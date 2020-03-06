CHP'li Altay: Ateşkes olması, CHP'yi memnun etti - Son Dakika

CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, İdlib'de yürürlüğe giren ateşkesle ilgili, "Ateşkesin olması, imzalanmış olması CHP'yi memnun etmiştir. Bizim için sevindirici bir tablodur" dedi.

CHP Grup Başkan Vekili Altay, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. CHP'li Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dün Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinden çıkan İdlib için ateşkes kararını değerlendirdi. Altay, "Ateşkesin olması, imzalanmış olması CHP'yi memnun etmiştir. Bizim için sevindirici bir tablodur. Küçük bir uyarıyı yine yapmak isteriz; ülke esenliği için Mehmetçiğin burnunun kanamaması için. Alan daraldığı için cihatçıların Türkiye'ye yaklaşma mesafesi kısaldı. Sınıra daha yakın olabileceklerdir, bu konuda tedbir alınması lazımdır. Bu masada cismen Esad yoktu; ama ruhen ve fiilen Moskova'daki masada Putin, Erdoğan ve Esad vardı. Bunun böyle bilinmesi, okunması gerekir. Sayın Devlet Bahçeli'nin haklı tepkisi ve talebinin karşılanmadığını düşünüyorum. Rusya'ya yönelik talepleri vardı; özür ve tazminat. Rusya'nın elinde 57 şehidimizin kanı var, hesabı sorulsun" diye konuştu.

'GERİLİMİN KAYNAĞINA BAKMAK LAZIM'

CHP'li Altay, TBMM'de AK Parti ve CHP milletvekilleri arasındaki kavgaya ilişkin ise "Gerilimin kaynağına iyi bakmak lazım. Saygı saygıyı, saygısızlık saygısızlığı besler. Söyleyene değil söyletene bak. Yaşadığımız durum budur, çok ama çok ağır tahrik unsuru vardır. Nefsi müdafaa vardır, kötü sözü tekraren iade vardır. İşin özü budur. Siyaset hoşgörü ikliminden çıkarsa çığırından da çıkar. Siyasette hoşgörü mekanizmasının işlemesi gerekir. Bunu işletmezseniz siyaset çığırından çıkar. Çığırından çıkan siyasetin ne iktidar ne muhalefete bir faydası olmaz" dedi.

'SÜPERSONİK FEZLEKE'

Engin Altay, CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç hakkında hazırlanan, 1'i 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçundan 3 fezlekenin TBMM'ye geldiğini de hatırlatarak, "Vatandaş buna 'jet fezleke' dedi. Buna olsa olsa 'süpersonik fezleke' denir. 4 Mart'ta açıklama yapıyor, 5 Mart'ta 3 ayrı fezleke geliyor. Şikayet tarihi 5 Mart, Meclis'e gelişi 5 Mart. Yargı sopasına boyun eğecek tek CHP'li yoktur. CHP'nin feda edecek bir grup başkan vekili yoktur, bir milletvekilimiz yoktur, il, ilçe başkanımız yoktur, bir tek yalın CHP'li üyemiz yoktur ve olmayacaktır. Herkesi bu noktada ayağını denk almaya, hukuka, anayasaya bağlı sadık kalmaya çağırıyorum. Evet gerilim vardır ve gerilim bitirilmelidir. Siyasette ağızdan istenmeden sözler çıkar; ama siyasette devletin anahtarını teslim ettiğiniz kimse kafasına göre konuşamaz, her istediğine hakaret edemez, etmemelidir, yapmamalıdır. Gerilimin yumuşatılması doğru olandır" diye konuştu.

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Nursima ÖZONUR/ANKARA, -