına taşınanlar var. Eşe dosta el açmak zorunda kaldık, onur ve haysiyetimiz çok fazla yara aldı. Elektrik, su kesintileri aylarca ödenemeyen faturalar, temel ihtiyaçlarımızı karşılayamadık. Hala durum kötü, yani bu durum geçmiş, bitmiş durumda değil."

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Gamze Akkuş İlgezdi, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Akkuş İlgezdi'den 'Müzik Yasağına' Tepki: 'Yaşam Şekline Müdahale' - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP'li Akkuş İlgezdi'den "Müzik Yasağına" Tepki: "Yaşam Şekline Müdahale" - Son Dakika
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