CHP'li Akkuş İlgezdi: Sağlık Sistemindeki Tıkanmışlığı Çözmek Yerine, Aralık Ayında Geri Çektiğiniz Tekliften de Daha Geride Bir Düzenleme ile Karşı...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, dün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen ve sağlık çalışanlarının özlük haklarında düzenlemeler öngören kanun teklifinin görüşmeleri sırasında; "Kanun teklifinin gerekçelerinde itiraf edildiği gibi, Sağlıkta Dönüşüm Programı'yla Türkiye sağlık sistemi, büyük bir çöküş ve tıkanma halindedir. Hastaya müşteri, hastanelere işletme ve sağlıkçılara da köle gözüyle bakılan Türkiye sağlık sistemindeki tıkanmışlığı çözmek yerine, aralık ayında getirip geri çektiğiniz tekliften de daha geride bir düzenleme ile karşı karşıyayız" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Akkuş İlgezdi, dün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen ve sağlık çalışanlarının özlük haklarında düzenlemeler öngören kanun teklifinin görüşmelerinde söz aldı. İlgezdi, şunları söyledi:

"Kanun teklifinin gerekçelerinde itiraf edildiği gibi, Sağlıkta Dönüşüm Programı'yla Türkiye sağlık sistemi, büyük bir çöküş ve tıkanma halindedir. Hastaya müşteri, hastanelere işletme ve sağlıkçılara da köle gözüyle bakılan Türkiye sağlık sistemindeki tıkanmışlığı çözmek yerine, aralık ayında getirip geri çektiğiniz tekliften de daha geride bir düzenleme ile karşı karşıyayız.

"İLAVE ÖDEME TUTARLARINI DAHA DA DÜŞÜRMÜŞLER"

Aralık 2021'de getirip geri çektiğiniz teklifte emekli pratisyen hekimlerin ilave ödeme tutarını belirleyen gösterge 13 binden 33 bine, uzman hekimlerin ise 17 binden 40 bine çıkarılmıştı. Ancak yeni yasa teklifiyle emekli pratisyen hekimlerin ilave ödeme tutarlarını belirleyen gösterge 13 binden 20 bine, uzman hekimlerin ise 17 binden 26 bine çıkarılmış. Başka bir ifadeyle pratisyen hekim emekli aylığında 3 bin 50 lira yerine bin 600 lira, uzman hekim emekli aylığında 3 bin 400 lira yerine 2 bin 100 lira iyileştirme yapılacak. Ayrıca, mevcutta 3 bin 773 lira olan pratisyen sabit ek ödemesi, Aralık 2021'deki düzenlemeyle 9 bin lira civarında olacakken yeni yasa teklifiyle 5 bin lira gibi bir miktar olacak."

"SORUNLARIN ASIL MUHATABI SGK TEMSİLCİSİ OLMASI GEREKİRKEN, SGK'DAN MUHATAP BULAMADIK"

Tüm maddeleri SGK kurumunu ilgilendirirken, o gün görüştüğümüz Sağlık Komisyonuna, SGK'den hiçbir bürokrat katılmamıştı. Sorunların asıl muhatabı SGK temsilcisi olması gerekirken, yaptığımız görüşmede SGK'den bir muhatap bulamadık. Bakan Yardımcısının zaten yasadan haberi yoktu, maliyenin bürokratı konuya hakim olmadığı için net bilgiler veremedi. Eğer 'Biz çağırdık gelmediler' gibi bir durum varsa da böyle bir mazeret olamaz. SGK'nin hangi yöneticisi kendisini Millet Meclisinden üstün görüyorsa, bence ona göre de bir yorum yapmak, vekiller olarak bizlerin hakkıdır.

"EMEKLİ HEKİMLER ARASINDA SGK KAYNAKLI AYRIMCILIK DAHA DA ARTTI"

Teklifte 5510 sayılı Yasa'nın 4(c) maddesine tabi olanların da ek ödeme alması sağlanırken, önceki teklifin aksine çalışma halinde ek ödemenin kesileceğine dair hüküm konulmuş. Kamudan emekli olamayan veya sosyal güvenlik mevzuatındaki değişiklikler nedeniyle bu haktan yararlandırılmayan hekimler yönünden bir düzenleme yapılmamıştır. Böylelikle, emekli hekimler arasında Sosyal Güvenlik Kurumu kaynaklı ayrımcılığın daha da arttığını görüyoruz.

"ALTI AYDIR BEKLENEN DÜZENLEME, HEKİMLER VE SAĞLIK ÇALIŞANLARI ADINA HAYAL KIRIKLIĞIDIR"

Sabit ek ödemenin genel bütçeden karşılanmasıyla birlikte mahsuplaşma olacağı için performans ek ödeme artışı birçok sağlık kurumunda etkili olmayacaktır.

Siz 'Aralık ayındaki teklifin daha kapsamlısını yaparız' diyerek çektiniz. Demek ki buradan şunu anlıyoruz: Aralık ayındaki teklifin fazla olduğunu düşündünüz, sağlık çalışanlarına da 'bu kadar yeter' dediniz ve ödememek için teklifi geri çektiniz, sus payı verdiniz. Altı aydır 'daha kapsamlısı gelecek' diye merakla beklenen düzenleme, hekimler ve sağlık çalışanları adına hayal kırıklığıdır."