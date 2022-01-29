24 Ocak'ta İstanbul'da hayatı adeta durma noktasına getiren kar yağışı ile İBB'nin etkili mücadele edemediği konusunda büyük tartışmalar yaşanmıştı. Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da aynı günün akşamı bir balıkçı restoranında görüntülendiği için yoğun olarak eleştirilmişti.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, bu konuda eleştiride bulunanlara yönelik olarak sosyal medyada bir paylaşımda bulunarak AK Partili belediyeleri hedef aldı.
Paylaşımında Öztunç, "Kahramanmaraş merkezde bugün bir hemşerimin çektiği video. İstanbul'a laf edenler dönüp AKP'li Kahramanmaraş belediyelerine bir bakın. Memlekette çöpler toplanmıyor. Aktrollerden ve beceriksiz belediye başkanlarından hemen iftira, hakaret, küfür, saldırı başlar ama gerçek bu videoda." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › CHP'li Ali Öztunç cevap verdi! İstanbul eleştirilerine AK Partili belediyeden görüntülerle karşılık - Son Dakika