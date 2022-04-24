CHP'li Akkuş İlgezdi TUS'taki Kadro Artışını TBMM'ye Taşıdı: "Bakanlık Mevcut Eğitici Sayılarını Dikkate Aldı Mı?" - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, tıpta uzmanlık kadrolarının yüzde yüzden fazla arttırılmasını TBMM gündemine taşıdı. Akkuş İlgezdi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya kadrolar ilan edilirken mevcut eğitici sayılarının dikkate alınıp alınmadığını, tüm kadrolara yerleştirme olursa her bir branşta bir eğitici başına kaç uzmanlık öğrencisi düşeceğini sordu.

CHP Sağlıktan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, tıpta uzmanlık kadrolarının artırılmasını, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanıtlaması istemi ile Meclis Başkanlığı'na soru önergesi vererek gündeme getirdi. Akkuş İlgezdi, bunun hiçbir mantıklı gerekçesinin olmadığını belirterek "Hakları verilmediği için ülkeden gitmek zorunda kalan doktorlarımızın yerine TUS kadrolarını iki kat artırmak, tıp mezunlarının nitelikli eğitim, hastalarımızın da uzmanlaşmış doktorlara ulaşımını engelliyor. Bu yaklaşım en çok yurttaşlarımızın zararına. Asistanlar ucuz iş gücü olarak kullanılmak isteniyor" dedi. Akkuş İlgezdi, tıpta uzmanlık kadrolarının son dört yılda ortalama 6 bin 100 kişilik olarak açıklandığını hatırlatarak, "Bu sene 12 bin 294 kişilik kadro ilan edildi. Bu hiçbir planlama yapılmadan ortaya çıkan bir rakam. Bu yapılan nitelikli sağlık eğitimini yok eden bir uygulama" değerlendirmesini yaptı.

Önerge hakkında yazılı açıklama da yapan Akkuş İlgezdi, şu noktalara dikkat çekti:

"BU KARARLA TIP'IN ATASI HİPOKRAT'IN İLKELERİ ÖLÜME MAHKÜM EDİLDİ"

"Bu kararla Tıp'ın atası Hipokrat'ın ilkeleri ölüme mahküm edildi. Tıp mezunlarının yurt dışına gitmek zorunda kalan uzman doktorlarımızın yerine asistan olarak atamak günü kurtarma politikası. Bu yeni mezun arkadaşlarımızı eğitecek yeterince hocamız maalesef kalmadı. Örneğin ülkemizde toplam 60 göğüs hastalıkları kliniğinde, 370 civarında eğitici ile uzmanlık eğitimi veriliyor. Bu merkezlerde yaklaşık 700 asistan hekim göğüs hastalıkları branşı yetişirken, 318 yeni asistan kontenjanı açıldı. Bu kadar çok yeni asistana nitelikli eğitim verilemeyecek. Bu durum diğer tüm branşlarda da geçerli."

"BAKANLIK HER ZAMANKİ GİBİ BİLDİĞİNİ OKUYOR"

"Uzmanlık eğitimi asistan sayılarının arttırılması ile değil, standartların düzeltilmesinin eğitimi iyileştirdiğini daha kaç kere söylememiz gerekiyor. Tabipler birliği, tüm uzmanlık dernekleri aynı şeyi söylüyor ama Bakanlık her zamanki gibi bildiğini okuyor."

"İKTİDAR, SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI İLE ÖZELLEŞTİRMEYE ÇALIŞTIĞI SAĞLIK SİSTEMİ İÇİN YENİ BİR ADIM ATIYOR"

"Açılan uzmanlık kadrolarının büyük çoğunluğu YÖK kadrosu yerine Sağlık Bakanlığı kadrosu. Bu çerçevede Şehir Hastanelerine azami asistan kadrosu veriliyor. Uzmanlık kadroları yüzde yüz artırılırken bazı üniversitelere hiç kadro açılmazken, müteahhitlerin işlettiği hasta garantili hastanelere kadrolar yağdırılıyor. Bu bakanlığın çarpık zihniyetini açık şekilde gösteriyor. İktidar, Sağlıkta Dönüşüm Programı ile özelleştirmeye çalıştığı sağlık sistemi için yeni bir adım atıyor."

"UZMAN HEKİM SAYISININ ARTIRILMASININ AMACI NEDİR?"

Gamze Akkuş İlgezdi'nin önergesindeki sorular şöyle:

"Bu kadar yüksek sayıda kadro ilanına neden gerek duyulmuştur? 2011 yılından itibaren son 11 yılda ülkemizde mezun edilen hekim sayısı kaçtır? Tıp fakültesi mezunlarının ülkemizin gereksindiği sayıda aile hekimi olarak yetiştirilmesi yerine, gereksinime dayalı değerlendirme yapılmaksızın uzman hekim sayısının artırılmasının amacı nedir? 2022 ilkbahar dönemi TUS kadroları ilan edilirken hangi ölçütler kullanılmıştır? TUS kadrolar ilan edilirken mevcut eğitici sayılarının dikkate alınmış mıdır? Tüm kadrolara yerleştirme olursa her bir branşta bir eğitici başına kaç uzmanlık öğrencisi düşecektir? Klinik branşlarda görev yapan öğretim üyelerinin kaçının muayenehanesi bulunmaktadır? Klinik branşlarda görev yapan öğretim üyelerinin kaçı aynı zamanda özel hastanelerde çalışmaktadır? Bunların toplam öğretim üyeleri içerisinde oranı nedir? Tıpta uzmanlık eğitiminin nitelik sorunlarının çözümü için neler yapılması planlanmaktadır? Kadro sayısı 2 katına çıktığında nöbet düzeni değişecek mi, daha insani nöbet düzeni kurulabilecek midir? Bu atamalarla hemşire/hekim oranı değişecektir. Hekim sayısı 2 katına çıkarken hemşire ataması yapılacak mıdır? Açılan uzmanlık kadrolarının büyük çoğunluğu YÖK kadrosu yerine neden Sağlık Bakanlığı kadrosudur? Bu çerçevede Şehir Hastanelerine azami asistan kadrosu verilmiş olmasının nedeni nedir?"