CHP'li Altay: Anayasayı askıya alanlarla anayasa konuşmak abesle iştigaldir - Son Dakika

CHP'li Altay: Anayasayı askıya alanlarla anayasa konuşmak abesle iştigaldir

05.05.2021 19:12
CHP'li Altay: Anayasayı askıya alanlarla anayasa konuşmak abesle iştigaldir, System.String[]

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, MHP'nin anayasa çalışmasına ilişkin, "Güçlendirilmiş parlamenter sistem her şeyin ilacıdır.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, MHP'nin anayasa çalışmasına ilişkin, "Güçlendirilmiş parlamenter sistem her şeyin ilacıdır. Anayasayı askıya alanlarla anayasa konuşmak abesle iştigaldir" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, açıkladığı anayasa metnine ilişkin, "Her partinin, bu sistemden rahatsız oldukları için yeni anayasa hazırlıkları var. Ben Cumhur İttifakı'nın bu sistemden aslında rahatsız olduğunu öğrenmiş oldum, bundan da memnunum. Eski sistemi getirecek halimiz yok. Güçlendirilmiş parlamenter sistem diyoruz. Millet İttifakı'na mensup bütün partilerin çalışmaları, günü geldiğinde ete kemiğe büründürülecektir. Benim anladığım Bahçeli de bu sistemin ucube olduğunu doğrulamıştır. Rötuşlarla düzelebilecek değildir. Güçlendirilmiş parlamenter sistem her şeyin ilacıdır. Anayasayı askıya alanlarla anayasa konuşmak abeste iştigaldir" ifadelerini kullandı.

'ERDOĞAN, ELİNİ YARGININ GIRTLAĞINDAN ÇEK'Engin Altay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan ön soruşturmaya ilişkin şunları söyledi: "Ne yapılmış başka, Ekrem Bey ne yapmış? Batmanlı kardeşimizin İstanbul seçimleri nedeniyle düğününü ertelediği için Ekrem Bey düğüne gider. Ziyarette Sayın İmamoğlu, Kayapınar Belediye Başkanımıza Atatürk tablosu hediye eder. Kayapınar Belediye Başkanına Atatürk tablosu hediye edilir mi? 'Bu suç.' Anlamlı ve güzel ziyaret. Toplumsal barışımıza katkı yapacak bir ziyaret. 'Hayır bu da suç.' Soruşturma açıyor. Açarsan aç, açmazsan namertsin. Bu ülkeyi kuranlara, aziz şehitlerimize borcumuz var. Tıpkı Osmanlı kurucusu Osman Bey'in söylediği gibi, 'Yaşasın hürriyet, yaşasın adalet' diye yolumuza devam edeceğiz. Yolun sonu göründü, AK Parti'nin ve özellikle Erdoğan'ın peş peşe yaptığı bu çılgınlıkların sebebi gidişini görmesidir. Erdoğan, elini yargının gırtlağından çek."Altay, CHP'li Aykut Erdoğdu hakkında soruşturma başlatılması için " Türkiye'de artık Recep Tayyip Erdoğan'ı rahatsız edecek her şey suçtur. Muhalefet, iktidarın bir konuda kusur işlediğini düşünüyorsa, 'hesabını vereceksiniz' demek suç oluyorsa, benim dediğim doğrulanıyor, faşizm. Bu tür açıklamalara soruşturma herhalde Hitler döneminde yapılmamıştır. Siyasetçinin hesap vereceği üç yer vardır. Sandıkta hesap verir, hakkında iddia varsa mahkemede ve siyasetçi mahşerde hesap verir" dedi.

Altay, 'CHP'nin anayasa çalışması olacak mı' şeklindeki soru üzerine, "Her partinin, bu sistemden rahatsız oldukları için yeni anayasa hazırlıkları var. Ben Cumhur İttifakı'nın bu sistemden aslında rahatsız olduğunu öğrenmiş oldum, bundan da memnunum. Eski sistemi getirecek halimiz yok. Güçlendirilmiş parlamenter sistem diyoruz. Millet İttifakı'na mensup bütün partilerin çalışmaları günü geldiğinde ete kemiğe büründürülecektir" yanıtını verdi.


Cumhuriyet Halk Partisi, Engin Altay, Anayasa, Altay, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika CHP'li Altay: Anayasayı askıya alanlarla anayasa konuşmak abesle iştigaldir - Son Dakika


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