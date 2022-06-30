CHP'li Ali Fazıl Kasap: "Kütahya, Vazo Kule Projesi Gibi Şimdi de 90 Milyon TL'ye Yapılacak Olan Kanal Kütahya Projesi ile Çalkalanıyor" - Son Dakika
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CHP'li Ali Fazıl Kasap: "Kütahya, Vazo Kule Projesi Gibi Şimdi de 90 Milyon TL'ye Yapılacak Olan Kanal Kütahya Projesi ile Çalkalanıyor"

30.06.2022 17:34

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Kütahya Belediyesi’nin vazo kule projesinden sonra Kanal Kütahya projesine hazırlandığını açıkladı. Kasap, “Kütahya, vazo kule projesi gibi şimdi de 90 milyon TL'ye yapılacak olan Kanal Kütahya projesi ile çalkalanıyor. Kütahya Belediye Başkanı 15 bin istihdam sözü vermişti. 3 hastane sözü vermişti. Öncelik bu çılgın projeler mi olmalıydı?” dedi.

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Kütahya Belediyesi'nin vazo kule projesinden sonra Kanal Kütahya projesine hazırlandığını açıkladı. Kasap, "Kütahya, vazo kule projesi gibi şimdi de 90 milyon TL'ye yapılacak olan Kanal Kütahya projesi ile çalkalanıyor. Kütahya Belediye Başkanı 15 bin istihdam sözü vermişti. 3 hastane sözü vermişti. Öncelik bu çılgın projeler mi olmalıydı?" dedi.

"Kütahya, ulusal basında ve yerel basında yer olan bir olayla çalkalanıyor. Kanal Kütahya Projesi, Vazo Kule Projesi'nin benzeri şehrin istihdamına katkıda bulunmayan 130 bin emeklinin ve 10 binin üzerinde işsizin ulaştığı Kütahya'da Kanal Kütahya projesi ütopik bir projedir. Sayın Alim Işık'ın Belediye Başkanı olmadan önceki vaatleri arasında, 15 bin istihdam sağlanacağı söyleniyordu, beşinci yılda. Bir, bir buçuk yıl zaman kaldı ve Kütahya'nın istihdamında zerre ilerleme yok. İşsiz sayısı gün be gün artıyor.

Bunun ötesinde; üç hastane sözü vardı, Sayın Alim Işık'ın. Hastane yerleri nerede, 15 bin istihdamın ne kadarını gerçekleştirdiniz? İnsanlar şu anda aç ve işsiz Kütahya yoksulluk, sefalet içinde.

Bu projeler yapılmasın demiyoruz. Kütahya'nın güzelleşmesi için biz de elimizden geleni yapmaya ve desteklemeye hazırız. Ama projelerin akıllı, rasyonel ve insanların açlığına, insanların yoksulluğuna çözüm olacak projeler getirmesini beklerdik. Yersiz bir projedir, zamansız bir projedir."

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Ali Fazıl Kasap, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Ali Fazıl Kasap: 'Kütahya, Vazo Kule Projesi Gibi Şimdi de 90 Milyon TL'ye Yapılacak Olan Kanal Kütahya Projesi ile Çalkalanıyor' - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP'li Ali Fazıl Kasap: "Kütahya, Vazo Kule Projesi Gibi Şimdi de 90 Milyon TL'ye Yapılacak Olan Kanal Kütahya Projesi ile Çalkalanıyor" - Son Dakika
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