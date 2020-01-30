CHP'li Altay'dan ABD'nin "Orta Doğu Planına" ilişkin açıklama - Son Dakika
Son Dakika Politika CHP'li Altay'dan ABD'nin 'Orta Doğu Planına' ilişkin açıklama - Son Dakika

CHP'li Altay'dan ABD'nin "Orta Doğu Planına" ilişkin açıklama

6 saat önce

CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, "Sözde barış planının bir tarafında azil süreci yaşayan Trump var diğer tarafta yolsuzlukla yargılan Netanyahu var.

CHP'li Altay'dan ABD'nin

CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, "Sözde barış planının bir tarafında azil süreci yaşayan Trump var diğer tarafta yolsuzlukla yargılan Netanyahu var. Kendi ülkelerinde sıkışık durumlarından kurtulmak yerle yeksan olan itibarlarını kurtarmak için Filistinlilerin canını kanını feda etmek isteyenlere iyi söz söylememiz mümkün değildir" dedi.


CHP Grup Başkanvekili Altay, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Altay, ABD'nin sözde barış planına değinerek, "ABD sözde barış planı hazırladı. TBMM'de 5 parti elimizin tersiyle attık. Plan değil paçavra olduğunu dünyaya duyurduk. Filistin Büyükelçiliği'ni aradım, Filistin halkı ile dayanışmayı paylaşmak için randevu talep ettim. Büyükelçi İstanbul'da, pazartesi Ankara'da olacakları bilgisini verdiler. CHP heyetle birlikte Filistin Büyükelçiliği'ne giderek bu dayanışmamızı göstereceğiz. İsrail'in batı Şeria'daki işgal halini ilhak haline getiren bir plandır en yüksek refleks göstermesi gereken ülke Türkiye'dir. Sözde plan ile Filistin'in bağımsızlığı koşullara bağlanıyor daha çok kan gözyaşı demek. Bu bölgede savaşın dememe etmesi demek huzur değil savaş getirir güven ortamı değil kargaşa getirir kabul etmemiz mümkün değil. Sözde barış planının bir tarafında azil süreci yaşayan Trump var diğer tarafta yolsuzlukla yargılan Netanyahu var. Kendi ülkelerinde sıkışık durumlarından kurtulmak yerle yeksan olan itibarlarını kurtarmak için Filistinlilerin canını kanını feda etmek isteyenlere iyi söz söylememiz mümkün değildir. Kendi üçlemelerinde iç siyasette tahkim etmek için Filistinlilerin kanını dökmesini göze alanlar, ister ABD başkanı ister İsrail başbakanı olsun insan denmez bunlar canidir savaş suçlusudur" diye konuştu. - ANKARA

Amerika Birleşik Devletleri, Cumhuriyet Halk Partisi, Donald Trump, Altay, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 04:12 Kaynak: İHA
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