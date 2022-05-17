CHP'li Altaca Kayışoğlu, TBMM'de Önce "Everyway That I Can" Sonra da 'Dar Hejiroke'yi Söyledi - Son Dakika
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CHP'li Altaca Kayışoğlu, TBMM'de Önce "Everyway That I Can" Sonra da 'Dar Hejiroke'yi Söyledi

17.05.2022 16:45

CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, AKP'li Derince Belediyesi'nin Aynur Doğan konserini iptal etmesine tepki olarak TBMM Genel Kurulu’nda Aynur Doğan’ın Dar Hejiroke (Zeytin Ağacı) şarkısı ile İngilizce şarkı okudu. AKP'li milletvekilleri de Kayışoğlu’nu alkışladı.

CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, AKP'li Derince Belediyesi'nin Aynur Doğan konserini iptal etmesine tepki olarak TBMM Genel Kurulu'nda Aynur Doğan'ın Dar Hejiroke (Zeytin Ağacı) şarkısı ile İngilizce şarkı okudu. AKP'li milletvekilleri de Kayışoğlu'nu alkışladı.

CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, AKP'li Derince Belediyesi'nin Aynur Doğan konserini iptal etmesine tepki olarak TBMM Genel Kurulu'nda şarkı söyledi. Yerinden bir dakika söz alan Karaca, önce Sertab Erener'in 2003 Eurovision Şarkı Yarışması'ndan birinci olarak çıktığı Everyway That I Can şarkısını sonrasında Aynur Doğan'ın Dar Hejiroke şarkısını söyledi.

Kayışoğlu, "Bu ülkede" diye sözlerine başladı, "Everyway That I Can" şarkısı söyledi ve "Söyleyebiliyoruz ama" dedikten sonra "Dar Hejiroke" şarkısını söyledi ve "Söyleyemiyoruz, bu kadar" dedi. Kayışoğlu'na, AKP ve HDP sıralarından da alkış geldi.

TBMM Başkanvekili Haydar Akar, "Şarkılar da bizim türküler de bizim" dedi.

CHP'li Altaca Kayışoğlu, TBMM'de Önce Everyway That I Can Sonra da 'Dar Hejiroke'yi Söyledi
CHP'li Altaca Kayışoğlu, TBMM'de Önce Everyway That I Can Sonra da 'Dar Hejiroke'yi Söyledi
CHP'li Altaca Kayışoğlu, TBMM'de Önce Everyway That I Can Sonra da 'Dar Hejiroke'yi Söyledi
CHP'li Altaca Kayışoğlu, TBMM'de Önce Everyway That I Can Sonra da 'Dar Hejiroke'yi Söyledi
CHP'li Altaca Kayışoğlu, TBMM'de Önce Everyway That I Can Sonra da 'Dar Hejiroke'yi Söyledi

YORUMLAR
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TBMM Genel Kurulu'nda 'toplantı yeter sayısı' bulunamadı TBMM Genel Kurulu'nda 'toplantı yeter sayısı' bulunamadı TBMM Genel Kurulunda HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi TBMM Genel Kurulunda HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi
Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Aynur Doğan, AK Parti, TBMM, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Altaca Kayışoğlu, TBMM'de Önce 'Everyway That I Can' Sonra da 'Dar Hejiroke'yi Söyledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP'li Altaca Kayışoğlu, TBMM'de Önce "Everyway That I Can" Sonra da 'Dar Hejiroke'yi Söyledi - Son Dakika
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