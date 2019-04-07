Son Dakika Haberleri: CHP'li Aksoy Menemen'de Mazbatasını Aldı

CHP'li Aksoy Menemen'de Mazbatasını Aldı

29 dakika önce

İzmir'in Menemen ilçesinde 31 Mart Yerel Seçimlerinde Belediye Başkanı seçilen Serdar Aksoy mazbatasını aldı.

CHP'li Aksoy Menemen'de Mazbatasını Aldı, System.String[]
İzmir'in Menemen ilçesinde 31 Mart Yerel Seçimlerinde Belediye Başkanı seçilen Serdar Aksoy mazbatasını aldı.

31 Mart Yerel Seçimlerine Millet İttifakı ortak adayı olarak giren ve aldığı oy oranı ile yeni Menemen Belediye Başkanı seçilen Serdar Aksoy'un mazbatası, İlçe Seçim Kurulu Başkanı Betül Coşkun tarafından verildi.

Mazbatayı alan yeni başkan CHP İlçe başkanlığına giderek partililer ile buluştu. Burada açıklama yapan Aksoy, "Bugün mazbatamızı İlçe Seçim Kurulundan aldık, Bundan sonra Menemen'de yeni bir dönem ve yeni bir anlayış hakim olacak. Artık Menemen Belediyesi ve Menemen'de 'arınma' dönemi başlıyor. Pazartesi günü Devir Teslim töreni için Cumhuriyet Meydanında Belediyeye kadar yürüyeceğiz" dedi. CHP Menemen İlçe Başkanı Serdar Değirmenci de yeni Başkan Aksoy'u tebrik ederek, başarılar diledi. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 11:51 Kaynak: İHA

Politika
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